EQS-News: Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt



26.01.2026 / 09:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt

Oberkirch, 26. Januar 2026 – Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist unter großem Druck und die industriellen Rahmenbedingungen in Deutschland verschlechtern sich. Das macht sich auch bei der PWO AG am Standort Oberkirch bemerkbar. In der gesamten Branche wird die Produktion zunehmend in Länder mit wettbewerbsfähigeren Rahmenbedingungen verlagert. Die wirtschaftliche Situation bei einigen Kunden des deutschen Standorts führt derzeit dazu, dass die Abrufmengen für den Standort Oberkirch trotz ausreichender Auftragslage rückläufig sind.

Mit dem erklärten Ziel, auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen zu verzichten und Arbeitsplätze am Stammwerk erhalten zu können, hat sich die PWO-Gruppe daher mit dem Betriebsrat des Standort Oberkirch in der vergangenen Woche auf eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit- und Entgeltreduktion verständigt. Sie ermöglicht es, dem deutschen Standort, die Arbeitszeit arbeitslastspezifisch um bis zu 7,63 % abzusenken, dies bei proportionaler Reduzierung der regelmäßigen Vergütungsbestandteile. Weitere Regelungen der Betriebsvereinbarung beziehen sich auf die Ausgestaltung der Arbeitszeitkonten.

Als Gegenleistung für das Entgegenkommen des Betriebsrats verzichtet das Unternehmen während der Dauer der Betriebsvereinbarung bis zum 31. Dezember 2026 auf den Ausspruch von betriebsbedingten Beendigungskündigungen. Ein Ausschluss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen ist im derzeit noch bis zum 31. Dezember 2027 laufenden Ergänzungstarifvertrag nicht vereinbart. Gleichzeitig werden die für 2026 vorgesehenen Investitionen in Digitalisierung und diverse Kundenprojekte am Standort Oberkirch weiter durchgeführt werden.

Die PWO Gruppe bedauert es ausdrücklich, dass dieser Schritt notwendig geworden ist. Das Unternehmen wächst an allen 10 ausländischen Standorten weiterhin profitabel. Die Ausnahme bleibt der deutsche Produktionsstandort, der in 2026 voraussichtlich einen Verlust machen wird. Vor diesem Hintergrund sah der Vorstand die dringende Notwendigkeit, zu reagieren. Er setzt sich weiterhin für den Erhalt der Arbeitsplätze im Stammwerk ein und dankt dem Betriebsrat ausdrücklich für die nun getroffene Vereinbarung.

PWO AG

Der Vorstand



Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.200 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit . Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche, Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort, und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

Mehr unter: pwo-group.com