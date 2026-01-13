Doralis Aktie

WKN DE: A2P74C / ISIN: DE000A2P74C5

13.01.2026 14:58:43

EQS-News: Deutsche Payment schließt strategische Reseller-Partnerschaft mit Paywhale B.V.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment schließt strategische Reseller-Partnerschaft mit Paywhale B.V.

13.01.2026 / 14:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Payment schließt strategische Reseller-Partnerschaft mit Paywhale B.V.

Berlin, 13. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Reseller-Partnerschaft mit der Paywhale B.V. bekannt, einem niederländischen Fintech-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam.

Paywhale hat sich auf die Vermittlung von Payment-Lösungen für E-Commerce-Segmente spezialisiert, darunter iGaming, Nutraceuticals, FX Trading und weitere digitale Geschäftsmodelle. Die Partnerschaft erweitert das Vertriebsnetzwerk der Deutschen Payment signifikant und ermöglicht den Zugang zu neuen Merchant-Segmenten in der EU, UK und Hongkong.

„Die Zusammenarbeit mit Paywhale ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie", erklärt Alexander Herbst, CEO der Deutsche Payment A1M SE. „Das Team von Paywhale bringt exzellente Marktkenntnisse und ein starkes Netzwerk in Segmenten mit, die für unsere PSP-Partner besonders attraktiv sind. Gemeinsam können wir Merchants eine optimale Payment-Lösung bieten."

Mike van 't Wout, Co-Founder und CEO von Paywhale B.V., ergänzt: „Deutsche Payment ist für uns der ideale Partner, um unseren Merchants Zugang zu einem breiten Netzwerk lizenzierter Payment Service Provider zu ermöglichen. Die Kombination aus unserer Vertriebsstärke und der Orchestrierungs-Expertise von Deutsche Payment schafft echten Mehrwert für alle Beteiligten."

Die Partnerschaft unterstreicht die Positionierung der Deutsche Payment A1M SE als führender Payment-Orchestrator im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Mit dem Asset-Light-Geschäftsmodell bündelt das Unternehmen die Stärken spezialisierter Partner und bietet Merchants eine flexible, kosteneffiziente Alternative zu monolithischen Payment-Anbietern.

 

Über Paywhale B.V.
Paywhale B.V. ist ein niederländisches Fintech-Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, das sich auf die Vermittlung von Payment-Lösungen für E-Commerce und spezialisierte Segmente fokussiert hat. Weitere Informationen: www.paywhale.ai

Über Deutsche Payment A1M SE
Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Merchants mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Prodvidern und bietet maßgeschneiderte Payment-Lösungen für E-Commerce, POS und spezialisierte Segmente. ISIN: DE000A2P74C5 / WKN: A2P74C/ Börse Düsseldorf

Kontakt:
Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Tel: +49 30 81454860
E-Mail: info@deutsche-payment.com
 


13.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: + 49 030 81454860
Fax: + 49 40 6378 5423
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Internet: www.deutsche-payment.com
ISIN: DE000A2P74C5
WKN: A2P74C
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2259396

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259396  13.01.2026 CET/CEST

