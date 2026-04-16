EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

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Deutsche Rohstoff AG: Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien



16.04.2026 / 08:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einladung zu den Conference Calls zum Geschäftsbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien



Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am Mittwoch, 22. April 2026.



Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unseren Conference Calls am Donnerstag, 23. April 2026, ein.



Der Vorstand wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen.



Auch in diesem Jahr bieten wir separate Conference Calls auf Deutsch und Englisch an:



Donnerstag, 23. April 2026

Deutsch: 11:00 bis 11:40 Uhr

Englisch: 14:00 bis 14:40 Uhr

Bitte registrieren Sie sich vorab über die folgenden Links:

Registrierung für den deutschsprachigen Call

Registrierung für den englischsprachigen Call

Der Geschäftsbericht sowie die Präsentation stehen ab Veröffentlichung auf unserer



Bei Fragen zur Registrierung erreichen Sie uns unter info@rohstoff.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüße

Jan-Philipp Weitz, Vorstand/CEO

Henning Döring, Vorstand/CFO

Mannheim, 16. April 2026

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025 am Mittwoch, 22. April 2026.Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unseren Conference Calls am Donnerstag, 23. April 2026, ein.Der Vorstand wird die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen.Auch in diesem Jahr bieten wir separate Conference Calls auf Deutsch und Englisch an:Deutsch: 11:00 bis 11:40 UhrEnglisch: 14:00 bis 14:40 UhrBitte registrieren Sie sich vorab über die folgenden Links:Der Geschäftsbericht sowie die Präsentation stehen ab Veröffentlichung auf unserer Website zur Verfügung.Bei Fragen zur Registrierung erreichen Sie uns unter info@rohstoff.de.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Freundliche GrüßeJan-Philipp Weitz, Vorstand/CEOHenning Döring, Vorstand/CFOMannheim, 16. April 2026

16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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