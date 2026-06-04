EQS-News: Diginex erweitert End-to-End-Produktportfolio für Lieferketten angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen

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Diginex erweitert End-to-End-Produktportfolio für Lieferketten angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen



04.06.2026 / 14:09 CET/CEST

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Diginex erweitert End-to-End-Produktportfolio für Lieferketten angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen

Im Markt für menschenrechtliche und lieferkettenbezogene Sorgfaltspflichten mit einem Volumen von rund 3,8 Mrd. US-Dollar (2025) können Verstöße wesentliche finanzielle und reputationsbezogene Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Risk-to-Remedy-Lösung von Diginex ist eine End-to-End-Lieferkettenlösung, die Transparenz sowie die Identifizierung von Risiken unterstützt, um schnelleres, datengestütztes Handeln und eine belastbarere Berichterstattung zu ermöglichen.

Mit den anstehenden Erweiterungen seines Lieferkettenangebots wird Diginex Unternehmen ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, wirksame Maßnahmen umzusetzen und Ergebnisse messbar zu machen.

LONDON, 4. Juni 2026 – Diginex Limited (Nasdaq: DGNX), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, gibt heute die Integration von Risk-to-Remedy als End-to-End-Lösung für lieferkettenbezogene Sorgfaltspflichten bekannt und stellt zugleich die nächste Phase seines Lieferkettenangebots vor.



Aufbauend auf LUMEN für die Bewertung von Lieferkettenrisiken und APPRISE für die direkte Einbindung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie gestärkt durch die Übernahme der Expertise von The Remedy Project in den Bereichen Beschwerdemechanismen und Abhilfe (Remediation) ist Risk-to-Remedy als integrierte End-to-End-Lösung konzipiert. Risk-to-Remedy integriert von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhobene Nachweise, priorisierte Abhilfe- und Remediationsmaßnahmen sowie prüfungs- und rechtssichere Berichterstattung in einem einzigen Rahmenwerk.



Regulatorischer Handlungsdruck

Die meisten Compliance-Tools stützen sich weiterhin auf Lieferantenerklärungen und jährliche Audits, erfassen jedoch nicht die tatsächlichen Erfahrungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Dies ist umso relevanter, als 86 Prozent der Zwangsarbeit auf den privaten Sektor entfallen und moderne Sklaverei weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen betrifft. Damit bleibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Unternehmen erklären, und dem, was tatsächlich geschieht.

Transparenzregelungen – darunter der UK Modern Slavery Act, Australiens Modern Slavery Act und Kanadas Fighting Against Forced Labour Act – bestehen inzwischen neben durchsetzbaren Sorgfaltspflichten- und Importkontrollrahmenwerken wie der CSDDD, dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sowie der EU-Verordnung über Zwangsarbeit. Zusammen verpflichten sie Organisationen, Arbeitsausbeutung mit belastbaren Nachweisen zu identifizieren, zu bewerten, zu mindern und Abhilfe zu schaffen.



Marktdynamik und Handlungsdruck

Das Marktvolumen für menschenrechtliche und lieferkettenbezogene Sorgfaltspflichten wird im Jahr 2025 auf rund 3,8 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 auf 9,6 Mrd. US-Dollar anwachsen getrieben durch strengere Regulierung, eine intensivere Kontrolle durch Investoren und die steigende Nachfrage nach verantwortungsvoller Beschaffung.



Unternehmen stehen unter erheblichen Handlungsdruck: Organisationen, die über keine angemessene Sorgfaltspflicht verfügen, riskieren Produktverbot, Marktausschluss, regulatorische Geldbußen, kostenintensive Lieferantenwechsel sowie Reputationsschäden. Dies kann zu Verlusten führen, welche die Kosten der Prävention deutlich übersteigen.



Nächste Entwicklungsschritte

Im Rahmen der nächsten Ausbaustufe seines Lieferkettenangebots wird Diginex weitere Produktfunktionen einführen. Ergänzend zu den bestehenden Risikofunktionen werden die neuen Funktionen es Unternehmen ermöglichen, Bewertungen und Audits effizienter zu steuern, Nachweise wirksamer zu erfassen und zu strukturieren, Nicht-Compliance und Korrekturmaßnahmen disziplinierter nachzuverfolgen sowie eine klarere, prüfungs- und rechtssichere Dokumentation von Entscheidungen und Umsetzung sicherzustellen.



Vor dem Hintergrund der wachsenden strategischen Bedeutung lieferkettenbezogener Sorgfaltspflichten sind Lösungen gefragt, die Tiefe und Skalierbarkeit gleichermaßen abdecken. Diginex ist gut positioniert, diesen Wandel zu unterstützen, indem das Unternehmen technologiegestützte Effizienz mit der Transparenz verbindet, die zum Aufbau widerstandsfähiger, verantwortungsvoller Lieferketten erforderlich ist.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu vereinfachen.

Das Unternehmen nutzt Blockchain, KI, maschinelles Lernen und Datenanalyse-Technologien, um die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im Bereich Sustainable Finance zu erhöhen.



Die mehrfach ausgezeichnete Plattform diginexESG unterstützt zahlreiche globale Rahmenwerke, darunter GRI, SASB und TCFD. Kunden profitieren von End-to-End-Unterstützung – von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zu Berichtserstellung und ESG-Rating-Support-Services.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens:

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „ungefähr“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „darf“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachträglich eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Anleger auf, weitere Faktoren zu prüfen, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können und die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.

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E-Mail: – Diginex Limited (Nasdaq: DGNX), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, gibt heute die Integration von Risk-to-Remedy als End-to-End-Lösung für lieferkettenbezogene Sorgfaltspflichten bekannt und stellt zugleich die nächste Phase seines Lieferkettenangebots vor.Aufbauend auffür die Bewertung von Lieferkettenrisiken undfür die direkte Einbindung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie gestärkt durch die Übernahme der Expertise vonin den Bereichen Beschwerdemechanismen und Abhilfe (Remediation) ist Risk-to-Remedy als integrierte End-to-End-Lösung konzipiert. Risk-to-Remedy integriert von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhobene Nachweise, priorisierte Abhilfe- und Remediationsmaßnahmen sowie prüfungs- und rechtssichere Berichterstattung in einem einzigen Rahmenwerk.Die meisten Compliance-Tools stützen sich weiterhin auf Lieferantenerklärungen und jährliche Audits, erfassen jedoch nicht die tatsächlichen Erfahrungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Dies ist umso relevanter, als 86 Prozent der Zwangsarbeit auf den privaten Sektor entfallen und moderne Sklaverei weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen betrifft. Damit bleibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Unternehmen erklären, und dem, was tatsächlich geschieht.Transparenzregelungen – darunter der, Australiensund Kanadas– bestehen inzwischen neben durchsetzbaren Sorgfaltspflichten- und Importkontrollrahmenwerken wie der, dem deutschensowie der. Zusammen verpflichten sie Organisationen, Arbeitsausbeutung mit belastbaren Nachweisen zu identifizieren, zu bewerten, zu mindern und Abhilfe zu schaffen.Das Marktvolumen für menschenrechtliche und lieferkettenbezogene Sorgfaltspflichten wird im Jahr 2025 auf rundgeschätzt und soll bisaufanwachsen getrieben durch strengere Regulierung, eine intensivere Kontrolle durch Investoren und die steigende Nachfrage nach verantwortungsvoller Beschaffung.Unternehmen stehen unter erheblichen Handlungsdruck: Organisationen, die über keine angemessene Sorgfaltspflicht verfügen, riskieren Produktverbot, Marktausschluss, regulatorische Geldbußen, kostenintensive Lieferantenwechsel sowie Reputationsschäden. Dies kann zu Verlusten führen, welche die Kosten der Prävention deutlich übersteigen.Im Rahmen der nächsten Ausbaustufe seines Lieferkettenangebots wird Diginex weitere Produktfunktionen einführen. Ergänzend zu den bestehenden Risikofunktionen werden die neuen Funktionen es Unternehmen ermöglichen, Bewertungen und Audits effizienter zu steuern, Nachweise wirksamer zu erfassen und zu strukturieren, Nicht-Compliance und Korrekturmaßnahmen disziplinierter nachzuverfolgen sowie eine klarere, prüfungs- und rechtssichere Dokumentation von Entscheidungen und Umsetzung sicherzustellen.Vor dem Hintergrund der wachsenden strategischen Bedeutung lieferkettenbezogener Sorgfaltspflichten sind Lösungen gefragt, die Tiefe und Skalierbarkeit gleichermaßen abdecken. Diginex ist gut positioniert, diesen Wandel zu unterstützen, indem das Unternehmen technologiegestützte Effizienz mit der Transparenz verbindet, die zum Aufbau widerstandsfähiger, verantwortungsvoller Lieferketten erforderlich ist.Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu vereinfachen.Das Unternehmen nutzt Blockchain, KI, maschinelles Lernen und Datenanalyse-Technologien, um die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im Bereich Sustainable Finance zu erhöhen.Die mehrfach ausgezeichnete Plattform diginexESG unterstützt zahlreiche globale Rahmenwerke, darunter GRI, SASB und TCFD. Kunden profitieren von End-to-End-Unterstützung – von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zu Berichtserstellung und ESG-Rating-Support-Services.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.diginex.com Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „ungefähr“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „darf“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachträglich eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Anleger auf, weitere Faktoren zu prüfen, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können und die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden.Investor RelationsE-Mail: ir@diginex.com Jan HuttererKirchhoff ConsultTelefon: +49 (40) 609186-0E-Mail: diginex@kirchhoff.de Jackson LinLLYCTelefon: +1 (646) 717-4593E-Mail: jian.lin@llyc.global

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