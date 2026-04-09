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09.04.2026 15:11:33

EQS-News: Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen

EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Personalie
Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen

09.04.2026 / 15:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen 

  • Unternehmerin soll auf Matthias Hünlein folgen
  • Jürgen Fenk stellt sich der Wiederwahl
  • Ordentliche HV findet am 21. Mai 2026 in Präsenz statt

Bochum, 9. April 2026 – Der Aufsichtsrat der Vonovia SE („Vonovia“), Europas führendes Wohnungsunternehmen, schlägt der kommenden Hauptversammlung Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz zur Wahl in den Aufsichtsrat des Unternehmens vor. Die ordentliche Hauptversammlung (HV) findet am 21. Mai 2026 in Bochum in Präsenz statt.

Vorbehaltlich der Wahl durch die Hauptversammlung folgt Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz dem bisherigen Mitglied des Aufsichtsrats Matthias Hünlein, der nicht erneut kandidiert. Ebenfalls zur Wahl in das Gremium stellt sich Jürgen Fenk, der bereits seit April 2022 dem Aufsichtsrat angehört.

Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz (37) hat seit 2019 verschiedene Führungsrollen inne – unter anderem verantwortet sie seit 2025 als Vorständin der GMH Gruppe Management SE die Strategie des familiengeführten Stahlunternehmens und ist zugleich Miteigentümerin des Konzerns. Zuvor war Dr. Großmann-Minkwitz als Geschäftsführerin bei der WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik sowie als Beraterin bei Bain & Company tätig. Nach Studienaufenthalten in London und Peking sowie ihrem Abschluss zum Master in Economics & Management Science an der Humboldt-Universität zu Berlin promovierte sie 2015 an der Technischen Universität Berlin am Lehrstuhl für Innovationsökonomik.

Weitere Informationen finden Sie in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung von Vonovia am 21. Mai 2026: https://www.vonovia.com/presse/hv
 

Dr. Anne-Marie GroÃŸmann-Minkwitz fÃ¼r die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen. Foto: GMH Gruppe ZUR REDAKTIONELLEN VERWENDUNG FREI.

Dr. Anne-Marie Großmann-Minkwitz für die Wahl in den Aufsichtsrat von Vonovia vorgeschlagen. Foto: GMH Gruppe ZUR REDAKTIONELLEN VERWENDUNG FREI.

 

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit 531.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner und energieeffizienter Wohnungen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 8,38 €/m²/Monat (8,19 € in Deutschland) ist das Unternehmen im Segment des bezahlbaren Wohnens tätig. Im Jahr 2025 investierte Vonovia rund 2 Mrd. € in sein Wohnungsportfolio und den Neubau von Wohnungen.

Vonovia möchte seinen Aktionärinnen und Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen, seinen Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und exzellentem Service und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, herausforderndes und lohnendes Arbeitsumfeld bieten.

Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert. Seit September 2015 ist Vonovia im DAX40 vertreten. Die Vonovia SE ist außerdem Bestandteil weiterer nationaler und internationaler Indizes, darunter Dax 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.700 Mitarbeiter.


09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2305944

 
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2305944  09.04.2026 CET/CEST

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