EQS-News: Die Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA

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Die Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA



04.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg / Chicago, 4. August 2026. Die Nordex Group hat in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X.

Die Namen der Kunden und der Projekte werden nicht genannt.

Die Projekte werden gemäß den kundenspezifischen Anforderungen geliefert und stärken die Präsenz der Nordex Group im US-Markt weiter.

„Diese neuen Aufträge spiegeln erneut das Vertrauen wider, das unsere Kunden in Nordex und in unsere Fähigkeit setzen, Projekte zuverlässig und effizient zu liefern und zu betreuen. Für dieses Vertrauen sind wir sehr dankbar. Getragen von starken Kundenpartnerschaften, dem engagierten Einsatz unserer Projektabwicklungs- und Serviceteams sowie unserer leistungsfähigen Fertigung sehen wir in dieser Region weiterhin eine positive Dynamik,“ sagt Manav Sharma, CEO von Nordex North America. „Unser Fokus liegt weiterhin darauf, Mehrwert zu schaffen und unsere Kunden bei ihren langfristigen Energiezielen zu unterstützen.“

Die neuen Aufträge werden im Produktionswerk der Nordex Group in Iowa gefertigt.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

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