EQS-News: Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse in Q4/2025: Alle finanziellen und operativen Ziele für 2025 erreicht und das zuvor kommunizierte mittelfristige EBITDA-Margenziel übertroffen

Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse in Q4/2025: Alle finanziellen und operativen Ziele für 2025 erreicht und das zuvor kommunizierte mittelfristige EBITDA-Margenziel übertroffen



25.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Auftragseingang im vierten Quartal 2025 stieg um 9,2 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro und führte zu einem neuen Unternehmensrekord von 9,3 Milliarden Euro für das Gesamtjahr

EBITDA-Marge erhöhte sich auf 12,1 Prozent im vierten Quartal 2025, was einer EBITDA-Marge von 8,4 Prozent für das Gesamtjahr entspricht

Anstieg des Konzernergebnisses auf 184 Millionen Euro im vierten Quartal 2025 und für das Gesamtjahr auf 274 Millionen Euro

Freier Cashflow erreicht Rekordwert von 565 Millionen Euro im vierten Quartal 2025 und für das Gesamtjahr von 863 Millionen Euro

Für 2026 erwartet die Nordex Group einen Umsatz zwischen 8,2 und 9,0 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 11,0 Prozent

Neues Mittelfristziel einer EBITDA-Marge von 10 bis 12 Prozent kommuniziert

Hamburg, 25. Februar 2026. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldet für das vierte Quartal 2025 eine insgesamt starke Geschäftsentwicklung.

Der Umsatz erreichte im 4. Quartal 2025 rund 2,5 Mrd. Euro und lag damit um 16 Prozent über dem Vorjahresquartal (4. Quartal 2024: 2,2 Mrd. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im vierten Quartal 2025 deutlich um 187,6 Prozent auf 307,4 Millionen Euro (4Q/2024: 106,9 Millionen Euro), was einer EBITDA-Marge von 12,1 Prozent (4Q/2024: 4,9 Prozent) entspricht.

Infolgedessen stieg der Jahresüberschuss zum Ende des 4. Quartals 2025 deutlich auf 183,8 Millionen Euro, verglichen mit 17,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

„Das vergangene Jahr war ein wichtiger Meilenstein für die Nordex Group. Wir haben unsere operativen und finanziellen Ziele erreicht – und in einigen Fällen sogar übertroffen – und gleichzeitig unser mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 8 Prozent erreicht. Mit 10,2 GW haben wir einen neuen Rekord beim Auftragseingang erzielt und sowohl im Projekt- als auch im Servicegeschäft eine starke Performance gezeigt. Angesichts dieser anhaltenden Verbesserungen in unserem Geschäft sowie guter Transparenz bedingt durch unseren Auftragsbestand und unser Serviceportfolio setzen wir uns nun ein höheres mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 10 bis 12 Prozent“, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Nordex Group. „Wir sind mit unserer finanziellen Performance im vergangenen Jahr zufrieden: Wir haben einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 8,4 Prozent erzielt und den Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 274,3 Millionen Euro gesteigert. Mit einem Rekord-Cash-Bestand und einem stark positiven freien Cashflow verfügen wir über eine solide Grundlage für weiteres profitables Wachstum“, ergänzt Dr. Ilya Hartmann, Finanzvorstand (CFO) der Nordex Group.

Operative Entwicklung

Im 4. Quartal 2025 verzeichnete die Nordex Group einen Rekordauftragseingang von 3.552 MW im Segment Projekte, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2024 (3.253 MW) entspricht. Der Gesamtwert der Neuaufträge stieg auf 3,2 Mrd. Euro (4. Quartal 2024: 2,9 Mrd. EUR) und umfasste 12 Länder und verschiedene Turbinenvarianten. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) blieb mit 0,89 Mio. EUR/MW stabil (4Q/2024: 0,89 Mio. EUR/MW).

Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Auftragsbestand auf 16,1 Mrd. EUR (31. Dezember 2024: 12,8 Mrd. EUR), davon 10,1 Mrd. EUR im Segment Projekte (31. Dezember 2024: 7,8 Mrd. EUR) und 6,0 Mrd. EUR im Segment Service (31. Dezember 2024: 5,0 Mrd. EUR).

Produktionszahlen

Im 4. Quartal 2025 produzierte Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 3.202 MW, was einem Anstieg von 27,1 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2024 (2.519 MW) entspricht. Die Rotorblattproduktion ging aufgrund vorübergehender Verzögerungen bei einem Zulieferer in der Türkei leicht um 0,7 Prozent auf 1.587 Einheiten zurück (4. Quartal 2024: 1.598 Einheiten). Davon wurden 447 Rotorblätter selbst produziert (4. Quartal 2024: 399 Einheiten) und 1.140 Einheiten (4. Quartal 2024: 1.199 Einheiten) extern bezogen.

Im vierten Quartal 2025 installierte die Nordex Group 376 Windenergieanlagen in 20 Ländern mit einer Gesamtleistung von 2.083 MW, was einem starken Anstieg gegenüber 283 Windenergieanlagen in 18 Ländern mit 1.660 MW in 4Q/2024 entspricht. Von der installierten Leistung entfielen 86 Prozent auf Europa, 9 Prozent auf die Region „Rest der Welt“ und 5 Prozent auf Nordamerika.

Segmentberichterstattung

Der Umsatz im Segment Projekte lag im vierten Quartal bei rund 2,3 Mrd. Euro, was einem deutlichen Anstieg von 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (4Q/2024: 2,0 Mrd. Euro) entspricht. Der Umsatz im Segment Service stieg um 3,1 Prozent auf 240,4 Mio. Euro (4Q/2024: 233,1 Mio. Euro).

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme auf rund 6,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 19,9 Prozent gegenüber dem Jahresende 2024 entspricht. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 19,0 Prozent (31. Dezember 2024: 17,7 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen deutlich auf 1.928,9 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 1.151,4 Millionen Euro), was zu einer starken Netto-Cash-Position von 1.624,7 Millionen Euro führte (31. Dezember 2024: 848,2 Millionen Euro). Die Working-Capital-Quote lag bei minus 12,4 Prozent (31. Dezember 2024: minus 9,1 Prozent) und übertraf damit die Prognose für das Gesamtjahr von unter minus 9 Prozent. Im 4. Quartal 2025 erzielte die Nordex Group einen positiven freien Cashflow von 565,2 Mio. EUR (4. Quartal 2024: 271,1 Mio. EUR), der auf die starke operative Performance und die anhaltend gute Auftragseingangsdynamik zurückzuführen ist.

Prognose für 2026 und Erhöhung mittelfristiges EBITDA-Margenziel

Für das laufende Jahr erwartet die Nordex Group eine nachhaltige Verbesserung aller wichtigen Finanzkennzahlen und strebt einen Konzernumsatz zwischen 8,2 und 9,0 Milliarden Euro mit einer EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 11,0 Prozent an. Bis Ende 2026 plant die Nordex Group mit einer Working-Capital-Quote im Verhältnis zum Konzernumsatz von unter minus 9 Prozent. Für Investitionen sind rund 200 Millionen Euro vorgesehen.

Angesichts der insgesamt starken Entwicklung im Jahr 2025 und der guten Sichtbarkeit bedingt durch den Auftragsbestand und das Serviceportfolio hebt das Unternehmen sein mittelfristiges EBITDA-Margenziel auf 10,0 bis 12,0 Prozent an.

Informationen zur Berichterstattung

Der integrierte Geschäftsbericht der Nordex Group enthält die Nachhaltigkeitserklärung nach CSRD, die von der Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft KPMG geprüft wurde. Der Geschäftsbericht ist ab sofort auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter „Publikationen“ (ir.nordex-online.com) verfügbar.

Kennzahlen der Nordex Group

(Mio. EUR) 4Q/2025 4Q/2024 Veränd. (%) FY2025 FY2024 Veränd. (%) Umsatz 2.539,2 2.193,6 15,8 7.553,5 7.298,8 3,5 davon Segment Projekte 2.316,2 1.967,6 17,7 6.735,2 6.543,1 2,9 davon Segment Service 240,4 233,1 3,1 863,3 776,6 11,2 Rohergebnis 705,4 505,2 39,6 2.038,8 1.535,0 32,8 EBITDA 307,4 106,9 >100 631,0 296,4 >100 EBITDA-Marge 12,1 4,9 7,20 8,4 4,1 4,3 PP EBIT-Marge 10,0 2,7 7,30 6,0 1,6 4,4 PP Konzernergebnis 183,8 17,5 >100 274,3 8,8 >100 Investitionen 71,5 42,5 68,4 168,9 152,6 10,7 Freier Cashflow 565,2 271,1 >100 863,3 270,7 >100 Auftragseingang (Projekte) 3.174,9 2.889,4 9,9 9.320,8 7.461,5 24,9 Auftragsbestand (Projekte) 10.122,0 7.803,9 29,7 10.122,0 7.803,9 29,7 Auftragsbestand (Service) 5.971,6 4.974,1 20,1 5.971,6 4.974,1 20,1 (Mio. EUR) 31.12.2025 31.12.2024 Veränd. (%) 31.12.2025 31.12.2024 Veränd. (%) Working-Capital-Quote -12,4 % -9,1 % -3,3 PP -12,4 % -9,1 % -3,3 PP Flüssige Mittel 1.928,9 1.151,4 67,5 1.928,9 1.151,4 67,5 Nettoliquidität 1.624,7 848,2 91,5 1.624,7 848,2 91,5 Eigenkapitalquote 19,0 % 17,7 % 1,3 PP 19,0 % 17,7 % 1,3 PP

