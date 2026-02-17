EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: US Öl- und Gas-Geschäft auf Kurs für 2026

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: US Öl - und Gas-Geschäft auf Kurs für 2026



US Öl- und Gas-Geschäft auf Kurs für 2026

Investitionsprogramm 2026 in Wyoming beginnt mit vier Bohrungen Ende Februar

Bright Rock baut Position in Ohio auf rund 4.000 Acre aus

40 Mio. USD non-OP Joint Venture in Wyoming auf Kurs für Produktionsbeginn im Sommer

Mowry- und Niobrara-Bohrungen produzieren seit Ende 2025

Niobrara-Bohrungen mit sehr starker Produktion

Mowry-Bohrungen nach langsamerem Produktionsstart stabil

Produktion vom Chinook Pad weiterhin auf Rekordkurs

Die operative Entwicklung der Deutsche Rohstoff verlief im 4. Quartal weiterhin sehr positiv. Insgesamt hat die Deutsche Rohstoff im Jahr 2025 rund 13.600 BOE pro Tag bzw. rund 8.800 BO pro Tag produziert. Der Rückgang der Förderung um rund 8% lag nahezu ausschließlich an der niedrigeren Gasförderung, während die Ölförderung das Vorjahresniveau erreichte. Grund dafür war zum einen der auf rund 65% (Vorjahr: 60%) gestiegene Ölanteil an der Produktion, zum anderen die unverändert starke Produktion der zur Jahresmitte 2025 gestarteten Bohrungen auf dem Chinook-Pad. Der Ölpreis (WTI) notierte durchschnittlich bei 65,4 USD/bbl.



Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentierte: „Wir werden auch im Jahr 2026 diszipliniert Investitionen tätigen, um unser Öl- & Gas-Geschäft weiter auszubauen. Neben dem bereits fortgeschrittenen Bohrprogramm bei Salt Creek wird nun 1876 sein Bohrprogramm mit zunächst vier Bohrungen beginnen und kann optional direkt im Anschluss weitere Bohrungen abteufen, während wir gleichzeitig die Entwicklung an den Ölmärkten beobachten. Die hohe Flexibilität des US-Marktes und der Tochterfirmen in den USA erlaubt es uns, kurzfristig weitere Investitionsentscheidungen zu treffen.“

Investitionen 2026



Die Tochtergesellschaft 1876 Resources plant Ende Februar ein Bohrgerät im östlichen Teil der Flächen im Powder River Basin in Betrieb zu nehmen und zunächst vier Niobrara-Bohrungen abzuteufen. Die Investitionen sollen an die stark reduzierten Kosten von 9 Mio. USD je Bohrung im Jahr 2025 anknüpfen und können entsprechend auch bei geringeren Ölpreisen sehr attraktive Renditen erwirtschaften.



In dem Joint Venture von Salt Creek im Powder River Basin wurden die geplanten neun Bohrungen bereits bis Ende Januar 2026 erfolgreich abgeteuft. Die Fertigstellung wird im Frühjahr und der Produktionsstart im Sommer erwartet. Insgesamt wird Salt Creek für dieses Programm rund 40 Mio. USD investieren und evaluiert parallel weitere non-operated Transaktionen.



Bright Rock Energy konnte in den vergangenen Wochen, zusammen mit dem Closing einer größeren Transaktion von rund 8 Mio. USD, sowie zahlreichen weiteren Transaktionen insgesamt Flächen von rund 4.000 Acre (160 Hektar) an Förderrechten und Mineral Rights erwerben. Damit ist ein wesentlicher Grundstein für die zukünftige Entwicklung in der Utica/Point Pleasant Formation in Ohio gelegt. Im Laufe des Jahres 2026 soll die Position weiter ausgebaut werden.



Strategisch setzt die Deutsche Rohstoff AG damit zum Jahresbeginn 2026 auf die Festigung der Produktionsbasis und den Ausbau der Flächen im Powder River Basin, sowie auf eine gezielte Diversifikation durch den Erwerb von Förderrechten in Ohio. Gleichzeitig bewahrt sich die Gesellschaft ein hohes Maß an Flexibilität und kurzfristiger Reaktionsfähigkeit, um auf Veränderungen im Markt- und Preisumfeld angemessen reagieren zu können.

Bohrungen 2025 und Produktion



Die Bohrungen aus 2025 entwickeln sich insgesamt sehr positiv und bestätigen die hohe Qualität der Flächen und der operativen Umsetzung. Die ersten vier Bohrungen vom Chinook Bohrplatz, die am Ende des 2. Quartals die Produktion aufgenommen hatten, konnten nach rund acht Monaten durchschnittlich jeweils rund 150.000 Barrel Öl produzieren und liegen damit weit über den ursprünglichen Erwartungen.



Auf den westlichen Flächen wurden Ende 2025 erstmalig mehrere Bohrungen in verschiedene Formationen von einem Bohrplatz abgeteuft und vor kurzem in die Produktion überführt. Von den insgesamt sechs Bohrungen wurden drei in die Niobrara-Formation und drei in die tieferliegende Mowry-Formation niedergebracht. Die drei Bohrungen in die Mowry-Formation hatten nach dem Produktionsstart Mitte November einen anfänglich langsameren als den erwarteten Ramp-Up und damit eine niedrigere Anfangsproduktion gezeigt, aber konnten die Produktion anschließend steigern und auf einem soliden Niveau stabilisieren. Inzwischen entwickeln sich die Bohrungen sehr zufriedenstellend, was die grundsätzliche Attraktivität dieser Formation bestätigt. Die Bohrungen in die Niobrara-Formation entwickeln sich sehr stark und liegen trotz der erhöhten Bohrdichte von drei Bohrungen pro Bohrplatz in der Nähe der Ergebnisse der extrem ergiebigen Buster-Bohrung aus dem Jahr 2021, die bis heute eine der volumenstärksten Bohrungen der Deutsche Rohstoff AG ist. Dieser erste Zwischenstand bestätigt, dass auch bei höherer Verdichtung attraktive Förderprofile realisiert werden können.



Aufgrund der niedrigen Ölpreise und der soliden finanziellen und wirtschaftlichen Position des Konzerns wurden zuletzt etwas weniger Hedges für die Ölproduktion eingegangen. Dennoch sind zur Absicherung der Öl- und Gasumsätze für das Jahr 2026 bereits rund 30% der bestehenden Produktion abgesichert, für 2027 etwa 20%. Insgesamt beläuft sich das abgesicherte Volumen auf rund 800.000 Barrel, wovon etwa die Hälfte über Swaps zu 66 USD/bbl und rund 35% über Put-Optionen bei 50 USD/bbl abgesichert sind. Diese bieten eine gute Absicherung bei deutlich fallenden Preisen und ermöglichen gleichzeitig die volle Partizipation an weiter steigenden Preisen. Weitere Absicherungen werden laufend geprüft.

