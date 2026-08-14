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14.08.2026 08:00:04

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien

14.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Mittwoch, den 19. August 2026, ihren Halbjahresbericht 2026. Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Mittwoch, den 19. August 2026, um 11:00 Uhr, ein.

Der Vorstand wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres präsentieren und einen Ausblick für das restliche Jahr geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall wird auf Deutsch stattfinden.

Mittwoch, 19. August 2026
11:00 Uhr bis 11:40 Uhr (MESZ)

Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:
Anmeldelink für den deutschsprachigen Call

Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation werden im Nachhinein auf unserer Homepage veröffentlicht.

Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüße

Jan-Philipp Weitz
Vorstand, CEO

Henning Döring
Vorstand, CFO

14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon: 0621 490 817 0
E-Mail: info@rohstoff.de
Internet: www.rohstoff.de
ISIN: DE000A0XYG76
WKN: A0XYG7
Indizes: Scale
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NNSQCX28FWBW79
EQS News ID: 2382922

 
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2382922  14.08.2026 CET/CEST

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