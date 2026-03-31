EQS-News: Die TRATON GROUP und Applied Intuition präsentieren die Softwareplattform TRATON ONE OS zur Reduzierung der Ausfallzeiten bei TRATONs vier globalen Marken

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Die TRATON GROUP und Applied Intuition präsentieren die Softwareplattform TRATON ONE OS zur Reduzierung der Ausfallzeiten bei TRATONs vier globalen Marken



31.03.2026 / 20:00 CET/CEST

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Die TRATON GROUP und Applied Intuition präsentieren die Softwareplattform TRATON ONE OS zur Reduzierung der Ausfallzeiten bei TRATONs vier globalen Marken

München/Sunnyvale, 31. März 2026 – Die TRATON GROUP und Applied Intuition haben heute TRATON ONE OS vorgestellt, eine Software-Defined-Vehicle-Plattform der nächsten Generation, die alle neuen Fahrzeuge der vier TRATON-Marken antreiben wird: Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Aufbauend auf mehr als einem Jahr gemeinsamer Entwicklung setzen die beiden Unternehmen eine einzige einheitliche Plattform ein, um den Kunden noch mehr Vorteile zu bieten.

Verhindert kostspielige Ausfallzeiten : Der einheitliche Datenzugriff des Systems ermöglicht vorausschauende Wartungsfunktionen, so dass Flottenbetreiber potenzielle mechanische Probleme erkennen und beheben können, bevor sie zu Ausfällen, Service-Rückrufen oder ungeplanten Ausfallzeiten führen.



: Der einheitliche Datenzugriff des Systems ermöglicht vorausschauende Wartungsfunktionen, so dass Flottenbetreiber potenzielle mechanische Probleme erkennen und beheben können, bevor sie zu Ausfällen, Service-Rückrufen oder ungeplanten Ausfallzeiten führen. Macht die Flotte zukunftssicher: Kunden erhalten über Over-the-Air Software-Updates neue Anwendungen, Funktionen und Upgrades der kompletten Kabinenbenutzeroberfläche, wodurch viele Werkstattbesuche entfallen und Fahrzeuge während der gesamten Betriebsdauer verbessert werden können.



Kunden erhalten über Over-the-Air Software-Updates neue Anwendungen, Funktionen und Upgrades der kompletten Kabinenbenutzeroberfläche, wodurch viele Werkstattbesuche entfallen und Fahrzeuge während der gesamten Betriebsdauer verbessert werden können. Bringt die autonome Zukunft näher: Die adaptive Middleware der Plattform dient als Grundlage für autonome Fahrsysteme und ermöglicht es TRATON, autonome Funktionen im Laufe der Zeit auf dieselbe Architektur zu übertragen.

TRATON ONE OS wurde entwickelt, um Geschwindigkeit, Flexibilität und kontinuierliche Aktualisierungszyklen moderner Software in die Nutzfahrzeugindustrie einzuführen. Dabei umfasst die Plattform alle Hochleistungscomputer in TRATONs neuer Fahrzeugarchitektur. Sie unterstützt nicht nur mehrere Hardware-Chipsätze und globale regulatorische Rahmenbedingungen, sondern bietet den TRATON-Teams gleichzeitig eine gemeinsame Basis, auf der sie aufbauen können — ohne das unverwechselbare Kundenerlebnis jeder Marke zu beeinträchtigen. Die Tests der ersten integrierten ECU-Hardware beginnen im April 2026, der Rollout für neue Lkw ist im Jahr 2028 geplant.

„Unsere Partnerschaft mit Applied Intuition bringt TRATONs umfangreiche Expertise in Nutzfahrzeugen mit einer starken Modularisierung und Anwendungsfunktion in der internen Softwareentwicklung mit den führenden Software-Fähigkeiten von Applied Intuition zusammen“, sagt Stefan Teuchert, Senior Vice President EE Platform TRATON GROUP. „Mit TRATON ONE OS kombinieren wir starke Bausteine von Applied Intuition, TRATON und der Open Source Community, die wir auf der weltweiten, hochmodernen EE-Plattform zur Verfügung stellen. Dadurch bieten wir dem Kunden schnelle neue Funktionen und Dienstleistungen und bewahren gleichzeitig die Einzigartigkeit jeder unseren Marken.“

Die Plattform wird gemeinsam als modulare White-Box-Architektur entwickelt, die die interne Entwicklung von TRATON mit der Vehicle OS für die Lkw-Industrie von Applied Intuition sowie vertrauenswürdige Komponenten von Drittanbietern und Open Source kombiniert. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es TRATON, Recheneinheiten im Laufe der Zeit zu ersetzen oder zu konsolidieren, ohne den Software-Stack zu fragmentieren oder die Plattform bzw. Anwendungen neu zu schreiben. Das fördert wiederum das langfristige Ziel des Unternehmens, auf wenigere, leistungsstärkere Hochleistungscomputer umzusteigen.

„In enger Zusammenarbeit mit TRATON bauen wir die nächste Generation Software-Defined-Nutzfahrzeuge“, sagt Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „TRATON ONE OS schafft eine Plattform, die es Nutzfahrzeugen ermöglicht, sich durch Software-Updates kontinuierlich weiterzuentwickeln und TRATON gleichzeitig die Flexibilität gibt, Funktionen für seine globalen Marken aufzubauen und zu skalieren.“

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Über die TRATON GROUP

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

Über Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und heute auf 15 Milliarden US-Dollar geschätzte Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf der Erde mit Informationen zu versorgen. Applied Intuition bedient die Automobil-, Verteidigungs-, Lkw-, Bau-, Bergbau- und Agrarindustrie in drei Kernbereichen: Werkzeuge und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. Achtzehn der zwanzig größten globalen Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens, um physische Intelligenz bereitzustellen. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, hat Applied Intuition auch Vertretungen in Washington, D.C.; San Diego; Ft. Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; London; Stuttgart; München; Stockholm; Bangalore; Seoul; und Tokio. Erfahren Sie mehr unter applied.co.