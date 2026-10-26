DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
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26.10.2026 15:23:53
EQS-News: DWS aktiviert anteilige Rücknahmebeschränkung für grundbesitz europa
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EQS-News: DWS Group GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Fonds
Die DWS Grundbesitz GmbH hat auf der Grundlage der Anlagebedingungen des Fonds beschlossen, die Rücknahme von Anteilen des offenen Immobilienfonds grundbesitz europa mit Wirkung zum 27. Oktober 2026 vorübergehend anteilig zu beschränken.
Während der Dauer der Rücknahmebeschränkung werden die fälligen Rücknahmeaufträge lediglich anteilig zu zehn Prozent ausgeführt. Die Gesellschaft überprüft die Höhe dieser Auszahlungsquote fortlaufend und kann sie entsprechend ihrer Fonds- und Liquiditätsplanung anpassen.
Die Rücknahmebeschränkung gilt auch für bereits eingereichte Aufträge, die während der Dauer der Rücknahmebeschränkung zur Auszahlung fällig werden. Der nicht ausgeführte Teil eines Rücknahmeauftrags verfällt. Das heißt, die im Depot verbleibenden Anteile werden nicht automatisch später ausgezahlt.
Die Rücknahmebeschränkung ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf maximal zwölf Monate ab dem 27. Oktober 2026 begrenzt, kann jedoch bezüglich der Auszahlungsquote angepasst oder vorzeitig insgesamt deaktiviert werden.
„Uns ist bewusst, dass die Entscheidung zur Aktivierung der Rücknahmebeschränkung persönliche Belastungen für Anleger mit sich bringen kann. Wir bedauern dies. Gleichzeitig sind wir überzeugt, damit im unbedingten Anlegerinteresse zu handeln: Zeitlich begrenzte Rücknahmebeschränkungen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass der Fonds im Rahmen geordneter Verkaufsprozesse Liquidität generieren und in Zukunft wieder angemessene Renditen erzielen könnte – sowohl für die Anleger, die investiert bleiben wollen, als auch für die Anleger, die ihre Anteile zurückgeben möchten. Das Portfoliomanagement wird weiterhin Immobilienverkäufe mit dem Ziel durchführen, die Liquiditätsquote des Fonds zu steigern, die Rückführung von Krediten zu ermöglichen und die Auszahlungsquote zu erhöhen“, sagte Christian Bäcker, Geschäftsführer der DWS Grundbesitz GmbH.
Am ersten Tag der Rücknahmebeschränkung, dem 27. Oktober 2026, gelten abweichende Vorgaben. Die an diesem Tag fälligen Rücknahmeaufträge werden vollständig bedient.
Informationen zu Änderungen der Auszahlungsquote und weiteren wesentlichen Entwicklungen sowie relevante Fondsunterlagen finden Sie hier:
https://realassets.dws.com/offene-immobilienfonds/de0009807008-grundbesitz-europa-rc/
Sebastian Krämer-Bach
+49 69 910-43330
sebastian.kraemer-bach@dws.com
Ina Kolanowski
+49 69 / 910 48824
Über DWS Real Estate
Der Bereich Real Estate der DWS investiert seit mehr als 50 Jahren in Immobilienanlagen. Als Teil der Alternatives-Plattform beschäftigt der Bereich rund 350 Mitarbeiter in mehr als 20 Städten weltweit. Mit einem weltweit verwalteten Immobilienvermögen von rund 64 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026) wird eine Vielzahl von Strategien und Lösungen für das gesamte Risiko-/Rendite- und geografische Spektrum angeboten, darunter Investments in Core- und Value-Add-Immobilien, Real Estate Debt, Opportunistic Real Estate und Real Estate Securities. Der Bereich verfolgt einen disziplinierten Investmentansatz und zielt darauf ab, seinen Anlegern, zu denen Regierungen, Unternehmen, Versicherungen, Stiftungen, Pensionsfonds und Privatkunden weltweit gehören, attraktive langfristige risikoadjustierte Renditen, Kapitalerhalt und Diversifizierung zu bieten.
Über die DWS Group
Die DWS Group (DWS) ist mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 1.190 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026) ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite. Mit rund 5.000 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt bietet die DWS Privatpersonen, Institutionen und großen Unternehmen Zugang zu umfassenden Anlagelösungen und maßgeschneiderten Portfolios über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg. Ihre breitgefächerte Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ermöglicht es der DWS, Kunden gezielte Lösungskonzepte in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen anzubieten.
26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Mainzer Landstaße 11-17
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 910 14700
|Fax:
|+49 (0) 69 910 32223
|E-Mail:
|investor.relations@dws.com
|Internet:
|https://group.dws.com/de/ir/
|ISIN:
|DE000DWS1007
|WKN:
|DWS100
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900VM3464806ERS69
|EQS News ID:
|2422312
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2422312 26.10.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|65,25
|2,76%
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