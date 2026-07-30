EQS-News: Diginex Limited erfüllt die Nasdaq-Mindestkursanforderung wieder

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Diginex Limited erfüllt die Nasdaq-Mindestkursanforderung wieder



30.07.2026 / 14:09 CET/CEST

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Diginex Limited erfüllt die Nasdaq-Mindestkursanforderung wieder

LONDON, 30. Juli 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 28. Juli 2026 eine schriftliche Mitteilung (die „Compliance-Mitteilung“) der Abteilung Listing Qualifications der The Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) erhalten hat. Darin wird bestätigt, dass das Unternehmen die Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) (die „Mindestkursanforderung“) wieder erfüllt.

Am 23. März 2026 hatte das Unternehmen ein Benachrichtigungsschreiben der Nasdaq erhalten, wonach der Schluss-Geldkurs der Stammaktien des Unternehmens an den 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen vor diesem Datum unter der Mindestkursanforderung von 1,00 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Dem Unternehmen wurde eine Frist von einhundertachtzig (180) Kalendertagen, das heißt bis zum 21. September 2026, eingeräumt, um die Einhaltung der Nasdaq-Mindestkursanforderung wiederherzustellen.

In der Compliance-Mitteilung wurde festgestellt, dass das Unternehmen im Zeitraum vom 29. Juni 2026 bis zum 27. Juli 2026 an 20 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen einen Schluss-Geldkurs von mindestens 1,00 US-Dollar je Aktie nachgewiesen hat und damit die Mindestkursanforderung wieder erfüllt.

Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkte und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte Diginex-ESG-Plattform unterstützt 19 globale Frameworks, darunter GRI („Global Reporting Initiative“), SASB („Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD („Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Hierzu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Nasdaq-Listing-Anforderungen weiterhin einzuhalten, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden daher aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

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