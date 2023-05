EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: 1876 Resources erwirbt Pipeline Infrastruktur

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: 1876 Resources erwirbt Pipeline Infrastruktur



02.05.2023

Deutsche Rohstoff AG: 1876 Resources erwirbt Pipeline Infrastruktur

14 Mio. USD Kaufpreis/Infrastruktur ermöglicht kosteneffiziente Flächenentwicklung



Mannheim/Denver. 1876 Resources, die frühere Cub Creek Energy, hat einen Kaufvertrag unterzeichnet, um die bestehende Pipeline-Infrastruktur auf ihren Flächen im Powder River Basin in Wyoming zu erwerben. Damit werden ca. 59,3 Kilometer an Pipeline, Lagertanks und technischen Anlagen übernommen.



Die Pipeline verbindet alle bestehenden Bohrplätze von 1876 Resources und transportiert darüber hinaus die Gasproduktion von anderen Produzenten in der Region. Aktuell verfügt die Pipeline über eine Kapazität von 5.000 Kubikfuß (mcf) pro Tag, kann jedoch kurzfristig erweitert werden, um bis zu 10.000 mcf/Tag zu transportieren.



Durch die Investition entstehen mehrere positive Effekte für 1876 Resources: Die Gesellschaft kann das eigene Bohrprogramm optimieren und die Entwicklungsgeschwindigkeit der Flächen unabhängig steuern.

Durch den Betrieb der Pipeline reduzieren sich die operativen Kosten von 1876, durch den Wegfall von sog. Processing und Gathering Fees. Im Rahmen der aktuellen Produktion bzw. Planung entsteht dadurch eine Kostenersparnis im Bereich des Materialaufwands von rund 2 bis 2,5 Mio. USD pro Jahr.

Für den Transport von Gas anderer Produzenten werden zusätzliche Umsätze in Höhe von rund 1 bis 1,5 Mio. USD pro Jahr erwartet.

Zusammengefasst werden durch den Betrieb der Pipeline Umsätze und Materialkosteneinsparungen mit einem Ergebniseffekt vor Abschreibungen und Steuern von insgesamt rund 3 bis 4 Mio. USD pro Jahr erwartet.

Bei weiterem Produktionswachstum auf den Flächen von 1876 können der Umsatzeffekt bzw. die Kostenersparnis aus dem Betrieb der Pipelines auf bis zu 6 Mio. USD pro Jahr ansteigen. Hierfür wären weitere Investitionen in Höhe von 4 Mio. USD notwendig.

1876 Resources plant gemäß der Prognose der Deutsche Rohstoff AG in den Jahren 2023 und 2024 elf Bohrungen abzuteufen, darüber hinaus werden weitere Pläne evaluiert, um das Bohrprogamm in den kommenden Jahren auszubauen.



1876 Resources hat durch diese Akquisition und zusammen mit den Investitionen in die bereits bestehende Wasserinfrastruktur in den vergangenen Monaten wichtige Grundlagen für eine umfassende und effiziente Flächenentwicklung gelegt. Die Gesellschaft ist nun in der Lage, den Wasserbedarf für die Fertigstellung und den Betrieb der Bohrungen als auch den Transport der produzierten Gasvolumen ressourcenschonend und umweltfreundlich umzusetzen. Gleichzeitig kann die Wasserinfrastruktur und Pipelinekapazität an andere Produzenten vermarktet werden. Der Kaufpreis wird durch den Cash Flow von 1876 Resources selbst getragen und ist nicht Bestandteil des veröffentlichten Investitionsbudgets des Deutsche Rohstoff Konzerns.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, kommentierte: Mit dieser Akquisition macht 1876 Resources einen weiteren wichtigen Schritt, um eine hochgradig kosteneffiziente und planbare Entwicklung der Flächen in Wyoming zu gewährleisten. Auch für die Deutsche Rohstoff ist dies ein wichtiger Schritt: Es werden weitere Effizienzgewinne sichergestellt und gleichzeitig übernehmen wir erstmals eine umfassende Midstream-Infrastruktur, um unsere Flächen zu betreiben.

Mannheim, 2. Mai 2023

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

