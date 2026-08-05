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05.08.2026 17:51:44

EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2026

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2026

05.08.2026 / 17:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 27,7 bis 28,0 Millionen Euro (Vorjahr: 26,5 Millionen Euro). Der erzielte EBIT liegt zwischen 2,7 und 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen Euro). 

Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 11,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,4 Millionen Euro). Der geringere Bestand geht unter anderem auf die laufenden Immobilienprojekte zurück. 

Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen. 


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 92053-100
Fax: +49 (0)221 92053-133
E-Mail: ir@doccheck.com
Internet: www.doccheck.ag
ISIN: DE000A1A6WE6
WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945004RIU1H6J4MEP15
EQS News ID: 2378160

 
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2378160  05.08.2026 CET/CEST

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