EQS-News: Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs



13.08.2026 / 07:45 CET/CEST

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2. Quartal 2026: Umsatz: 76,4 Mio. € (VJ: 80,6 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 17,4 Mio. € (VJ: 19,2 Mio. €)

Nettogewinn: 12,1 Mio. € (VJ: 11,8 Mio. €) 1. Halbjahr 2026: Umsatz: 149,3 Mio. € (VJ: 148,8 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 33,3 Mio. € (VJ: 35,4 Mio. €)

Nettogewinn: 22,4 Mio. € (VJ: 21,4 Mio. €) Jahresprognose 2026: Umsatz von rund 320 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 80 Mio. € (bestätigt) Berlin, 13. August 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 149,3 Mio. €. Das bereinigte EBIT der Gruppe sank um knapp 6% auf 33,3 Mio. €. Dagegen erhöhte sich das bereinigte EBIT im Segment Medical um rund 7% auf 24,9 Mio. €. Der Nettogewinn stieg um rund 5% zu und erreichte 22,4 Mio. € oder 0,36 € pro Aktie. Bereinigt um die außerordentlichen Lizenzeinnahmen im Vorjahreszeitraum stieg der Konzernumsatz um 4% und das Ergebnis sogar um 9%. In 2026 wurden noch keine Umsätze aus dem Lizenzgeschäft realisiert.



Die Umsätze im Segment Medical lagen im ersten Halbjahr mit 80,9 Mio. € leicht über dem Niveau des Vorjahres (80,5 Mio. €). Nach wie vor bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen der wichtigste Umsatzbringer. Das Segment Isotope Products erzielte mit 68,5 Mio. € einen im Vorjahresvergleich nahezu gleichbleibenden Umsatz.



Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand seine am 26. März 2026 veröffentlichte Gewinnprognose mit einem Umsatz von rund 320 Mio. € und einem bereinigtem EBIT von rund 80 Mio. €.



Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.ezag.com/Q22026de



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDax der Deutschen Börse gelistet.

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Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

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