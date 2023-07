EQS-News: Deutsche Wohnen SE: Neuaufstellung im Vorstand

EQS-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche Wohnen SE: Neuaufstellung im Vorstand



27.07.2023

Neuaufstellung im Vorstand der Deutsche Wohnen Berlin, 27.07.2023 Konstantina Kanellopoulos verlässt zum 1. September 2023 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen den Vorstand der Deutsche Wohnen SE. Sie wechselt zum 1. November 2023 als Mitglied des Management Boards zu GOLDBECK und übernimmt dort Führungsaufgaben auf Konzernebene. Der Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE hat heute den bisherigen Co-CEO Lars Urbansky zum alleinigen CEO berufen. Über die Nachfolge von Konstantina Kanellopoulos im Vorstand der Deutsche Wohnen wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Fabian Heß, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Wohnen: Die Deutsche Wohnen hat eine verantwortungsvolle Aufgabe im deutschen Wohnungsmarkt. Ich danke Konstantina Kanellopoulos für ihr herausragendes Engagement, ihren Gestaltungswillen und ihre Integrität in den vergangenen Jahren. Sie hat viel bewegt und den Wandel des Unternehmens entscheidend geprägt. Ich bedaure ihre Entscheidung sehr und wünsche ihr beruflich und privat alles Gute. Konstantina Kanellopoulos ist seit Januar 2022 im Vorstand der Deutsche Wohnen verantwortlich für technische Infrastruktur, IT, Neubau und Bestandsinvestitionen, Recht und Compliance, Nachhaltigkeit und Public Affairs. Konstantina Kanellopoulos wurde 1982 im ostwestfälischen Minden geboren. Ihre berufliche Laufbahn begann sie nach Abitur und BWL-Studium bei Arvato Bertelsmann (Bereichsleitung Kundenservice). Bei Vonovia hat Konstantina Kanellopoulos seit 2013 den Aufbau und die Entwicklung des Segments Value-add in verschiedenen Rollen maßgeblich gestaltet und verantwortet. 2019 wurde sie zur Generalbevollmächtigten ernannt. In ihre Zeit fallen der Aufbau der Multimedia-, Messservice- und Energiegeschäfte, das Wachstum der VTS Handwerkerorganisation sowie die Weiterentwicklung des Wohnumfeld Service.

Kontakt:

Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5419

