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Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger stellt Ambition 2030 vor: 4,5 Mrd. Euro Umsatz und 10 bis 12 Prozent EBIT-Marge



18.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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Dräger stellt Ambition 2030 vor: 4,5 Mrd. Euro Umsatz und 10 bis 12 Prozent EBIT-Marge

Deutliche Umsatzsteigerung und Margenverbesserung bis 2030 angestrebt

Profitables Wachstum in beiden Segmenten

Medizintechnik: Wachstum durch integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze

Sicherheitstechnik: Ausbau des Geschäfts in ausgewählten Wachstumsmärkten

Starke Bilanz, disziplinierte Kapitalallokation und attraktive Dividende

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA stellt heute auf ihrem ersten Capital Markets Day in Lübeck ihre Ambition 2030 vor. Demnach strebt Dräger mittelfristig eine Umsatzsteigerung um 1 Mrd. Euro auf rund 4,5 Mrd. Euro (2025: 3,5 Mrd. Euro) an. Die Segmente Medizintechnik und Sicherheitstechnik sollen jeweils um rund 500 Mio. Euro wachsen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll ebenfalls deutlich steigen. Die EBIT-Marge soll 10 bis 12 Prozent bis zum Jahr 2030 erreichen (2025: 6,7 Prozent).

„Mit unserer Technik für das Leben schaffen wir einen konkreten Nutzen für unsere Kunden und nachhaltige Werte für unsere Stakeholder. Unsere Ambition 2030 zeigt, wie wir daraus weiteres profitables Wachstum entwickeln wollen“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze. In der Sicherheitstechnik bauen wir unser Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Zugleich wollen wir unsere Produktivität erhöhen und unsere finanzielle Stärke ausbauen.“

Verbesserung der Akutversorgung in der Medizintechnik

Die Medizintechnik plant, die Akutversorgung weiter zu verbessern. Dafür wird die starke Position bei lebenserhaltenden Systemen ausgebaut. Weiteres Wachstum wird durch integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze aus dem installierten Gerätebestand entstehen. Auch das Patientenmonitoring wird ausgebaut. Regional setzt die Medizintechnik insbesondere auf Wachstum in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Europa bleibt eine starke Basis. Umsatzwachstum und Effizienzmaßnahmen sollen die Profitabilität erhöhen. Bis 2030 strebt die Medizintechnik einen Umsatz von rund 2,5 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent an.

Gezielte Skalierung in den Fokusmärkten der Sicherheitstechnik

Die Sicherheitstechnik will profitables Wachstum gezielt skalieren. Im Fokus stehen vier Wachstumsmärkte: US-Feuerwehren, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende und Cleantech. Technologie und Innovation sollen das Angebot stärken. Zudem ist geplant, den Marktzugang in den USA und in der Region Asien-Pazifik auszubauen und Europa als starke Basis zu nutzen. Der weitere Umsatzanstieg und höhere Produktivität sollen die Profitabilität unterstützen. Bis 2030 werden rund 2,0 Mrd. Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent angestrebt.

Starke Bilanz, disziplinierte Kapitalallokation und attraktive Dividende

Die Margenverbesserung soll aus einer höheren Bruttomarge und einem unterproportionalen Anstieg der Funktionskosten entstehen. Dafür will Dräger unter anderem die Preisgestaltung verbessern, direkte Kosten optimieren und die Produktivität erhöhen. Effizientere Entwicklungsprozesse sowie Verbesserungen in Vertrieb und Verwaltung sollen weitere Beiträge leisten. Zugleich will Dräger seine starke Bilanz und die hohe Eigenkapitalquote sichern. Bei der Kapitalallokation haben finanzielle Stabilität und renditestarke organische Investitionen Vorrang. Selektive Akquisitionen können die Strategie ergänzen. Die Dividendenpolitik bleibt attraktiv. Dräger will weiterhin mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Dies würde zu einem zweistelligen Dividendenwachstum in den kommenden Jahren führen.

Nachhaltigkeit unterstützt die Ambition 2030

Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wichtiger Bestandteil der Ambition 2030. Ziel von Dräger ist es, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Basisjahr 2024 um über 30 Prozent zu senken und bis 2045 „Net Zero“ zu erreichen. Zudem will Dräger seine Kunden mit ressourcenschonenden Produkten und Lösungen dabei unterstützen, Umweltbelastungen und Betriebskosten zu reduzieren. Dieser Kundennutzen soll die Marktposition des Unternehmens stärken und zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Durch die Verbindung von Nachhaltigkeit und Profitabilität wird die Ambition 2030 unterstützt.

Live-Übertragung des Capital Markets Day

Der Capital Markets Day wird in der Zeit von 10.15 Uhr bis etwa 14.30 Uhr live übertragen und kann online über die Investor-Relations-Website von Dräger verfolgt werden. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung und die Vorstandspräsentationen werden im Anschluss auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt (https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/capital-markets-day).

Weiterführende Informationen sind auf www.draeger.com verfügbar.

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternativer Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite www.draeger.com in unserer Investor-Relations-Rubrik.