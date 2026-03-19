EQS-News: Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen hält Wachstumskurs: init will auch 2026 um mindestens 15 Prozent wachsen

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Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen hält Wachstumskurs: init will auch 2026 um mindestens 15 Prozent wachsen



19.03.2026 / 11:00 CET/CEST

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EBIT-Zuwachs von 32,5 Prozent auf 32,5 Mio. Euro – hohe Resilienz in schwierigem Umfeld

Sehr überzeugende Entwicklung der Finanzlage – operativer Cashflow von 48,8 Mio. Euro stützt deutliche Verbesserung der Nettoliquiditätsposition

Umsatz soll im Jahr 2026 auf 380-410 Mio. Euro zulegen (2025: 329,7 Mio. Euro) - EBIT-Ziel: 38-42 Mio. Euro (2025: 32,5 Mio. Euro)

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) erwartet nach dem Rekordjahr 2025 ein weiterhin überdurchschnittliches Wachstum. „Unser Unternehmen wird weltweit immer mehr vom Technologielieferanten zum Servicepartner von Verkehrsbetrieben. Das zeigt sich bei den laufenden Megaprojekten in Atlanta, Houston, London und Luxemburg genauso wie bei aktuellen Ausschreibungen, bei denen wir gut im Rennen liegen. Gestützt darauf und auf unseren aktuellen Auftragsbestand wollen wir 2026 erneut um mindestens 15 Prozent wachsen. Das bedeutet in der Prognose konkret Umsatzerlöse zwischen 380 und 410 Mio. Euro. Zudem haben wir nicht zuletzt mit der Neustrukturierung unserer Geschäftsbereiche Maßnahmen umgesetzt, um die Profitabilität weiter zu verbessern, so dass wir ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 38 und 42 Mio. Euro realisieren wollen“, kündigte CFO Dr. Marco Ferber bei der diesjährigen Bilanz-Presse- und Analystenkonferenz an.

Der Markt für integrierte, intelligente Mobilitätslösungen für Busse und Bahnen ist weltweit im Umbruch, gekennzeichnet durch Trends wie Digitalisierung , Elektromobilität , autonomes Fahren, Smart Ticketing und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Dies führt zu einer hohen Zahl von Ausschreibungen, bei denen init als international führender Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen gute Chancen hat. Demgegenüber steht ein schwieriges Marktumfeld mit großer Unsicherheit aufgrund externer Einflüsse wie internationaler Konflikte, unvorhersehbarer wirtschaftspolitischer Maßnahmen und zunehmender Instabilität bislang bewährter Beziehungen auf der Weltbühne. Hier ist auch für das Geschäftsjahr 2026 keine materielle Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erwarten. Aber auch in diesem schwierigen Fahrwasser hat init 2025 dank einer internationalen Diversifikation und eines umfassenden Produktportfolios einen hohen Grad an Resilienz gezeigt.

Operativer Cash-Flow mehr als vervierfacht

So wuchsen die Umsätze auf Konzernebene um 24,1 Prozent auf 329,7 Mio. Euro (2024: 265,7 Mio. Euro). Beim EBIT war ein Zuwachs von 32,5 Prozent auf 32,5 Mio. Euro (2024: 24,5 Mio. Euro) zu verzeichnen. Damit konnte das EBIT-Ziel wie angekündigt erreicht und die EBIT-Marge substanziell verbessert werden.

Gleichzeitig hat der Vorstand strukturelle Verbesserungen vorangetrieben und Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung und Verbesserung der Innenfinanzierung umgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand hier weitere Verbesserungen: Der Umsatz soll in der Folge auf 380-410 Mio. Euro steigen, das EBIT wird mit 38-42 Mio. Euro erwartet.

Auch wurde der Fokus auf den operativen Cashflow erhöht, was in einer Vervierfachung der Kennzahl gegenüber dem Vorjahr auf 48,8 Mio. Euro (2024: 10,8 Mio. Euro) resultierte, gestützt durch die starke EBIT-Leistung und verbessertes Working Capital Management. Diese Steigerung wird im Geschäftsjahr 2026 nicht wiederholbar sein, unter Annahme der Aufrechterhaltung des verbesserten Working Capital-Managements und keinen signifikanten Störungen in den Lieferketten, erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 daher einen operativen Cashflow zwischen 32 und 38 Mio. Euro.

Neue Business Units für weitere Wachstumsstärke

Die wachsende Komplexität der Anforderungen an Verkehrsbetriebe aus raschem technologischem Wandel, Klimawandel und Dekarbonisierung, Elektrifizierung von Fahrzeugflotten, Budgetunsicherheiten, Cybersecurity sowie steigenden Ansprüchen der Passagiere führen zu einem veränderten Ausschreibungs- und Nachfrageverhalten. Hinzu kommen neue Kundengruppen und Zielmärkte, die init nach der abgeschlossenen Akquisition der DILAX Gruppe bedienen kann. Dies führt zu erheblichen zusätzlichen Anforderungen an Geschwindigkeit und Marktnähe für die Digitalisierungspartner des ÖPNV. Parallel dazu hat das rapide Wachstum und die steigende interne Komplexität den Vorstand dazu bewogen, zum 1. Januar 2026 eine neue Managementstruktur zu etablieren. Diese sieht eine Neustrukturierung des Geschäfts in drei Business Units (BUs) vor: INIT Integrated Systems, INIT Cloud Solutions und INIT Passenger Intelligence.

„Wir erwarten uns durch die damit verbundene Bündelung der Stärken einzelner Einheiten mit eigenverantwortlich handelnden BU-Teams, Innovationen zu fördern, den Erfolg der Kunden zu unterstützen und so weitere Wachstumsstärke anzuregen“, so der Vorstand.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung und erweist sich in allen drei BUs als Wachstumstreiber. Im Segment Integrated Systems, in dem init als Komplettanbieter von Systemen agiert, wird das Wachstum 2026 durch die Megaprojekte iBus NextGen für Transport for London und MARTA, Atlanta, wo init vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft ein Smart-Ticketing-System installiert, bestimmt. Dies folgt dem Trend, dass immer mehr Verkehrsbetriebe die Übernahme von Services und Operations auf einer Plattform nachfragen, eine 24/7-Erreichbarkeit im technischen Service sicherstellen wollen und eine langfristige State-of-the-art-Technologiepartnerschaft anstreben. So hat sich die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen bei der Übernahme von betriebstechnischen Funktionen für unsere Kunden verstärkt. Dies sichert aufgrund der bis zu 20 Jahren laufenden Vertragslaufzeiten eine hohe Kundenbindung und einen langfristig kalkulierbaren Strom von Erlösen. Der Vorstand erwartet für dieses Geschäftsfeld Umsatzerlöse in Höhe von

280-300 Mio. Euro und ein EBIT von 34-36 Mio. Euro.

Passenger Intelligence auch anwendbar im Bahn-Fernverkehr

Großes Potenzial mit für 2026 erwarteten Umsätzen von etwa 90-100 Mio. Euro besteht auch im Segment Passenger Intelligence, dem Geschäft mit intelligenten Komponenten und Systemen, die das Fahrgastverhalten und Fahrgastströme erfassen, und Auswertungen zur Optimierung und Überwachung bereitstellen. Das umfasst sowohl Hardware wie Sensoren, Kameras, Rekorder, Monitore und Videosysteme, wie auch Software zur Analyse von

CCTV-Daten, die unter anderem Fahrgastzahlen, Auslastungsdaten, Sitzplatzbelegungen sowie KI-basierte Ereignis- und Aggressionsdetektion beinhalten. Ein Anwendungsfeld, das bereits im Bahn-Fernverkehr besetzt wird, aber weitere Potenziale bietet.

In die Erfolgsspur zurückkehren soll das Segment Cloud Solutions, mit dem init als Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) für Verkehrsbetriebe jeder Größenordnung auftritt. Durch eine stärkere Vermarktung von SaaS in ausländischen Märkten soll diese BU 2026 einen Umsatzanstieg auf über 40 Mio. Euro erreichen.

Gestützt auf den weiterhin sehr soliden Auftragsbestand in Höhe von 343,0 Mio. Euro zum Jahresende 2025 (2024: 383,6 Mio. Euro) sowie erhebliche Potenziale aus den Mega-Projekten Transport for London und MARTA, Atlanta, sieht sich init gut gerüstet, das langfristige Wachstumsziel von 10 bis 15 Prozent auch 2026 zu übertreffen.

Mittelfristig wirkt sich die kontinuierlich hohe Anzahl an Ausschreibungen für Digitalisierungsprojekte weltweit - von Europa bis Ozeanien – positiv aus. Davon kann init als international führender Anbieter nachhaltig profitieren. Voraussetzung dafür ist, dass den Verkehrsbetrieben auch die notwendigen Mittel für ihre Investitionen zur Verfügung stehen oder von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden. Sollten sich die aktuell in einigen Ländern zu beobachtenden Tendenzen zu einer Lockerung der Haushaltspolitik verfestigen, könnte dies zusätzliche Wachstumsimpulse für den init Konzern auslösen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht sowie die Präsentation zur heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com