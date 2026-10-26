DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 15:23:53

EQS-News: DWS aktiviert anteilige Rücknahmebeschränkung für grundbesitz europa

EQS-News: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Fonds
DWS aktiviert anteilige Rücknahmebeschränkung für grundbesitz europa

26.10.2026 / 15:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Anteilige Rücknahmebeschränkung für grundbesitz europa wird zum 27. Oktober 2026 aktiviert 

  • Auszahlungsquote ab 28. Oktober 2026 zunächst bei zehn Prozent 

  • Immobilienverkäufe zur Stärkung der Liquidität werden fortgesetzt 

Die DWS Grundbesitz GmbH hat auf der Grundlage der Anlagebedingungen des Fonds beschlossen, die Rücknahme von Anteilen des offenen Immobilienfonds grundbesitz europa mit Wirkung zum 27. Oktober 2026 vorübergehend anteilig zu beschränken.  

Während der Dauer der Rücknahmebeschränkung werden die fälligen Rücknahmeaufträge lediglich anteilig zu zehn Prozent ausgeführt. Die Gesellschaft überprüft die Höhe dieser Auszahlungsquote fortlaufend und kann sie entsprechend ihrer Fonds- und Liquiditätsplanung anpassen. 

Die Rücknahmebeschränkung gilt auch für bereits eingereichte Aufträge, die während der Dauer der Rücknahmebeschränkung zur Auszahlung fällig werden. Der nicht ausgeführte Teil eines Rücknahmeauftrags verfällt. Das heißt, die im Depot verbleibenden Anteile werden nicht automatisch später ausgezahlt. 

Die Rücknahmebeschränkung ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf maximal zwölf Monate ab dem 27. Oktober 2026 begrenzt, kann jedoch bezüglich der Auszahlungsquote angepasst oder vorzeitig insgesamt deaktiviert werden.  

„Uns ist bewusst, dass die Entscheidung zur Aktivierung der Rücknahmebeschränkung persönliche Belastungen für Anleger mit sich bringen kann. Wir bedauern dies. Gleichzeitig sind wir überzeugt, damit im unbedingten Anlegerinteresse zu handeln: Zeitlich begrenzte Rücknahmebeschränkungen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass der Fonds im Rahmen geordneter Verkaufsprozesse Liquidität generieren und in Zukunft wieder angemessene Renditen erzielen könnte – sowohl für die Anleger, die investiert bleiben wollen, als auch für die Anleger, die ihre Anteile zurückgeben möchten. Das Portfoliomanagement wird weiterhin Immobilienverkäufe mit dem Ziel durchführen, die Liquiditätsquote des Fonds zu steigern, die Rückführung von Krediten zu ermöglichen und die Auszahlungsquote zu erhöhen“, sagte Christian Bäcker, Geschäftsführer der DWS Grundbesitz GmbH. 

Am ersten Tag der Rücknahmebeschränkung, dem 27. Oktober 2026, gelten abweichende Vorgaben. Die an diesem Tag fälligen Rücknahmeaufträge werden vollständig bedient.  

Informationen zu Änderungen der Auszahlungsquote und weiteren wesentlichen Entwicklungen sowie relevante Fondsunterlagen finden Sie hier:  

https://realassets.dws.com/offene-immobilienfonds/de0009807008-grundbesitz-europa-rc/
https://realassets.dws.com/offene-immobilienfonds/de000a0ndw81-grundbesitz-europa-ic/ 


Medienkontakt: 

Sebastian Krämer-Bach 

+49 69 910-43330 

sebastian.kraemer-bach@dws.com 

Ina Kolanowski  

+49 69 / 910 48824  

ina.kolanowski@dws.com 

 

Über DWS Real Estate 

Der Bereich Real Estate der DWS investiert seit mehr als 50 Jahren in Immobilienanlagen. Als Teil der Alternatives-Plattform beschäftigt der Bereich rund 350 Mitarbeiter in mehr als 20 Städten weltweit. Mit einem weltweit verwalteten Immobilienvermögen von rund 64 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026) wird eine Vielzahl von Strategien und Lösungen für das gesamte Risiko-/Rendite- und geografische Spektrum angeboten, darunter Investments in Core- und Value-Add-Immobilien, Real Estate Debt, Opportunistic Real Estate und Real Estate Securities. Der Bereich verfolgt einen disziplinierten Investmentansatz und zielt darauf ab, seinen Anlegern, zu denen Regierungen, Unternehmen, Versicherungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Privatkunden weltweit gehören, attraktive langfristige risikoadjustierte Renditen, Kapitalerhalt und Diversifizierung zu bieten. 

 

Über die DWS Group  

Die DWS Group (DWS) ist mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 1.190 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026) ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite. Mit rund 5.000 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt bietet die DWS Privatpersonen, Institutionen und großen Unternehmen Zugang zu umfassenden Anlagelösungen und maßgeschneiderten Portfolios über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg. Ihre breitgefächerte Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ermöglicht es der DWS, Kunden gezielte Lösungskonzepte in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen anzubieten. 

www.dws.com/de 

 


26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DWS Group GmbH & Co. KGaA
Mainzer Landstaße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 910 14700
Fax: +49 (0) 69 910 32223
E-Mail: investor.relations@dws.com
Internet: https://group.dws.com/de/ir/
ISIN: DE000DWS1007
WKN: DWS100
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900VM3464806ERS69
EQS News ID: 2422312

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422312  26.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
20.10.26 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DWS Group GmbH & Co. KGaA 65,25 2,76% DWS Group GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen