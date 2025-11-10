Deutsche Rohstoff Aktie
WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76
|
10.11.2025 09:14:53
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum 5. virtuellen Capital Markets Day
|
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Einladung zum 5. virtuellen Capital Markets Day
Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG freut sich, interessierte Investoren und Kapitalmarktteilnehmer am Mittwoch, den 19. November 2025 um 10:30 Uhr, zum 5. virtuellen Capital Markets Day einzuladen.
Agenda
10:30 Uhr: Begrüßung durch den Vorstand
10:35 Uhr: Operative Entwicklung & Perspektiven, Jan-Philipp Weitz, CEO
11:15 Uhr: Q&A
11:30 Uhr: Finanzielle Entwicklung & Kostentrends, Henning Döring, CFO
11:55 Uhr: Q&A
12:15 Uhr: Veranstaltungsende
Den Zugang für den Livestream und zur Q&A-Session erhalten Sie mit der Anmeldung zur Veranstaltung.
Hier können Sie sich zum Capital Markets Day anmelden.
Alternativ steht Ihnen auch ein Anmeldeformular auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rohstoff.de zur Verfügung.
Von dieser Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen (inklusive Ton) angefertigt. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass alle dort von Ihrer Person entstehenden Bild- und Filmaufnahmen unwiderruflich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich uneingeschränkt für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Veranstaltungsreihe genutzt werden dürfen.
Der Capital Markets Day wird ausschließlich in deutscher Sprache abgehalten.
Wir freuen uns darauf, Sie am 19. November 2025 begrüßen zu dürfen.
Mannheim, 10. November 2025
10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2226598
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226598 10.11.2025 CET/CEST
