EQS-News: Die Delignit AG setzt Ihre positive Entwicklung auch im ersten Halbjahr 2023 weiter fort

EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Die Delignit AG setzt Ihre positive Entwicklung auch im ersten Halbjahr 2023 weiter fort



08.08.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Delignit AG setzt Ihre positive Entwicklung auch im ersten Halbjahr 2023 weiter fort Blomberg, 08. August 2023. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 eine äußerst positive Entwicklung. Nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen wird für das erste Halbjahr ein Konzernumsatz von rund 48,2 Mio. ausgewiesen, was einer Steigerung um rund 50 % gegenüber dem Vorjahr (32,1 Mio. ) entspricht. Auch profitabilitätsseitig konnte das erste Halbjahr mit einem EBITDA von rund 4,5 Mio. (Vorjahr 1,9 Mio. ), beziehungsweise einer EBITDA-Marge von 9,1 % äußerst zufriedenstellend abgeschlossen werden. Dies entspricht einem Anstieg des EBITDA von 137 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Delignit Konzern profitierte im ersten Halbjahr weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen nachhaltigen Systemlösungen. Gleichzeitig erkennt das Management zusätzliche Marktchancen, die sich aus den gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen an Fahrzeugkomponenten im Kontext der klimatischen Herausforderungen ergeben. Angesichts dieses positiven Ausblicks hat der Konzern die Entscheidung getroffen, seine Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren zu intensivieren. Dabei ist geplant, die Mittel aus der im Juli durchgeführten Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 8 Mio. gezielt für die Erweiterung und Automatisierung der Fertigungskapazitäten unter Beibehaltung der soliden Kapitalstruktur einzusetzen. Trotz der weiterhin bestehenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten schaut der Delignit Konzern zuversichtlich in die Zukunft. Dank der starken Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 sowie des gut unterlegten Auftragsbuches bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 88 Mio. vorsieht, bei einer EBITDA-Profitabilität auf dem Niveau des Vorjahres (8,7 %). Der vollständige Halbjahresbericht 2023 wird im August 2023 veröffentlicht und steht dann auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung. Über den Delignit Konzern: Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt. Der Delignit-Werkstoff basiert überwiegend auf europäischem Laubholz, ist in seinem Lebenszyklus CO 2 -neutral und somit nichtregenerativen Werkstoffen ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit-Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Delignit AG notiert im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com. Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com

08.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com