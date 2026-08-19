Shelly Aktie

Shelly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 11:00:04

EQS-News: Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO

EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Kooperation
Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO

19.08.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO

  • Die europaweite Partnerschaft ermöglicht den Zugang zum umfangreichen Netzwerk von ALSO aus Wiederverkäufern, Systemintegratoren und professionellen Installateuren
  • Die Zusammenarbeit verbindet den Vertrieb mit gemeinsamen Marketingmaßnahmen, technischen Schulungen und Initiativen zur Vertriebsunterstützung
  • Unterstützt zusätzlich die internationale Expansionsstrategie von Shelly durch die Stärkung des professionellen Vertriebskanals in ganz Europa

Sofia / München, 19. August 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, setzt ihre internationale Expansionsstrategie fort und baut ihre Marktpräsenz in ganz Europa aus. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen eine europaweite Partnerschaft mit ALSO, Europas größtem Technologieanbieter, eingegangen. Die Zusammenarbeit erweitert Shellys Zugang zum umfangreichen Netzwerk von ALSO aus Wiederverkäufern, Systemintegratoren und professionellen Installateuren und verbindet den Produktvertrieb mit gemeinsamen Maßnahmen in den Bereichen Marketing, technische Schulungen und Vertriebsunterstützung.

Das Portfolio von Shelly an Smart-Home- und Smart-Building-Lösungen wird über den speziellen IoT-Geschäftsbereich von ALSO und dessen breites europäisches Vertriebsnetz erhältlich sein. Die Zusammenarbeit geht weit über den Vertrieb hinaus und umfasst technischen Kundensupport, technische und vertriebliche Schulungen, Webinare, Maßnahmen zur digitalen Lead-Generierung, die Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie gemeinsame Marketingkampagnen. Zusammen sollen diese Initiativen professionelle Vertriebspartner dabei unterstützen, Shelly-Lösungen in den Bereichen Wohn-, Gewerbe- und Smart-Building-Anwendungen erfolgreich zu vermarkten, einzuführen und zu skalieren.

Die Partnerschaft stärkt die bestehende Marktposition von Shelly bei den Verbrauchern und ihrer aktiven DIY-Community, indem sie den professionellen Vertriebskanal des Unternehmens europaweit weiter ausbaut. Dank des erweiterten Zugangs zu ihren Lösungen über das umfangreiche europäische Partnernetzwerk von ALSO erleichtert Shelly Installateuren, Systemintegratoren und Wiederverkäufern die Beschaffung und den Einsatz ihrer Produkte. Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren Schritt in der konsequenten Umsetzung der langfristigen internationalen Expansionsstrategie von Shelly.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Professionelle Nutzer entwickeln sich zu einem immer wichtigeren Wachstumsmotor für Shelly. Die starke europäische Vertriebsorganisation von ALSO ermöglicht es uns, unsere Lösungen für Installateure, Systemintegratoren und Wiederverkäufer zugänglicher zu machen und gleichzeitig die lebendige Community zu ergänzen, die seit jeher den Kern des Shelly-Ökosystems bildet. Gemeinsam stärken wir damit eine weitere wichtige Säule unserer langfristigen internationalen Wachstumsstrategie.“

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

 

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de


19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
EQS News ID: 2385208

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385208  19.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shelly

mehr Nachrichten

Analysen zu Shelly

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shelly 62,70 -2,03% Shelly

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen