EQS-News: EcoGraf HFfree® treibt die Entwicklung eines deutschen Industriestandorts voran

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EcoGraf HFfree® treibt die Entwicklung eines deutschen Industriestandorts voran



01.10.2026 / 13:10 CET/CEST

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1. Oktober 2026 EcoGraf HFfree® treibt die Entwicklung eines deutschen Industriestandorts voran Entwicklung einer EcoGraf HFfree®-BAM-Anlage mit einer Kapazität von 25.000 tpa EcoGraf Limited („EcoGraf“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass es die Prüfung eines Industriestandorts in Deutschland für den Bau einer EcoGraf HFfree®-Reinigungsanlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr („tpa“) vorantreibt. Der Standortauswahlprozess wird von deutschen Regierungsbehörden, darunter Germany Trade & Invest (GTAI), sowie von Akteuren der Branche unterstützt. Kernpunkte Der vorgeschlagene Standort in Deutschland wird die wachsenden Investitionen in die Batterieproduktion in benachbarten europäischen Ländern, darunter Polen und Ungarn, unterstützen und Zugang zu wichtigen europäischen Lieferketten für Batterien und Elektrofahrzeuge bieten

Parallel zu Deutschland werden weitere Standorte in Europa, Asien und den USA für den Bau einer 25.000 tpa HFfree®-Anlage für Batterieanodenmaterial („BAM“) geprüft, die für zukünftige Erweiterungen ausgelegt ist und auch andere Ausgangsmaterialien verarbeiten kann

Derzeit läuft eine von der Europäischen Investitionsbank („EIB“) mit Fördermitteln unterstützte Marktstudie, die die Auswahl eines europäischen Standorts für die Entwicklung von nachgelagerten Batteriematerialien durch EcoGraf weiter untermauert

Eine einzelne Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 25.000 tpa an einem Standort in den USA¹ wies geschätzte Investitionskosten von 95 Millionen US-Dollar, einen Nettobarwert (NPV) vor Steuern¹° von 282 Millionen US-Dollar (397 Millionen AUD), eine interne Rendite (IRR) von 42 %, ein jährliches EBITDA von 42 Millionen US-Dollar und Betriebskosten für die Aufbereitung von 478 US-Dollar/t auf; Eine Anlage an einem vergleichbaren Standort dürfte ähnliche Finanzkennzahlen liefern (basierend auf einer vorläufigen Einschätzung)

Strategische Gespräche über Kapitalbeteiligungen und Abnahmevereinbarungen schreiten voran, um die Entwicklungspläne für nachgelagerte Batteriematerialien zu unterstützen, und sollen die Projektfinanzierung und Kommerzialisierungsinitiativen sowie weitere Expansionswege in Asien und den USA fördern

Politische Initiativen der Europäischen Kommission unterstützen weiterhin den Aufbau sicherer und nachhaltiger Lieferketten für Graphit und Batteriematerialien in Europa

Eine aktuelle Analyse der KfW Research bekräftigt die Notwendigkeit alternativer Graphit-Lieferketten und identifiziert Graphit als kritisches Versorgungsrisiko für die Ziele der industriellen und energetischen Wende in Europa

EcoGraf plant, im Oktober 2026 nach Deutschland zu reisen, um den bevorzugten Standort zu besichtigen Die Standortbewertung spiegelt die wachsende europäische Unterstützung für sichere und nachhaltige Lieferketten für Batteriematerialien wider und folgt auf die kürzlich erfolgte Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von bis zu 2 Millionen Euro (3,2 Millionen australische Dollar) durch die Europäische Investitionsbank an EcoGraf². Das kürzlich veröffentlichte „KfW Research Chartbook“ sowie Initiativen der Europäischen Kommission unterstreichen die Notwendigkeit, die Mineralien-Lieferketten zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu verringern³. Die KfW-Studie liefert eine fundierte unabhängige Bestätigung für die Erschließung neuer Graphit-Lieferkanäle und identifiziert Graphit als einen der Rohstoffe mit dem höchsten Risiko für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas, die Energiewende und den Sektor der Spitzentechnologie. Der Bericht hebt hervor, dass die größte Anfälligkeit Europas über den Graphitabbau hinausgeht und auch die Graphitreinigung sowie die Produktion von Batterieanodenmaterial umfasst, wo weiterhin erhebliche Abhängigkeiten in der Lieferkette bestehen. Wichtig ist, dass der Bericht den strategischen Wert integrierter Lieferketten vom Bergbau bis zur Anode anerkennt und dass diese gegenüber alleinstehenden Bergbauprojekten zunehmend bevorzugt werden. Diese Erkenntnisse stehen in engem Einklang mit der vertikal integrierten Entwicklungsstrategie von EcoGraf, deren Mittelpunkt das Epanko-Graphit-Projekt in Tansania und die nachgelagerten HFfree®-Batteriematerialinitiativen des Unternehmens in Deutschland bilden. Die Europäische Kommission und die KfW erkennen an, dass es in Europa derzeit an groß angelegten Kapazitäten zur Graphitaufbereitung mangelt, was als einer der zentralen Engpässe beim Aufbau einer sicheren und wettbewerbsfähigen Lieferkette für kritische Rohstoffe angesehen wird. Parallel zu Deutschland werden weitere Standorte in Europa, Asien und den USA für die Errichtung einer 25.000 tpa HFfree®-BAM-Anlage geprüft. Die strategischen Beteiligungs- und Offtake-Aktivitäten schreiten weiter voran, unterstützt durch das starke Interesse der Branche an EcoGrafs HFfree®-Reinigungstechnologie und der integrierten Downstream-Strategie. Dabei haben wir zudem großes Interesse am Aufbau der deutschen EcoGraf-HFfree®-Reinigungsanlage festgestellt, in der hochreiner Industriegraphit, gereinigter sphärischer Kugelgraphit und recyceltes Batterieanodenmaterial für europäische Kunden hergestellt werden sollen. Diese sich abzeichnende Chance im nachgelagerten Bereich untermauert zudem die Nachfrage nach zusätzlichen Produktionskapazitäten bei Epanko sowie die übergeordnete Strategie des Unternehmens, hochwertige Graphitprodukte an die europäischen Batterie- und Industriemärkte zu liefern. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Nachweise 1Quelle: ASX-Meldung “HFfree Delivers Industrial Leading Low Cost & Stage 1 NPV of US$282m” vom 13. August 2025. 2 Quelle: ASX-Meldung “EIB Grant Funding Commences”, 21. September 2026 3 Quelle (nur deutsche Version): https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/News-Details_906688.html Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Ankündigung beziehen sich auf Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier präsentiert oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Produktionsziele und finanzielle Information Der Verweis in dieser Mitteilung auf eine Anlage zur Herstellung von 25.000 tpa HFfree®-Batterieanodenmaterial (BAM) bezieht sich auf das Produktionsziel und die daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten, die erstmals in der ASX-Mitteilung des Unternehmens mit dem Titel „HFfree Delivers Industry - führende niedrige Kosten und einen Nettobarwert der Phase 1 von 282 Mio. US-Dollar (433 Mio. AUD)“ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen dieses Produktionsziel und die daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. KfW Research Chartbook Siehe KfW-Research-Chartbook (nur in deutscher Sprache): https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/News-Details_906688.html Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien . Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. 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