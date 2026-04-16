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16.04.2026 08:01:04

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Rohstoff AG: Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

16.04.2026 / 08:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am Mittwoch, 22. April 2026.

Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unseren Conference Calls am Donnerstag, 23. April 2026, ein.

Der Vorstand wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen.

Auch in diesem Jahr bieten wir separate Conference Calls auf Deutsch und Englisch an:

Donnerstag, 23. April 2026
Deutsch:  11:00 bis 11:40 Uhr
Englisch:  14:00 bis 14:40 Uhr
Bitte registrieren Sie sich vorab über die folgenden Links:
Registrierung für den deutschsprachigen Call 
Registrierung für den englischsprachigen Call 
Der Geschäftsbericht sowie die Präsentation stehen ab Veröffentlichung auf unserer Website zur Verfügung.

Bei Fragen zur Registrierung erreichen Sie uns unter info@rohstoff.de.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüße
Jan-Philipp Weitz, Vorstand/CEO
Henning Döring, Vorstand/CFO
Mannheim, 16. April 2026
 

16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309424

 
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2309424  16.04.2026 CET/CEST

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