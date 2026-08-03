Deutsche Rohstoff Aktie
WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76
|
03.08.2026 07:29:33
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
|
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Die Deutsche Rohstoff AG hat das aktuelle Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Der ursprünglich bis zum 21. April 2027 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 7,5 Mio. EUR konnte damit bereits innerhalb von weniger als dreieinhalb Monaten und damit erneut vorzeitig umgesetzt werden.
Insgesamt wurden 83.306 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 90,03 EUR zurückgekauft. Die Gesamtzahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt damit um rund 1,7% auf 4.706.735 Stück.
Die zurückgekauften Aktien werden in den kommenden Wochen eingezogen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2022 ist der Vorstand ermächtigt, bis zu 10% der Aktien zurückzukaufen. Bereits in 2024 waren 109.700 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms 2024 und in 2025 im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 105.697 erworben und anschließend eingezogen worden. Kumuliert wurden damit rund 6,1% der Aktien zurückgekauft.
Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Mit dem zügigen Abschluss des Aktienrückkaufs setzen wir unsere disziplinierte Kapitalallokation konsequent fort. Durch die Einziehung erhöht sich der rechnerische Anteil jeder verbleibenden Aktie am Unternehmen. Aktienrückkäufe und Dividenden bilden damit weiterhin eine wirkungsvolle Kombination, um unsere Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Vor diesem Hintergrund werden wir auch künftig weitere Aktienrückkaufprogramme prüfen.“
Mannheim, 3. August 2026
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NNSQCX28FWBW79
|EQS News ID:
|2375834
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2375834 03.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!