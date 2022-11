EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum zweiten Capital Markets Day

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mannheim. Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG lädt am 16. November 2022 von 10 bis 12 Uhr zum zweiten virtuellen Capital Markets Day ein und freut sich auf den Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern.



Inhaltliche Schwerpunkte werden sein: Entwicklung in den USA Perspektiven der Deutsche Rohstoff AG

Wirtschaftlichkeit Entwicklungsvorhaben in Wyoming

Unterversorgter Ölmarkt oder Preiscrash in der Rezession was bewegt den Ölpreis? Eine Diskussion.

Die Anmeldung zum Capital Markets Day erfolgt über die Homepage der Gesellschaft unter www.rohstoff.de. Den Zugang für den Livestream und zur Q&A-Session erhalten die Teilnehmer direkt nach der Anmeldung.



Mannheim, 3. November 2022



Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

