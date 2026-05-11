EQS-News: E.ON kündigt Übernahme des britischen Energieanbieters OVO an

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E.ON kündigt Übernahme des britischen Energieanbieters OVO an



11.05.2026 / 11:00 CET/CEST

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E.ON kündigt Übernahme des britischen Energieanbieters OVO an



E.ON hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Energieanbieters OVO geschlossen und stärkt damit seine Position in einem der größten Energiemärkte Europas. Schon heute versorgt E.ON in Großbritannien rund 5,6 Millionen Kundinnen und Kunden. Mit OVO sollen weitere rund vier Millionen Kunden hinzukommen. Mit dieser Kundenbasis in einem weit entwickelten und hochdynamischen Marktumfeld kann E.ON Innovationen für neue Energielösungen entwickeln und europaweit skalieren.

„Großbritannien ist für E.ON ein wichtiger Wachstumsmarkt, insbesondere für Flexibilitäts- und kundenorientierte Energielösungen“, sagte Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial bei E.ON. „Die geplante Übernahme von OVO stärkt unser Endkundengeschäft und unterstreicht unseren Anspruch, für unsere Kundinnen und Kunden der Partner der Wahl zu sein. Flexibilität und Elektrifizierung werden immer relevanter und sind entscheidend für den Erfolg der Energiewende. Bei E.ON entwickeln wir Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden in ganz Europa aktiv zu einem sicheren und bezahlbaren Energiesystem beitragen können.“

Im Mittelpunkt der geplanten Transaktion steht der weitere Ausbau eines kundenzentrierten und zunehmend digitalen Energiegeschäfts. Mit etwa sieben Millionen installierten Smart Metern erreichen E.ON und OVO in Großbritannien eine Abdeckung von mehr als 60 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden. Dieser hohe Digitalisierungsgrad schafft eine starke Basis für weitere Innovationen in den Bereichen Elektrizität, Wärmeversorgung und Elektromobilität . E.ON plant, diese Innovationen nach Deutschland und Kontinentaleuropa zu tragen und so intelligente Energielösungen für Kundinnen und Kunden in großem Maßstab verfügbar zu machen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Energielösungen für Flexibilität. Durch ein flexibles Verbrauchsverhalten können Kundinnen und Kunden aktiv an der Energiewende teilhaben und ihre Energiekosten in erheblichem Umfang senken. Schon heute bietet E.ON in Großbritannien rund 100 unterschiedliche Energielösungen an – bei steigender Nachfrage. Das Unternehmen hat frühzeitig in digitale Lösungen, intelligente Tarife und neue Serviceangebote investiert und zählt dort zu den am besten bewerteten Energieanbietern.

Über die Höhe des Kaufpreises haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Die geplante Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA). Ein Closing der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Bis zum Vorliegen der behördlichen Freigabe agieren E.ON Next und OVO als rechtlich und operativ unabhängige Unternehmen.

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