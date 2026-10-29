EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026



29.10.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dräger mit höherem Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026

Auftragseingang spürbar erhöht

Umsatzwachstum in beiden Segmenten

EBIT um fast die Hälfte gestiegen – positive Einmaleffekte durch Zollrückerstattungen

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 um etwa 79 Mio. Euro auf rund 2.674 Mio. Euro gesteigert (9 Monate 2025: 2.594,1 Mio. Euro). Der Umsatz erhöhte sich um etwa 110 Mio. Euro auf rund 2.454 Mio. Euro (9 Monate 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um etwa 35 Mio. Euro auf 111,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 77,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,6 Prozent (9 Monate 2025: 3,3 Prozent). Das EBIT enthielt Einmaleffekte aus Zollrückerstattungen.

„Die Nachfrage nach unserer ,Technik für das Leben‘ hat sich in den ersten neun Monaten 2026 spürbar erhöht, und auch der Umsatz ist kräftig gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag – aufgrund der Rückerstattung von im Vorjahr gezahlten US-Zöllen, aber auch dank der guten operativen Entwicklung – deutlich über dem Vorjahresniveau“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Wir sind zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen.“

Auftragseingang weiter gestiegen

Der Auftragseingang im Konzern ist in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 3,6 Prozent auf 2.673,5 Mio. Euro gestiegen (9 Monate 2025: 2.594,1 Mio. Euro). Größter Wachstumstreiber war Deutschland mit einem deutlichen Plus von rund 15 Prozent. In den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik (APAC) legte die Nachfrage ebenfalls zu. Die Region Amerika verzeichnete einen Rückgang. Wesentlicher Grund hierfür war das hohe Vorjahresniveau: Im zweiten Quartal 2025 hatte Dräger einen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko erhalten.

Im Segment Medizintechnik sank der Auftragseingang währungsbereinigt um 3,5 Prozent auf 1.430,7 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.495,5 Mio. Euro). Ohne Berücksichtigung des Großauftrags im Vorjahr wäre er währungsbereinigt annähernd stabil geblieben.

Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt deutlich um 13,1 Prozent auf 1.242,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.098,6 Mio. Euro). Zu dieser Entwicklung konnten alle Regionen und alle Produktbereiche beitragen.

Kräftiges Umsatzwachstum in beiden Segmenten

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 währungsbereinigt um 5,3 Prozent auf 2.453,9 Mio. Euro (9 Monate 2025: 2.343,5 Mio. Euro). Im Segment Medizintechnik erhöhte sich der Umsatz währungsbereinigt um 4,4 Prozent auf 1.367,0 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.322,3 Mio. Euro). Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Umsatz währungsbereinigt um 6,5 Prozent auf 1.087,0 Mio. Euro (9 Monate 2025: 1.021,2 Mio. Euro).

Ergebnis deutlich über Vorjahr

Das EBIT stieg um fast die Hälfte auf 111,8 Mio. Euro (9 Monate 2025: 77,1 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich um 1,3 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent (9 Monate 2025: 3,3 Prozent).

Das EBIT der ersten neun Monate enthielt Einmaleffekte von 27,9 Mio. EUR aus Zollrückerstattungen. Davon entfielen 7,8 Mio. EUR auf das zweite Quartal und 20,1 Mio. EUR auf das dritte Quartal. Ein Teil dieser Rückerstattungen – insgesamt 3,8 Mio. EUR – betrifft Zollaufwendungen aus dem laufenden Geschäftsjahr und ist demnach ergebnisneutral. Gleichzeitig fielen in den USA im laufenden Jahr Zollaufwendungen in Höhe von 25,8 Mio. Euro an, die nach heutiger Rechtslage nicht erstattungsfähig sind.

Die Bruttomarge profitierte von den Zollrückerstattungen mit rund einem Prozentpunkt. Sie legte um 1,7 Prozentpunkte auf 46,8 Prozent zu (9 Monate 2025: 45,1 Prozent). Die Funktionskosten lagen in den ersten neun Monaten 2026 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die wesentlichen Treiber waren Kosten für Personal, Logistik und IT.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 7,0 Prozent auf 926,2 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 856,1 Mio. Euro). Das Segment Medizintechnik verzeichnete aufgrund der schwächeren Nachfrage in der Region EMEA einen währungsbereinigten Rückgang um 3,0 Prozent auf 474,3 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 484,7 Mio. Euro). Die Nachfrage im Nahen Osten ist aufgrund des anhaltenden Iran-Konflikts stark zurückgegangen. Im Segment Sicherheitstechnik stieg der Auftragseingang dank der guten Entwicklung in allen Regionen währungsbereinigt um 20,2 Prozent auf 451,9 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 371,4 Mio. Euro). Größter Treiber war Deutschland mit einem überproportionalen währungsbereinigten Wachstum von rund 59 Prozent, das insbesondere auf einen Großauftrag im Verteidigungsgeschäft zurückzuführen ist.

Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt um 1,0 Prozent auf 850,8 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 833,3 Mio. Euro). Die Bruttomarge erhöhte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 47,5 Prozent (3. Quartal 2025: 45,6 Prozent). Das EBIT lag bei 48,0 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 56,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf rund 5,6 Prozent (3. Quartal 2025: 6,8 Prozent).

Prognose für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dräger weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 2,0 bis 6,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternativer Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.

Kennzahlen für die ersten neun Monate

(Mio. EUR) 9M 2026 9M 2025 Verände-

rung währungs-

bereinigt Auftragseingang 2.673,5 2.594,1 +3,1 +3,6 Deutschland 673,5 587,8 +14,6 +14,6 Europa, Naher Osten und Afrika 1.048,5 1.030,4 +1,7 +1,5 Amerika 555,0 591,6 -6,2 -5,4 Asien-Pazifik 396,5 384,4 +3,2 +6,0 Auftragseingang Medizintechnik 1.430,7 1.495,5 -4,3 -3,5 Auftragseingang Sicherheitstechnik 1.242,8 1.098,6 +13,1 +13,1 Umsatz 2.453,9 2.343,5 +4,7 +5,3 Deutschland 588,5 559,7 +5,2 +5,2 Europa, Naher Osten und Afrika 997,8 926,5 +7,7 +7,5 Amerika 521,7 492,8 +5,9 +7,0 Asien-Pazifik 345,9 364,6 -5,1 -2,3 Umsatz Medizintechnik 1.367,0 1.322,3 +3,4 +4,4 Umsatz Sicherheitstechnik 1.087,0 1.021,2 +6,4 +6,5 EBIT 111,8 77,1 EBIT-Marge 4,6 3,3 Ergebnis nach Ertragsteuern 73,8 45,5 EBIT-Marge Medizintechnik -0,7 -1,7 EBIT-Marge Sicherheitstechnik 11,2 9,8 Mitarbeiter 16.716 16.684