Diginex Aktie
WKN DE: A40PU6 / ISIN: KYG286871044
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16.04.2026 14:04:33
EQS-News: Diginex Limited (DGNX) kündigt KI-Akquisition im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, ergänzt wachstarkes Geschäft und strebt bis 2027 einen Umsatz von 280 Mio. US-Dollar an
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EQS-News: Diginex Limited
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Diginex Limited (DGNX) kündigt KI-Akquisition im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an, ergänzt wachstarkes Geschäft und strebt bis 2027 einen Umsatz von 280 Mio. US-Dollar an
Aufbau der weltweit ersten Wachstumsplattform für Glaubwürdigkeit und Vertrauen
Da Daten und künstliche Intelligenz zunehmend zu zentralen Treibern der Differenzierung von Unternehmen werden, zielen die durch den Zusammenschluss der Unternehmen geschaffenen Synergien darauf ab, die weltweit erste Wachstumsplattform für Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen, bei der die führende Customer-Intelligence- Plattform von Resulticks Nachhaltigkeitsreisen direkt in das Kundenengagement einbettet.
Mit Blick darauf, dass 76 % der Verbraucher angeben, keine Produkte mehr von Unternehmen kaufen zu wollen, die ökologisches und soziales Wohlergehen vernachlässigen, wird das neu formierte Unternehmen darauf abzielen, eine neue Kategorie vertrauensgeleiteter Erlebnisse über reine Customer Experience oder Nachhaltigkeit hinaus zu entwickeln, die zu erheblichen Vorteilen für Kunden führt.
Da Technologie zunehmend standardisiert wird, definieren Eigentum, Anreicherung und schnelle Aktivierung von Daten die nächste Generation von Marktführern. Diese Kombination positioniert Diginex an der Spitze dieser Entwicklung, indem das Unternehmen KI gezielt zu seinem Vorteil einsetzt, um als Disruptor mit ganzheitlichen, vertrauensbasierten Kundenerlebnissen neue Maßstäbe zu setzen.
Die Transaktion im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, deren Abschluss vorbehaltlich der Abschlussbedingungen innerhalb der nächsten 30 bis 45 Tage erwartet wird, folgt auf die im Juni 2025 unterzeichnete strategische Absichtserklärung und baut auf der im Februar 2026 geschlossenen Reseller-Vereinbarung auf, die für das nachhaltige RegTech-Geschäft von Diginex kumulierte Umsätze von 40 Millionen US-Dollar über vier Jahre zum Ziel hat.
„Ich bin begeistert, die Unterzeichnung unserer Vereinbarung mit Resulticks bekannt zu geben – einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement teilt, an der Spitze zu stehen, wenn es darum geht, fortschrittliche Technologien für transformative Wirkungen zu nutzen“, sagte Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex. „Diese Transaktion transformiert die Finanzkennzahlen der Gruppe und vertieft unsere Expertise in KI und Datenmanagement erheblich. Durch die Kombination der Echtzeit-Datenfähigkeiten von Resulticks mit unseren Nachhaltigkeitsplattformen sind wir hervorragend positioniert, die Art und Weise neu zu definieren, wie Unternehmen Nachhaltigkeits- und Compliance-Herausforderungen bewältigen.“
„Diese Partnerschaft vereint zwei wertegetriebene Plattformen“, sagte Redickaa Subrammanian, Mitgründerin und CEO von Resulticks. „Mit unserem agentischen Framework ‚Genie‘ helfen wir Kunden, Customer Experience zu fördern und Abwanderung zu reduzieren. Gemeinsam mit Diginex können wir gezielt nachhaltigkeitsbewusste Zielgruppensegmente adressieren, indem wir nachhaltigkeitsbezogene Intelligenz in die Kommunikation integrieren und damit echten Mehrwert schaffen. Zusammen ermöglichen wir Transparenz bei Aktivierung, Attribution und ROI und unterstützen unsere Kunden dabei, intelligenter zu handeln und langfristiges Umsatzwachstum zu erzielen.“
„Die nächste Generation von Unternehmensplattformen wird Wachstum nicht losgelöst von Vertrauen betrachten“, sagte Daxsan RB, Mitgründer und CIO von Resulticks. „Entscheidend ist nicht länger nur, mehr Daten zu sammeln, sondern sie in den Momenten nutzbar zu machen, die Entscheidungen und Ergebnisse bestimmen. Genau darin sehen wir den echten Mehrwert der Zusammenführung dieser beiden Plattformen.“
Über Diginex
16.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
|Telegraph Bay Hong Kong
|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871044
|WKN:
|A40PU6
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309840
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309840 16.04.2026 CET/CEST
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