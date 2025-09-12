EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit: Erfolgreiches International Impact Forum in Wien

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Konferenz

DN Deutsche Nachhaltigkeit: Erfolgreiches International Impact Forum in Wien



Frankfurt am Main, 12. September 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408, „Deutsche Nachhaltigkeit“) berichtet über ein erfolgreiches und inspirierendes International Impact Forum in Wien. Das Treffen der internationalen Impact-Szene wurde von der Deutschen Nachhaltigkeit als Hauptsponsor und mit viel inhaltlichem Input begleitet. Hochkarätige Gäste aus der Impact-Szene nahmen an der Veranstaltung im historischen Gebäude des Rosewood Vienna teil und diskutierten über die aktuellen Trends und Herausforderungen der Branche. Ein wichtiges Thema war dabei eine gesamteuropäische Sicht auf Nachhaltigkeit. Das Spektrum reichte dabei von European Sustainable Finance über Impact Investing in Europa bis hin zur Panel-Diskussion „Green Deal, und jetzt? Nachhaltigkeit in Europa auf dem Prüfstand“.

Als Speaker waren u.a. vertreten Dr. Othmar Karas, ehemaliger Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Dominik von Gehlen vom Institut für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien und Dominic Thiem, Gründer vom Impact-Unternehmen Thiem Energy und ehemaliger österreichischer Tennisspieler. Mit der Veranstaltung in Wien am 10. September fand bereits zum dritten Mal in diesem Jahr das International Impact Forum statt. Ein weiteres Forum folgt am 21. Oktober in Abu Dhabi. 2026 wird die Veranstaltungsreihe dann an diversen internationalen Orten fortgeführt.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

