Deutsche Rohstoff Aktie
WKN DE: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76
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11.11.2026 07:29:53
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Almonty Industries Inc.
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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Rechtsstreitigkeiten unter Beteiligung von Almonty Industries Inc.
Die Deutsche Rohstoff AG hat in Kanada Klage gegen Almonty eingereicht und macht dabei Forderungen in einer Gesamthöhe von rund 67 Mio. USD (ca. 60 Mio. EUR) geltend; dazu gehören insbesondere Ansprüche auf 3,5 Mio. Wandlungsaktien sowie die Rückzahlung ausstehender Darlehen.
Diese Klage war erforderlich, da Almonty sich weigert, die vertraglichen Ansprüche der Deutsche Rohstoff AG auf 3,5 Mio. Aktien zu erfüllen sowie Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rund 10 Mio. EUR zurückzuzahlen. Die Frist zur Erfüllung aller dieser Verbindlichkeiten ist am 31. Oktober 2026 abgelaufen.
Almonty hat zeitgleich gegen die Deutsche Rohstoff AG eine Klage eingereicht. Die Klage ist aus Sicht der Deutsche Rohstoff AG unbegründet, weil sie auf haltlosen und im Übrigen weitestgehend verjährten Vorwürfen, die sich im Wesentlichen auf den Verkauf der Wolfram Camp Mine in Australien im Jahr 2014 beziehen, beruht. Die Schadenshöhe wurde weitestgehend nicht beziffert, Almonty fordert jedoch die Rückgabe der Aktien, die mit dem Verkauf der Wolfram Camp Mine im Jahr 2014 in Zusammenhang stehen.
Beide Verfahren wurden zwischenzeitlich zusammengelegt.
Mannheim, 11. November 2026
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NNSQCX28FWBW79
|EQS News ID:
|2432230
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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