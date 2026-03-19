Pentixapharm Aktie
WKN DE: A40AEG / ISIN: DE000A40AEG0
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19.03.2026 10:14:14
EQS-News: Die Pentixapharm Holding AG veröffentlicht am 26. März 2026 den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025
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EQS-News: Pentixapharm Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Pentixapharm Holding AG – FY 2025 Review & Management Outlook
Die Pentixapharm Holding AG veröffentlicht am 26. März 2026 den Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025.
Im Rahmen eines Conference Calls am Donnerstag, 26. März 2026 um 10:00 Uhr werden CEO Dr. Dirk Pleimes und CBO Henner Kollenberg die Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2025, einen Rückblick auf die wesentlichen operativen Entwicklungen und Meilensteine sowie den Ausblick auf die klinischen und strategischen Prioritäten von Pentixapharm vorstellen.
Zur Teilnahme am Conference Call registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: JA 2025 Einladung Earnings Call_PTX_DE
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pentixapharm Holding AG
|Robert-Rössle-Straße 10
|13125 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@pentixapharm.com
|Internet:
|https://www.pentixapharm.com/
|ISIN:
|DE000A40AEG0
|WKN:
|A40AEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2294404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294404 19.03.2026 CET/CEST
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