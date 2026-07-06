EQS-News: Diginex gibt Fortschritte bei der Finanzierung und eine finale Verlängerung des Long-Stop-Datums für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt

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Diginex gibt Fortschritte bei der Finanzierung und eine finale Verlängerung des Long-Stop-Datums für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt



06.07.2026 / 14:04 CET/CEST

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Diginex gibt Fortschritte bei der Finanzierung und eine finale Verlängerung des Long-Stop-Datums für die geplante Übernahme von Resulticks bekannt

LONDON, 6. Juli 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, hat mit Resulticks Global Companies Pte. Limited („Resulticks“) einvernehmlich eine finale Verlängerung des Long-Stop-Datums im Rahmen des Kaufvertrags (Sale and Purchase Agreement, der „SPA“) für die geplante Übernahme von Resulticks durch Diginex (die „Transaktion“) vom 30. Juni 2026 auf den 31. Juli 2026 vereinbart.

Die Parteien sind der Auffassung, dass eine feste Absicht zur Finanzierung der Transaktion von privaten Investoren besteht, und arbeiten derzeit an der Finalisierung der Finanzierungsdokumentation. Das Unternehmen bekräftigt, dass es nicht beabsichtigt, öffentliche Finanzierungsrunden zur Durchführung der Transaktion einzuleiten.

Es wird erwartet, dass dies die letzte Verlängerung des Long-Stop-Datums ist. Das Unternehmen rechnet damit, den Aktionären bis spätestens 31. Juli 2026 ein Update zu den endgültigen Details der Transaktion und der Finanzierung zu geben. Diginex beabsichtigt, die Transaktion kurz danach den Aktionären zur Abstimmung vorzulegen.

Die ursprünglich am 16. April 2026 angekündigte geplante Transaktion und ihre Finanzierung, stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des Eintritts beziehungsweise des Verzichts auf die verbleibenden aufschiebenden Bedingungen des Kaufvertrags. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Finanzierung und sämtliche Bedingungen abgeschlossen, erfüllt oder aufgehoben werden oder dass die Transaktion oder die Finanzierung zu den beschriebenen Bedingungen abgeschlossen werden.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelle Lern- und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung sowie im Bereich Sustainable Finance zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.diginex.com/.

Über Resulticks

RESULTICKS ist eine vernetzte Customer-Engagement-Lösung, die für datengetriebene Zielgruppenerlebnisse in Echtzeit entwickelt wurde. Sie unterstützt Marken dabei, Kundendaten zu vereinheitlichen, Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg zu orchestrieren und fundiertere geschäftliche Entscheidungen mithilfe KI-gestützter Intelligence- und Analytics-Funktionen zu treffen. RESULTICKS betreut Unternehmen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten und hat seinen Hauptsitz in New York sowie weitere Niederlassungen in Indien, Singapur und Dubai.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie sich auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzierungsbedarf auswirken könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.



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