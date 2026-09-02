EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
02.09.2026 09:21:23
EQS-News: Die EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland
|
EQS-News: EVN AG
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
Die EVN AG baut ihre Position im Bereich Elektromobilität durch den Erwerb der BayWa Mobility Charging GmbH („BMC“) weiter aus. Über ihre Tochtergesellschaft EVN Energieservices GmbH hat die EVN eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der BMC von der BayWa Mobility Solutions GmbH unterzeichnet. Mit der Transaktion erfolgt gleichzeitig der Eintritt in den deutschen Markt für Schnellladeinfrastruktur und die Erweiterung der bestehenden E-Mobilitätsaktivitäten über Österreich hinaus.
Hochwertiges HPC-Portfolio mit umfangreicher Ausbaupipeline
BMC ist Betreiberin von High-Power-Charging-(HPC)-Infrastruktur in Deutschland und verfügt derzeit über 30 Standorte mit insgesamt 170 öffentlichen HPC-Ladepunkten mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Bis 2027 soll das Portfolio 54 Standorte mit insgesamt 306 HPC-Ladepunkten umfassen. Der geografische Schwerpunkt des Netzes liegt in Bayern. Ergänzend betreibt die Gesellschaft Standorte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Die Ladeinfrastruktur basiert auf einem standardisierten Standortkonzept und setzt ausschließlich auf europäische Schnellladetechnologie.
Strategische Expansion in Europas größten E-Mobilitätsmarkt
Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie der EVN, ihre Position im Markt für öffentliche Schnellladeinfrastruktur auszubauen und die Wertschöpfungskette entlang der E-Mobilität zu erweitern. Die Transaktion erweitert das bestehende Ladeinfrastrukturportfolio um etablierte Standorte in attraktiven Verkehrskorridoren. Während das Wachstum der EVN bislang primär durch den organischen Ausbau eigener Ladeinfrastruktur in Österreich getragen wurde, schafft die Transaktion nun auch eine signifikante Marktpräsenz in Deutschland. Der deutsche Markt stellt mit rund zwei Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen den größten E-Mobilitätsmarkt Europas dar und profitiert von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern, darunter die fortschreitende Elektrifizierung des Individualverkehrs, ambitionierte Ausbauziele für Ladeinfrastruktur sowie steigende Auslastungsraten im Schnellladesegment.
„Die Elektromobilität ist ein zentraler Baustein der Energiezukunft“, erläutert Stefan Szyszkowitz, Sprecher des Vorstands der EVN AG. „Mit dem Erwerb der Charge Point Operating-Aktivitäten von BayWa stärken wir unsere Position in einem der wichtigsten europäischen Märkte für Ladeinfrastruktur. Die Transaktion ermöglicht uns, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen, neue Kundengruppen zu erschließen und den Ausbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur im deutsch-österreichischen Raum aktiv voranzutreiben.“
02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Telefon:
|+43-2236-200-12294
|E-Mail:
|info@evn.at
|Internet:
|www.evn.at
|ISIN:
|AT0000741053
|WKN:
|074105
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900P4JZBFEVNEAE60
|EQS News ID:
|2392548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2392548 02.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Verluste (finanzen.at)
|
10:03
|ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:21
|EQS-News: EVN expands into the German e-mobility market with the acquisition of BayWa Mobility Charging (EQS Group)
|
09:21
|EQS-News: Die EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland (EQS Group)
|
01.09.26
|Optimismus in Wien: ATX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,90
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.