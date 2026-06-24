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WKN DE: A3DW40 / ISIN: DE000A3DW408

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24.06.2026 09:59:24

EQS-News: DN Group AG mit erfolgreicher Hauptversammlung / Neue Research-Berichte empfehlen Aktie mit „Kaufen“ und Kursziel von 6,20 EUR bzw. 6,90 EUR

EQS-News: DN Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
DN Group AG mit erfolgreicher Hauptversammlung / Neue Research-Berichte empfehlen Aktie mit „Kaufen“ und Kursziel von 6,20 EUR bzw. 6,90 EUR

24.06.2026 / 09:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DN Group AG mit erfolgreicher Hauptversammlung / Neue Research-Berichte empfehlen Aktie mit „Kaufen“ und Kursziel von 6,20 EUR bzw. 6,90 EUR

 

Frankfurt am Main, 24. Juni 2026 - Die Aktionäre der DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) haben gestern auf der ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten von nahezu 100 % zugestimmt. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 60,36 % des Aktienkapitals vertreten.

Im Rahmen der Hauptversammlung hat der Vorstand den Aktionärinnen und Aktionären die Strategie des Unternehmens und die Entwicklung des Portfolios vorgestellt. Die positiven Perspektiven der Beteiligungsunternehmen sind auch Basis für die aktuellen Empfehlungen von Analysten für die Aktie der DN Group. Die Analysten von First Berlin empfehlen Anlegern, die Aktie aufzustocken und nennen ein Kursziel von 6,20 Euro. Der aktuelle Research-Report der GBC AG taxiert den fairen Wert der Aktie auf 6,90 Euro und empfiehlt den Kauf. Der Schlusskurs (Xetra) lag am 23. Juni 2026 bei 5,90 EUR.

Im Research-Report von GBC wird besonders hervorgehoben, dass die DN Group AG durch ihr Beteiligungsportfolio an Märkten mit vielfältigen Anwendungen und hohem Marktwachstum partizipiert. Exemplarisch werden der Markt für Bio-Algen und das Investment in die Algene Holding SE genannt. Wesentliche Merkmale dieses globalen Marktes seien laut GBC die hohe Innovationsgeschwindigkeit und die zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, durch die neue Anwendungsgebiete erschlossen werden. Auch in anderen wachstumsstarken Branchen wie KI, zirkuläre Ökonomie, Energie und Gesundheit positioniere sich die DN Group durch ihr werthaltiges Impact-Investment-Portfolio stark. First Berlin hebt zudem das hervorragende Netzwerk der DN Group in der Nachhaltigkeitsszene und langjährige Kapitalmarkterfahrung hervor. Damit differenziere sich der Pure Play Impact Investor von Wettbewerbern.

Die detaillierten Research-Berichte sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung finden sich in der Investor Relations-Sektion auf der DN Group-Website: https://dn-ag.com/

 

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

 

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
DN@edicto.de

www.dn-ag.com

 

 

 


24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DN Group AG
Opern Turm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@dn-ag.com
ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76
WKN: A3DW40
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2352902

 
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2352902  24.06.2026 CET/CEST

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