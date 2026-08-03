Diginex Aktie
WKN DE: A40PU6 / ISIN: KYG286871044
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03.08.2026 12:33:24
EQS-News: Diginex gibt gesicherte Finanzierungszusagen in Höhe von 70 Mio. US-Dollar und Verlängerung des Long-Stop-Datums für geplante Übernahme von Resulticks bekannt
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EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Diginex gibt gesicherte Finanzierungszusagen in Höhe von 70 Mio. US-Dollar und Verlängerung des Long-Stop-Datums für geplante Übernahme von Resulticks bekannt
LONDON, 3. August 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex” oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Resulticks Global Companies Pte. Limited („Resulticks“) einvernehmlich eine Verlängerung des Long-Stop-Datums gemäß dem Kauf- und Übertragungsvertrag (Sale and Purchase Agreement, „SPA“) im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Resulticks durch Diginex (die „Transaktion“) vereinbart hat. Das Long-Stop-Datum wird damit vom 31. Juli 2026 auf Mittwoch, den 12. August 2026, verlängert.
Im Zusammenhang mit der Transaktion haben die Parteien private Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 70 Mio. US-Dollar erhalten, um die Finanzierung des kombinierten Unternehmens abzuschließen. Die Parteien führen derzeit den abschließenden Umsetzungsprozess durch. Die Verlängerung des Long-Stop-Datums wurde vereinbart, um den Abschluss der noch ausstehenden formalen Umsetzungsschritte zu ermöglichen.
Die geplante Transaktion und die Finanzierung, die ursprünglich am 16. April 2026 bekannt gegeben wurden, stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die noch ausstehenden Vollzugsbedingungen gemäß dem SPA. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Finanzierung und sämtliche Bedingungen abgeschlossen, erfüllt oder erlassen werden oder dass die Transaktion beziehungsweise die Finanzierung zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.
IR-Kontakt – US
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
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|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871044
|WKN:
|A40PU6
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|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
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