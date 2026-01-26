PWO Aktie

PWO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696800 / ISIN: DE0006968001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 09:54:13

EQS-News: Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung
Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt

26.01.2026 / 09:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die PWO-Gruppe und der Betriebsrat des Standorts Oberkirch haben sich auf eine Betriebsvereinbarung zu einer temporären Arbeitszeit- und Entgeltreduzierung verständigt

Oberkirch, 26. Januar 2026 – Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist unter großem Druck und die industriellen Rahmenbedingungen in Deutschland verschlechtern sich. Das macht sich auch bei der PWO AG am Standort Oberkirch bemerkbar. In der gesamten Branche wird die Produktion zunehmend in Länder mit wettbewerbsfähigeren Rahmenbedingungen verlagert. Die wirtschaftliche Situation bei einigen Kunden des deutschen Standorts führt derzeit dazu, dass die Abrufmengen für den Standort Oberkirch trotz ausreichender Auftragslage rückläufig sind.

Mit dem erklärten Ziel, auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen zu verzichten und Arbeitsplätze am Stammwerk erhalten zu können, hat sich die PWO-Gruppe daher mit dem Betriebsrat des Standort Oberkirch in der vergangenen Woche auf eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit- und Entgeltreduktion verständigt. Sie ermöglicht es, dem deutschen Standort, die Arbeitszeit arbeitslastspezifisch um bis zu 7,63 % abzusenken, dies bei proportionaler Reduzierung der regelmäßigen Vergütungsbestandteile. Weitere Regelungen der Betriebsvereinbarung beziehen sich auf die Ausgestaltung der Arbeitszeitkonten.

Als Gegenleistung für das Entgegenkommen des Betriebsrats verzichtet das Unternehmen während der Dauer der Betriebsvereinbarung bis zum 31. Dezember 2026 auf den Ausspruch von betriebsbedingten Beendigungskündigungen. Ein Ausschluss von betriebsbedingten Beendigungskündigungen ist im derzeit noch bis zum 31. Dezember 2027 laufenden Ergänzungstarifvertrag nicht vereinbart. Gleichzeitig werden die für 2026 vorgesehenen Investitionen in Digitalisierung und diverse Kundenprojekte am Standort Oberkirch weiter durchgeführt werden.

Die PWO Gruppe bedauert es ausdrücklich, dass dieser Schritt notwendig geworden ist. Das Unternehmen wächst an allen 10 ausländischen Standorten weiterhin profitabel. Die Ausnahme bleibt der deutsche Produktionsstandort, der in 2026 voraussichtlich einen Verlust machen wird. Vor diesem Hintergrund sah der Vorstand die dringende Notwendigkeit, zu reagieren. Er setzt sich weiterhin für den Erhalt der Arbeitsplätze im Stammwerk ein und dankt dem Betriebsrat ausdrücklich für die nun getroffene Vereinbarung.

PWO AG
Der Vorstand
 

Kontakt:
Charlotte Frenzel
Corporate Communications & Investor Relations
T. +49 179 / 6904 237
M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
pwo-group.com

 

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions
100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.200 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche, Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort, und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

 

Mehr unter: pwo-group.com


26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Telefon: +49 (0)7802 84-844
Fax: +49 (0)7802 84-789
E-Mail: ir@pwo-group.com
Internet: www.pwo-group.com
ISIN: DE0006968001
WKN: 696800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2265600

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265600  26.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PWO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PWO AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PWO AG 26,80 0,75% PWO AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen