Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
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13.08.2026 07:45:04
EQS-News: Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026
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EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Key word(s): Quarterly / Interim Statement/Quarter Results
2nd Quarter 2026:
1st Half Year 2026:
Forecast 2026:
Berlin, 13 August 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) reported sales of €149.3 million in the first half of 2026. The group’s adjusted EBIT dropped by just under 6% to €33.3 million. Adjusted EBIT in the Medical segment rose by nearly 7% to €24.9 million. Net income grew by approximately 5% to €22.4 million, or €0.36 per share. Adjusted for the extraordinary licensing revenue in the same period of the previous year, group sales increased by 4% and earnings by as much as 9%. The licensing business had not yet generated revenues in 2026.
13.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Germany
|Phone:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indices:
|SDAX, TecDax,
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200EUDABLUKXCKG48
|EQS News ID:
|2380722
|End of News
|EQS News Service
|
2380722 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Eckert & Ziegler
|
12:27
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
08:17
|Radiopharmaka stützen Eckert & Ziegler - Operativer Gewinn sinkt aber (dpa-AFX)
|
07:45
|EQS-News: Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026 (EQS Group)
|
07:45
|EQS-News: Eckert & Ziegler im ersten Halbjahr 2026 auf Kurs (EQS Group)
|
11.08.26
|TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eckert Ziegler-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Eckert & Ziegler
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|13,34
|-3,05%