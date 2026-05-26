EQS-News: Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei

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Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei



26.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 26. Mai 2026. Die Nordex Group hat in der Türkei einen neuen Auftrag von Eksim Enerji A.S. erhalten, der die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 MW umfasst. Die Turbinen für den Windpark Balikesir-3 werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 119 Metern errichtet und in der Cold-Climate-Version geliefert.

Zusätzlich zur Lieferung und Errichtung der Turbinen umfasst der Vertrag einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren, der die langfristige Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellt.

Der Windpark wird im Bezirk Sindirgi in der Provinz Balikesir errichtet. Der Standort zeichnet sich durch gute Windverhältnisse und Höhenlagen zwischen 800 und 950 Metern über dem Meeresspiegel aus.

Eksim Enerji A.S. ist ein langjähriger Kunde der Nordex Group; die Partnerschaft besteht seit 2010. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.

Ender Ozatay, Vice President Region Türkiye and Mid East der Nordex Group, sagt: „Mit diesem neuen Auftrag von Eksim Enerji setzen wir unsere seit mehr als 15 Jahren erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft fort. Mit der N175/6.X liefern wir ein Anlagenmodell, das ideal auf die Windbedingungen am Standort Sindirgi zugeschnitten ist und langfristig hohe Energieerträge sicherstellt. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit bewährter Technologie, lokaler Expertise und langfristigen Service-Lösungen zu unterstützen, die den Ausbau erneuerbarer Energien im Land fördern.“

Die Türkei ist ein wichtiger Markt für die Nordex Group. Seit 2017 ist das Unternehmen dort mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent Marktführer. Alle für den Windpark Balikesir-3 gelieferten Turbinen sind vollständig mit den Anforderungen an eine lokale Wertschöpfung gemäß der YEKA-2025-Spezifikation kompatibel und unterstützen damit die heimische Fertigung sowie die lokale Wertschöpfung im Land.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

Felix Losada

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