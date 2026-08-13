Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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13.08.2026 07:45:04

EQS-News: Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Key word(s): Quarterly / Interim Statement/Quarter Results
Eckert & Ziegler Remains on Track in the First Half of 2026

13.08.2026 / 07:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

2nd Quarter 2026:

  • Sales: €76.4 million (PY: €80.6million)
  • EBIT before special items: €17.4 million (PY: €19.2 million)
  • Net income: €12.1 million (PY: €11.8 million)

1st Half Year 2026:

  • Sales: €149.3 million (PY: €148.8 million)
  • EBIT before special items: €33.3 million (PY: €35.4 million)
  • Net income: €22.4 million (PY: €21.4 million)

Forecast 2026:

  • Sales of around €320 million (confirmed)
  • EBIT before special items of around €80 million (confirmed)

Berlin, 13 August 2026. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) reported sales of €149.3 million in the first half of 2026. The group’s adjusted EBIT dropped by just under 6% to €33.3 million. Adjusted EBIT in the Medical segment rose by nearly 7% to €24.9 million. Net income grew by approximately 5% to €22.4 million, or €0.36 per share. Adjusted for the extraordinary licensing revenue in the same period of the previous year, group sales increased by 4% and earnings by as much as 9%. The licensing business had not yet generated revenues in 2026.

In the Medical segment, sales in the first half of the year totaled €80.9 million, slightly above the prior-year level (€80.5 million). The pharmaceutical radioisotopes business remains the most important revenue driver. The Isotope Products segment generated sales of €68.5 million, which were nearly unchanged compared with the prior year.

For the current fiscal year 2026, the Executive Board confirms its profit forecast published on 26 March 2026, with sales of around €320 million and an adjusted EBIT of around €80 million.

The complete quarterly report can be viewed here: https://www.ezag.com/Q22026en

About Eckert & Ziegler.
Eckert & Ziegler SE with more than 1.000 employees is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDax index of Deutsche Börse.
Contributing to saving lives.

Your contact:
Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations
Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.com 


13.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Eckert & Ziegler SE
Robert-Rössle-Str.10
13125 Berlin
Germany
Phone: +49 30 941084-138
Fax: +49 30 941084-0
Internet: www.ezag.de
ISIN: DE0005659700
WKN: 565970
Indices: SDAX, TecDax,
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200EUDABLUKXCKG48
EQS News ID: 2380722

 
End of News EQS News Service

2380722  13.08.2026 CET/CEST

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17.11.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.25 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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