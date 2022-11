EQS-News: DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt Vermietungsleistung steigt um 31%

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt Vermietungsleistung steigt um 31%



09.11.2022 / 07:15 CET/CEST

Presseinformation DIC Asset AG gut und stabil aufgestellt Vermietungsleistung steigt um 31% Assets under Management steigen auf 14,5 Mrd. Euro (+27%)

Anhaltend hohe Vermietungsleistung von über 296.300 qm (+31%)

Like-for-like Mietwachstum von 3,9% im Commercial Portfolio

FFO-Wachstum erwartet Frankfurt am Main, 9. November 2022. Die DIC Asset AG (DIC), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. In einem weltweit turbulenten Umfeld bleibt die DIC weiterhin erfolgreich auf Kurs. Das Unternehmen konnte den Wert der Assets under Management um 27% und die Vermietungsleistung um 31% steigern. DIC erwartet zum Jahresende mit 114 bis 117 Mio. Euro eine Steigerung des FFO von 7-10% im Vergleich zum Vorjahr. Unser Geschäftsmodell erweist sich als stabil und robust. Das ist das Ergebnis eines vorausschauenden Managements, das sich frühzeitig auf die Herausforderungen dieser Tage eingestellt hat. Durch das stark gewachsene attraktive Bestandsportfolio mit Fokus auf Büro und Logistik schaffen wir einen stetigen Cashflow, zuverlässig Werte für unsere Stakeholder und rechnen auch in diesem Jahr mit einem FFO-Wachstum, sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Mit dem hohen Anteil an wiederkehrenden Cashflows aus Mieten und laufenden Managementerträgen konnte DIC trotz der aktuellen Abkühlung im Transaktionsgeschäft zum Ende der ersten neun Monate einen FFO (Funds from Operations) nach Minderheiten von 76,1 Mio. Euro (Vorjahr: 79,6 Mio. Euro) erzielen. Bereinigt um die Einmalaufwendungen im Zuge der Mehrheitsübernahme an der VIB Vermögen AG (VIB) erreicht der Konzernüberschuss 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 51,2 Mio. Euro). Ergebnisse und Meilensteine der ersten neun Monate 2022: Im Jahresvergleich sind die Assets under Management deutlich um 27% auf 14,5 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen inkl. Übernahme der VIB erreicht rund 2,7 Mrd. Euro.

deutlich um 27% auf 14,5 Mrd. Euro gesteigert. Das inkl. Übernahme der VIB erreicht rund 2,7 Mrd. Euro. Das Bilanzportfolio mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial Portfolio ohne Warehousing) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,5 Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die Bruttomietrendite liegt zum Stichtag bei 4,7%, die EPRA-Leerstandsquote bei 4,3% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,5 Jahren.

mit Fokus auf Logistik und Büro (Commercial Portfolio ohne Warehousing) hat derzeit einen Marktwert von rund 4,5 Mrd. Euro und ist nach Regionen und Mietern optimal diversifiziert. Die liegt zum Stichtag bei 4,7%, die bei 4,3% und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 5,5 Jahren. Die Brutto- und Netto-Mieteinnahmen sind im Jahresvergleich stark durch die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022 sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant auf 124,9 Mio. Euro (Vorjahr: 78,0 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene Like-for-like-Mietwachstum im Bilanzportfolio (Commercial Portfolio) von 3,9% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 108,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 65,3 Mio. Euro).

sind im Jahresvergleich stark durch die VIB-Transaktion und Konsolidierung seit dem zweiten Quartal 2022 sowie durch eine anhaltend gute Vermietungsleistung geprägt. Die Bruttomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind signifikant auf 124,9 Mio. Euro (Vorjahr: 78,0 Mio. Euro) gestiegen. Zusätzlich hat die gute Vermietungsleistung und das damit verbundene im Bilanzportfolio (Commercial Portfolio) von 3,9% zu dem Anstieg beigetragen. Die Nettomieteinnahmen sind auf 108,8 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 65,3 Mio. Euro). Die Erträge aus Immobilienmanagement sind durch reduzierte Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 56,9 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 30,0 Mio. Euro (Vorjahr: 47,1 Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 26,9 Mio. Euro (Vorjahr: 27,5 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees.

sind durch reduzierte Transaktionstätigkeit im Jahresverlauf und geringere Development-Fees beeinflusst: Insgesamt wurden Immobilienmanagementerträge in Höhe von 56,9 Mio. Euro erzielt. Hiervon entfielen 30,0 Mio. Euro (Vorjahr: 47,1 Mio. Euro) auf Transaktions- und Performance-Fees und 26,9 Mio. Euro (Vorjahr: 27,5 Mio. Euro) auf Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen steigt auf 18,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro), insbesondere aufgrund des erfolgreichen Verkaufs einer Joint-Venture-Beteiligung durch die VIB und der damit verbundenen Realisierung der Werterhöhung von zwei Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen.

steigt auf 18,0 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro), insbesondere aufgrund des erfolgreichen Verkaufs einer Joint-Venture-Beteiligung durch die VIB und der damit verbundenen Realisierung der Werterhöhung von zwei Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen. Die operativen Kosten lagen mit 61,9 Mio. Euro über dem Vorjahr, bedingt durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der VIB-Transaktion (in Höhe von 10,6 Mio. Euro) und dem strategischen Ressourcenaufbau im Zusammenhang mit dem Wachstum unserer Immobilienmanagementplattform (9M 2021: 44,1 Mio. Euro).

lagen mit 61,9 Mio. Euro über dem Vorjahr, bedingt durch Einmaleffekte im Zusammenhang mit der VIB-Transaktion (in Höhe von 10,6 Mio. Euro) und dem strategischen Ressourcenaufbau im Zusammenhang mit dem Wachstum unserer Immobilienmanagementplattform (9M 2021: 44,1 Mio. Euro). Das Zinsergebnis hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -41,6 Mio. Euro verringert (9M 2021: -23,6 Mio. Euro). Die durchschnittlichen Zinskosten liegen zum 30. September 2022 bei 2,0% (31. Dezember 2021: 1,8%).

hat sich insbesondere aufgrund der Erfassung der VIB-Schulden, der im Vorjahr durchgeführten Finanzierungstätigkeiten sowie der VIB-Brückenfinanzierung auf -41,6 Mio. Euro verringert (9M 2021: -23,6 Mio. Euro). Die liegen zum 30. September 2022 bei 2,0% (31. Dezember 2021: 1,8%). Zum 30. September 2022 beträgt der NAV 18,54 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 18,44 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 24,99 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 25,00 Euro).

18,54 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 18,44 Euro). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte liegt bei 24,99 Euro je Aktie (31. Dezember 2021: 25,00 Euro). Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) ist insbesondere aufgrund der Finanzierung des Erwerbs der VIB-Kontrollmehrheit im Vergleich zum Jahresende 2021 auf 56,9% gestiegen (31. Dezember 2021: 48,5%). Korrespondierend ist auch der Adjusted LTV, der den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 51,6% gestiegen (31. Dezember 2021: 41,1%) Jahresprognose 2022 angepasst FFO-Wachstum von 7 bis 10% gegenüber Vorjahr Die DIC hat am 2. November 2022 ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 angepasst und erwartet nunmehr Funds from Operations (FFO) (vor Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114 bis 117 Mio. Euro (zuvor: 130 bis 136 Mio. Euro) und Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 90 bis 95 Mio. Euro (zuvor: 105 bis 115 Mio. Euro). Grund hierfür sind die veränderten Rahmenbedingungen im Immobilieninvestitionsmarkt, die mit Blick auf geplante An- und Verkäufe zu Verzögerungen und Neuplanungen führen. Davon ist bei DIC der Geschäftsbereich Institutional Business (Drittgeschäft für institutionelle Investoren) betroffen, dessen Umsatz und Erträge aus Managementgebühren im stärkeren Maße vom Transaktionsmarkt abhängig sind im Vergleich zum Geschäftsbereich Commercial Portfolio (Immobilien im Eigenbestand), der im Wesentlichen Erträge aus Mieten generiert. Mit der Konsolidierung der VIB und anhaltend hoher Vermietungen und Vertragsverlängerungen erwartet die DIC Bruttomieteinnahmen in Höhe von 170 bis 180 Mio. Euro und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Gesamtjahr 2021. Unter Einrechnung von VIB sind segmentübergreifend Ankäufe von 2.950 bis 3.000 Mio. Euro geplant: Davon entfallen Akquisitionen in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro auf den Eigenbestand (Commercial Portfolio) und 650 bis 700 Mio. Euro auf das Institutional Business. Unter Einrechnung des Mehrheitserwerbs an der VIB wurde das Ankaufsziel im Commercial Portfolio bereits erreicht. Darüber hinaus sind Verkäufe von 400 bis 500 Mio. Euro für das Commercial Portfolio geplant. Für das Institutional Business sind im Geschäftsjahr 2022 keine weiteren Verkäufe mehr geplant. Einladung zur Telefonkonferenz am 9. November 2022 Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2022 ein. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter: https://webcast.meetyoo.de/reg/vwaZ6buh4Bxy Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/dic20221109/no-audio Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter

www.dic-asset.de. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 359 Objekte mit einem Marktwert von 14,5 Mrd. Euro onsite wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de Die DIC Asset AG auf einen Blick



Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2022 9M 2021 Bruttomieteinnahmen 124,9 78,0 Nettomieteinnahmen 108,8 65,3 Erträge aus Immobilienmanagement 56,9 74,6 Erlöse aus Immobilienverkauf 47,5 111,9 Gewinne aus Immobilienverkauf 12,4 17,5 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 18,0 5,1 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 76,1 79,6 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 88,5 97,1

EBITDA 135,2 120,3 EBIT 82,6 88,0 Bereinigtes Konzernergebnis 44,8 51,2 Konzernergebnis 35,4 51,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 135,8 47,6 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro* 9M 2022 9M 2021 FFO nach Minderheiten 0,92 0,98 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 1,07 1,19 Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten 0,54 0,62 Konzernergebnis nach Minderheiten 0,32 0,62 EPRA-Ergebnis 1,07 0,85 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2022 31.12.2021 Loan-to-Value (LtV) in%** 56,9 48,5 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 4.026,4 1.756,7 Eigenkapital 1.662,2 1.134,0 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.143,6 2.207,4 Bilanzsumme 5.164,3 3.493,7 Finanzmittelbestand 221,4 546,9 NAV (je Aktie in Euro) 18,54 18,44 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)*** 24,99 25,00 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.09.2022 30.09.2021 Anzahl Immobilien 359 237 Assets under Management in Mrd. Euro 14,5 11,4 Mietfläche in qm 4.682.100 3.143.000 Vermietungsleistung in qm 296.300 226.500 Operative Kennzahlen

(Bilanzportfolio)**** 30.09.2022 30.09.2021 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 201,8 104,8 EPRA-Leerstandsquote in % 4,3 6,5 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,5 5,8 Ø-Miete in Euro pro qm 8,17 11,26 Bruttomietrendite in % 4,7 4,9 * Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 9M 2022: 82.533 Tsd. / 9M 2021: 81.834 Tsd.)

** bereinigt um Warehousing *** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business **** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

