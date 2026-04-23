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23.04.2026 13:00:03

EQS-News: Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren zum Capital Markets Day ein

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren zum Capital Markets Day ein

23.04.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CHAPTERS Group AG lädt Investoren herzlich zu ihrem Capital Markets Day am 15. Juli 2026 ein.

Ein Blick in den Maschinenraum von CHAPTERS

Der Capital Markets Day bietet Investoren einen dezidierten Einblick, wie CHAPTERS operativ arbeitet, Kapital allokiert und Wert über ihr Portfolio an Mission-Critical-Unternehmen schafft.

Das Management wird die gruppenweite Akquisitionsstrategie, das Wertschöpfungsmodell („Manuscript Method") sowie die umfassende KI-Strategie von CHAPTERS vorstellen. Präsentationen werden vom CHAPTERS Management sowie ausgewählter Portfoliounternehmen gehalten.

Der Tag richtet sich an alle, die nicht nur verstehen wollen, was CHAPTERS ausmacht, sondern wie wir denken.

Datum: Mittwoch, 15. Juli 2026
Format: In-Person, Hamburg
Anmeldung: ir@chaptersgroup.com


23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2313838

 
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2313838  23.04.2026 CET/CEST

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