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WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76

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10.11.2026 08:00:03

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

10.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den 17. November 2026, ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2026.

Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Dienstag, den 17. November 2026, um 11:00 Uhr ein.

Der Vorstand wird die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall findet auf Deutsch statt.

Dienstag, 17. November 2026
11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:
Anmeldelink für den deutschsprachigen Call

Der Quartalsbericht sowie die Präsentation werden im Anschluss auf unserer Website veröffentlicht.

Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüße

Jan-Philipp Weitz
Vorstand, CEO

Henning Döring
Vorstand, CFO
 

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NNSQCX28FWBW79
EQS News ID: 2431270

 
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2431270  10.11.2026 CET/CEST

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