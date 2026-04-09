CHAPTERS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

09.04.2026 08:00:04

EQS-News: Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
09.04.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nach der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über EUR 32 Mio. im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie dem anschließenden Tap im Oktober 2025, der das Gesamtvolumen auf EUR 72 Mio. erhöhte, plant die Gesellschaft die Platzierung einer weiteren Tranche. 

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. 

Das Unternehmen hat Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt. 

Kontakt

CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305414

 
09.04.2026 CET/CEST

