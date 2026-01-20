EQS-News: EcoGraf liefert Goldergebnisse und Goldstrategie. Gesteinsprobe mit 4,45 g/t Gold

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Hochgradige Gold-Ergebnisse bei erster Exploration im Hazina-Prospekt bestätigen starkes Goldpotenzial EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, vom ersten Explorationsprogramm, das auf den Goldvorkommen des Unternehmens in Tansania durchgeführt wurde, positive Ergebnisse bekanntzugeben. In Verbindung mit dem Beginn der Farm-in-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti Holdings plc1 und einem Umfeld steigender Goldpreise ist das Unternehmen gut positioniert, um den Wert seiner Goldvorkommen zu erschließen. Wichtigste Highlights: Das Unternehmen verfügt über große historische Konzessionen in den archaischen und proterozoischen Gebieten Tansanias, die ein hohes Goldpotenzial aufweisen.

Nach einer Goldprospektionsstudie und einem ersten Explorationsprogramm wurden vorrangige Goldziele im Norden, Süden und Westen Tansanias identifiziert, die zusammen als „Golden Frontiers” bezeichnet werden.

Zu den Goldprojekten der Golden Frontier gehören das Golden Eagle Goldprojekt ( Golden Eagle ) und drei Frontier-Goldprojekte, die sich über eine Fläche von mehr als 3.000 km² erstrecken.

An den südlichen, nördlichen und westlichen Frontiers wurden 21 vielversprechende Goldvorkommen identifiziert.

identifiziert. Das erste Explorationsprogramm, das durch neue geologische und strukturelle Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen und historische Mineralbeobachtungen unterstützt wurde, hat vielversprechende Ergebnisse mit hohem Goldgehalt geliefert.

Goldprojekt Southern Frontier ( Southern Frontier ) 5 vielversprechende Goldvorkommen sind identifiziert, wobei das erste Programm am Hazina-Vorkommen hervorragende Ergebnisse lieferte Die Ergebnisse bei Hazina umfassen eine Gesteinsprobe mit 4,45 g/t Gold sowie starke Ergebnisse aus Flusssedimenten, darunter 8.820 ppb Gold (siehe Tabellen 2 und 3), wobei in 5 der Flusssedimentproben sichtbares Gold beobachtet wurde Die Ergebnisse zeigen eine bedeutende Prospektivität über eine Länge von 3 km, wobei die höchsten Ergebnisse mit einer großen geophysikalischen Anomalie zusammenfallen, was das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung aus dem Proterozoikum ähnlich wie bei den Goldlagerstätten Handani (1,0 Moz) 2 oder New Luika (1,1 Moz) 3 belegt Neue Anträge auf Prospektionslizenzen für eine Fläche von 573 km² wurden eingereicht, um das Gebiet Southern Frontier zu erweitern

Goldprojekt Golden Eagle ( Golden Eagle ) AngloGold Ashanti (AGA) hat eine Farm-in-Vereinbarung über 9,0 Mio. US-Dollar für ein sehr aussichtsreiches Goldprojekt abgeschlossen 1 Das Projekt befindet sich am östlichen Rand der Weltklasse +70 Moz Goldlagerstätte Archean Lake Victoria Goldfields im gleichen strukturellen Korridor wie die historische 3,4 Moz Golden Pride Goldmine 4 Das Projekt umfasst die direkt interpretierte nordöstliche Fortsetzung der gebänderten Eisenformation (BIF), in der sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrungen mit 16 m @ 55,23 g/t Gold aus 116 m ergeben haben. 4 Es gibt mehrere ungetestete und wenig erkundete Goldvorkommen, in denen Scherzonen und Verwerfungen die BIF-Einheiten von Golden Eagle durchschneiden Im Zusammenhang mit dem Beginn der Farm-in-Vereinbarung erhielt das Unternehmen von AGA eine Zahlung in Höhe von 491.600 AUD, die auch die Erstattung von Kosten 1 umfasst.

) Goldprojekte Northern und Western Frontier Es wurden neue geologische und explorative Modelle entwickelt und 16 vorrangige Goldprospekte einschließlich historischer Gold- und Kupfervorkommen abgegrenzt. Die proterozoischen Gürtel, die von den Goldprojekten Northern und Western Frontier abgedeckt werden, gelten als sehr vielversprechend für Gold und sind geologisch analog zu anderen proterozoischen Goldfeldern in Tansania, darunter Mpanda und New Luika

Die Regierung Tansanias ( GoT ) unterstützt den Bergbausektor, arbeitet proaktiv mit ausländischen Unternehmen und Partnern zusammen, um die Lagerstätten des Landes zu weltweit führenden Minen zu entwickeln, und strebt an, sich zu einem Bergbauzentrum in Subsahara-Afrika zu entwickeln. 5

Positive Aussichten für den Goldmarkt mit einem Goldpreisanstieg auf über 4.500 US-Dollar pro Unze6 In allen Frontier-Projekten besteht weiteres Potenzial für Lithium-Pegmatit-, Kupfer- und Nickelsulfid-Mineralisierungen. Southern Frontier Goldprojekt Southern Frontier is located approximately 15 km south of EcoGraf's Epanko Graphite Project, within the same Ulanga administrative district. The Company has identified and delineated 5 priority gold prospects at Southern Frontier. The five prospects; Hazina, Johari North, Jahari South, Tunu North and Tuna South are shown in Figure 2. Southern Frontier liegt etwa 15 km südlich des Graphitprojekts Epanko von EcoGraf im selben Verwaltungsbezirk Ulanga. Das Unternehmen hat bei Southern Frontier fünf vorrangige Goldvorkommen identifiziert und abgegrenzt: Hazina, Johari North, Jahari South, Tunu North und Tuna South. Die folgenden vielversprechenden hochgradigen Ergebnisse wurden im Rahmen des ersten Explorationsprogramms im Gebiet Hazina erzielt, während die übrigen Gebiete noch auf ihre ersten Feldprogramme warten. Hazina-Prospekt Der Hazina-Prospekt gilt als weitgehend unerforscht und äußerst vielversprechend, da die ersten Ergebnisse eine Gesteinsprobe mit 4,45 g/t Au und ein maximales Flusssedimentergebnis von 8.820 ppb (8,82 g/t) Au umfassen (Tabelle 2). Der Prospekt stellt eine neue 3 km lange geochemische Anomalie dar, wobei die besten Ergebnisse mit einer großen geophysikalischen Anomalie übereinstimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Gebiet das Potenzial für eine bedeutende Goldentdeckung aus dem Proterozoikum hat, ähnlich wie die Goldlagerstätten Handani (1,0 Mio. Unzen)2 und New Luika (1,1 Mio. Unzen)3. Das erste Erkundungsprogramm umfasste die Entnahme von Flusssedimentproben und Gesteinsproben aus ausgewählten Aufschlüssen. In unmittelbarer Nähe des Hazina-Prospektionsgebiets befindet sich eine kleine Anzahl von handwerklichen Abbaustätten, die sich auf Alluvialgold in Flusskies konzentrieren. Solche handwerklichen Abbaustätten sind ein starker Indikator für eine potenzielle Goldmineralisierung im Grundgestein in diesem Gebiet. Die Ergebnisse der 16 Flusssedimentstandorte sind in Tabelle 2 aufgeführt, wobei an jedem Standort Proben genommen und für alle eine feine, grobe und schwere Mineralkonzentratfraktion (HMC) gesammelt wurde. Mit Fokus auf die feine Fraktion ergab die Hälfte dieser Proben Ergebnisse von mehr als 100 ppb Au (mehr als das 20-fache des Hintergrundwertes), wobei zwei Proben mehr als 1.000 ppb und eine Probe maximal 8.820 ppb Au aufwiesen, was zu einer mehr als 3 km langen Anomalie führte, die in beide Richtungen offen bleibt. Entscheidend ist, dass die beiden hochgradigsten Ergebnisse mit der hochmagnetischen Anomalie Hazina übereinstimmen, was die Exploration aus zwei verschiedenen Blickwinkeln unterstützt. Vier Gesteinsproben wurden aus Aufschlüssen an zwei Standorten im Gebiet Hazina entnommen, wobei eine Probe ein hochgradiges Ergebnis von 4.450 ppb Au (oder 4,42 g/t) lieferte (Tabelle 3). Southern Frontier weist alle wichtigen Faktoren auf, die für die Suche nach Goldmineralisierungen unter Verwendung des unternehmenseigenen Goldmineralisierungsmodells erforderlich sind. Das Gebiet Southern Frontier liegt im hochgradig metamorphen Proterozoikum-Gürtel im südlichen Zentrum Tansanias und weist umfangreiche Faltungen, Verwerfungen, Scherungen und späte Flüssigkeitsströme auf. Dieses tektonisch ausgedehnte Gelände mit mehreren Intrusionen innerhalb des metasedimentären Grundgesteins bietet vielfältige Möglichkeiten und Winkel, aus denen eine Goldmineralisierung entstehen kann. Bislang haben die hochgradigen Ergebnisse sowohl aus den Flusssediment- als auch aus den Gesteinssplitterproben in Verbindung mit einer vielversprechenden geophysikalischen Anomalie das ursprüngliche Mineralisierungsmodell des Unternehmens für das Projekt schnell bestätigt. Es werden weitere Arbeiten folgen, um das Verständnis der Goldmineralisierung des Projekts weiter voranzutreiben und Southern Frontier in einen bohrbereiten Zustand zu versetzen. Der verfolgte Ansatz umfasst eine Mischung aus traditionellen und modernen Explorationsverfahren, die sich ideal für die Ermittlung der primären Goldquelle in diesem Gebiet eignen. Goldprojekt Golden Eagle (AngloGold Ashanti Farm-In) Nach dem Beginn der Farm-In-Vereinbarung von AGA im Wert von 9,0 Millionen US-Dollar im Dezember 20251 steht der Starttermin in vollem Einklang mit der Nutzung der gesamten Feldsaison 2026. Die Farm-in-Vereinbarung für das Golden Eagle-Projekt wurde nach der Erteilung von drei Prospektionslizenzen (PL 13700/2025, PL 13701/2025 und PL 13702/2025) mit einer Gesamtfläche von 575,23 km² geschlossen.

Das erfahrene Goldexplorationsteam von AGA in Tansania führt in Zusammenarbeit mit seinem globalen Netzwerk aus zusätzlichen Experten die Exploration bei Golden Eagle durch, wo es eine Tier-1-Lagerstätte entdecken möchte, um den Betrieb in Geita zu ergänzen.

Das Projekt umfasst die direkt interpretierte nordöstliche Fortsetzung der gebänderten Eisenformation, in der sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrungen mit 16 m @ 55,23 g/t Gold aus 116 m ergeben haben. 4

Gemäß der Farm-in-Vereinbarung hat AGA ein 70-prozentiges Earn-in-Recht, indem es über einen Zeitraum von fünf Jahren 9,0 Millionen US-Dollar für die Lizenzen ausgibt, während EcoGraf 30 Prozent behält.

Das Unternehmen hat von AGA eine Zahlung in Höhe von 491.600 AUD erhalten, welche die Erstattung der Kosten nach Inkrafttreten der Vereinbarung enthält. Goldprojekt Western Frontier Das Goldprojekt Western Frontier (Western Frontier) umfasst mehrere historische Gold- und Kupfervorkommen, die vom Geological Survey of Tanzania (GST) auf einer Fläche von 1.150 km² erfasst wurden. Das Projekt befindet sich in der Nähe des Goldabbaugebiets Mpanda, zu dem auch die Goldmine Katavi gehört, zusätzlich zu zahlreichen historischen Gold- und Kupfervorkommen. Der südliche Teil von Western Frontier befindet sich in einer ähnlichen geologischen Umgebung wie die New Luika Goldmine von Shanta Gold, die über eine Ressource von 1,1 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 2,40 g/t Au verfügt.3 Der Großteil des Bergbaus in dieser Region besteht aus kleinräumigem handwerklichem Gold- und Kupferabbau, wobei nur minimale moderne Explorationen durchgeführt wurden. Während einer kürzlich stattgefundenen Tansania-Südkorea-Delegation für Mineralien in Seoul identifizierte die GST diese Region als Schwerpunkt für die tansanische Regierung, da sie noch wenig erforscht ist und ein großes Potenzial für Kupfer und Gold aufweist. Im Rahmen dieser Initiative wurde das Gebiet als zweiter Untersuchungsblock innerhalb eines derzeit laufenden Programms mit sieben Blöcken für hochauflösende geophysikalische Untersuchungen ausgewiesen. Das kombinierte Gold- und Kupferpotenzial der Western Frontier bietet eine überzeugende Gelegenheit, von der anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und dem wachsenden Bedarf an Kupfer als kritischem Mineral zu profitieren. Insgesamt wurden 6 vorrangige Goldvorkommen identifiziert und abgegrenzt, die nun für eine Bewertung vor Ort durch Feldkartierung und geochemische Probenahme bereit sind. Innerhalb der nördlichen und südlichen Liegenschaften von Western Frontier gibt es insgesamt acht historische Gold- und Kupfervorkommen. Diese wurden zuvor von GST kartiert und vom Unternehmen gesichert, wobei die meisten als hydrothermale Mineralisierungen erfasst wurden und zwei als diagenetisch klassifiziert wurden. Im Rahmen des ersten Explorationsprogramms für Western Frontier werden alle historischen Vorkommen vor Ort untersucht. Goldprojekt Northern Frontier Das Goldprojekt Northern Frontier (Northern Frontier) befindet sich im Nordwesten Tansanias in der Region Kagera, einem Gebiet, das von der Nickelexploration dominiert wird. Trotz regionaler historischer Erhebungen in Form von geochemischen Probenahmen und Bohrungen durch globale Bergbauunternehmen wie BHP wurde ein Großteil davon nicht auf Edelmetalle untersucht, obwohl es Hinweise auf Strukturen und Veränderungen gibt, die für eine Goldmineralisierung günstig sind. Dies stellt einen unberührten Suchraum in Bezug auf Gold dar. Erste Arbeiten zur Goldsuche wurden auf der Grundlage von geomorphologischen und geophysikalischen Kartierungen und Interpretationen durchgeführt, wobei folgende Goldziele identifiziert wurden: Scherzonen

Gossan

Quarzadern

Paläokanäle Insgesamt wurden 10 vorrangige Goldvorkommen identifiziert und abgegrenzt, deren Ziele nun für eine Bewertung vor Ort durch Feldkartierungen und geochemische Probenahmen bereit sind. Neben Gold ist Northern Frontier auch für Nickelsulfid- und Lithiummineralisierungen vielversprechend. Das Projekt befindet sich im selben Gürtel wie das Weltklasse Kabanga-Nickelsulfidprojekt und zeichnet sich durch die geologische Wiederholung der Granitintrusionen aus, die die Lithiumpegmatitfelder im benachbarten Ruanda hervorgebracht haben, sowie durch bedeutenden handwerklichen Zinn- und Wolframabbau in der gesamten Region, ein wichtiger Indikator für Lithiumpegmatite. Tansanische Proterozoikum-Goldstrategie Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine Frontier-Projekte Southern Frontier, Northern Frontier und Western Frontier ein erhebliches Potenzial für proterozoische Goldmineralisierungen aufweisen. Tansania und Westaustralien weisen ähnliche geologische Strukturen auf, mit proterozoischen Einheiten, die einen großen archaischen Kraton umgeben. In der Vergangenheit konzentrierte sich die Goldexploration in beiden Regionen auf archaische Goldfelder wie den Viktoriasee in Tansania und Norseman-Wiluna in Westaustralien. In den letzten Jahren haben technologische Fortschritte und verbesserte geologische Modelle zu einem besseren Verständnis der proterozoischen Mineralisierung beigetragen, wie im Fall Australiens, wo bedeutende Entdeckungen, darunter die Goldprojekte Telfer und Havieron von Greatland, Winu und Citadel von Rio Tinto sowie Minyari von Antipa Minerals, das Potenzial dieser wenig erforschten Gebiete aufgezeigt haben. Die begrenzten Goldexplorationen, die in den proterozoischen Gürteln Tansanias durchgeführt wurden, haben erste Erfolge gebracht, darunter die New Luika Goldmine von Shanta Gold, die über Goldvorkommen von 1,1 Mio. Unzen Au verfügt und die viertgrößte Goldmine Tansanias ist.4, 7 Trotzdem sind große Teile der proterozoischen Gürtel Tansanias hinsichtlich Goldvorkommen noch weitgehend unerforscht. Tansania verfügt über eine seit langem etablierte Goldminenindustrie, wobei der Großteil der bisherigen Bergbau- und Explorationsaktivitäten im Goldfeld Lake Victoria mit mehr als 70 Mio. Unzen Gold im archaischen tansanischen Kraton4 stattfand. Andere Goldfelder, die bisher nur in viel geringerem Umfang exploriert wurden, oft nur von handwerklichen und kleinindustriellen Bergbauunternehmen, sind das Lupa-Goldfeld (New Luika), das Handeni-Goldfeld (Magambazi) und das Mpanda-Mineralfeld (Katavi), die alle in den proterozoischen Einheiten Tansanias liegen. Mit einer Explorationsfläche von fast 2.700 km² in den Proterozoikum-Gürteln ist Golden Frontier hervorragend positioniert, um im Wettlauf um Entdeckungen in diesen vielversprechenden, noch wenig erforschten Goldgürteln die Führung zu übernehmen. Goldmineralisierungsmodell Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches, integriertes Datenportfolio, das die fortgeschrittene Exploration und die Entwicklung von hochprioritären Zielen auf Basis regionaler magnetischer und radiometrischer Daten unterstützt. Sie decken das gesamte Konzessionsgebiet ab und sind für die Identifizierung von Goldlagerstätten und strukturellen Kontrollen von entscheidender Bedeutung. Die Frontier-Projekte sind vorwiegend vielversprechend für orogene Goldlagerstätten mit potenziellen intrusionsbedingten Überlagerungen sowie sedimentgehosteten Adern (SHV) Goldlagerstätten. Bei der Goldzielfindung von Golden Frontier werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, die bei allen Frontier-Projekten nachweisbar sind. Diese Datensätze fließen in das Goldexplorationsmodell ein, um einen ganzheitlichen Ansatz zu gewährleisten, der historische Mineralvorkommen, geophysikalische Datensätze, multispektrale Fernerkundung, Luftbilder, geologische und geomorphologische Kartierungen sowie multielementare geochemische Analysen berücksichtigt. Die Arbeiten zur Weiterentwicklung des Goldexplorationsmodells von Golden Frontier werden fortgesetzt, sobald weitere Daten verfügbar werden, wobei der „Source-Pathway-Trap”-Ansatz für die Zielfindung weiterhin die Grundlage bildet. Goldindustrie in Tansania Die moderne Goldminenindustrie Tansanias ist seit fast 30 Jahren aktiv, beginnend mit der Erschließung der 3,4-Moz-Goldmine Golden Pride, an der sowohl der Vorsitzende als auch der Managing Director von EcoGraf maßgeblich beteiligt waren. Das Land verfügt über mehr als 70 Millionen Unzen Goldressourcen in den Lake Victoria Goldfields4, ergänzt durch aufstrebende Goldfelder in den angrenzenden archaischen und proterozoischen Gürteln. Derzeit gibt es in Tansania drei in Betrieb befindliche Tier-1-Goldminen: zwei werden von Barrick (North Mara und Bulyanhulu) und eine von AGA (Geita) betrieben, wobei AGA aktiv nach Möglichkeiten sucht, eine weitere Mine zur Ergänzung von Geita zu erschließen. Darüber hinaus gibt es in dem Land mehrere mittelgroße Goldminen, die entweder in Betrieb oder in der Entwicklung sind, darunter die in Tabelle 1 aufgeführten. Unternehmen Projekt Ressource (Moz Au) Stand Perseus Mining (ASX: PRU) Nyanzaga 3,7 Im Bau Shanta Gold New Luika 1,1 In Produktion Shanta Gold Singida 0,8 In Produktion TRX Gold (TSX: TRX) Buckreef 1,6 In Produktion Tabelle 1: Bemerkenswerte mittelgroße Goldminen in Tansania, die sich in Produktion oder im Bau befinden 3, 8, 9. Details zu den Ressourcen finden Sie in den Quellenangaben.. Tansania rangiert regelmäßig auf Platz 4 der größten Goldproduzenten Afrikas, hinter Ghana, Südafrika und Mali. Der Goldsektor des Landes wächst rasant, unterstützt durch robuste politische Rahmenbedingungen, eine zunehmende Beteiligung des Kleinbergbaus und eine strategische Ausrichtung auf die heimische Raffination. Die Branche leistet einen wesentlichen Beitrag zum BIP (das kürzlich 10 % überschritten hat), zu den Exporteinnahmen und zu den nationalen Reserven und positioniert Tansania als goldreiches Land mit starker Aufwärtsdynamik.10 Golden-Frontier-Strategie Die kürzlich mit AGA geschlossene Farm-in-Vereinbarung für das Golden Eagle-Projekt unterstreicht die Qualität und Attraktivität der von EcoGraf nach einer strengen geologischen Bewertung ausgewählten Vermögenswerte. Sie zeigt auch die Fähigkeit des Unternehmens, direkt und effektiv mit einigen der weltweit größten Bergbauunternehmen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Aktionäre den vollen Wert aller Vermögenswerte realisieren können. Das Unternehmen hat durch die Erschließung der Epanko-Graphitlagerstätte und Initiativen zur Midstream-Verarbeitung eine starke Beziehung zur tansanischen Regierung aufgebaut. Dies bietet eine solide Plattform, um das Unternehmen bei der Entdeckung weiterer Gold- und Kupferlagerstätten zu unterstützen. Angesichts des aktuellen Anstiegs des Goldpreises und vieler Prognosen, die einen Anstieg des Goldpreises auf über 5.000 US-Dollar/Unze erwarten11, evaluiert EcoGraf derzeit aktiv mehrere strategische Optionen für seine Golden Frontier-Vermögenswerte. Zu diesen Optionen gehören Partnerschaften mit großen Goldproduzenten, die Fortsetzung der unabhängigen Exploration oder die Veräußerung zum optimalen Zeitpunkt, um den Wert zu maximieren. Während diese strategischen Wege geprüft werden, treibt das Unternehmen die Exploration mit den vorhandenen Ressourcen voran, um die Dynamik aufrechtzuerhalten, ohne die Aufmerksamkeit von seinem Flaggschiffprojekt Epanko abzulenken. Andrew Spinks, Managing Director von EcoGraf, kommentierte: „Unser Team freut sich sehr, die neuesten Informationen zu diesen Projekten bekannt zu geben, die ein enormes Potenzial zur Schaffung von Shareholder Value bieten, parallel zu unserer vorrangigen Entwicklung von Epanko und dem nachgelagerten Graphitgeschäft. Diese Chance ist das direkte Ergebnis der engagierten Arbeit unseres Teams, die mit den ersten starken Ergebnissen der ersten Goldexplorationsprogramme bei Southern Frontier belohnt wurde. Diese Ergebnisse bestätigen das von uns entwickelte geologische Modell des Unternehmens in einem Gebiet, das historisch noch unerforscht ist.“ Probe ID Easting Northing Au (ppb) Sichtbares Gold in der Pfanne SA-001-SF 234758 9004220 4 Nein SA-002-SF 234802 9004252 8.820 Ja SA-003-SF 235479 9004759 2.140 Nein SA-004-SF 235093 9005530 4 Nein SA-005-SF 235145 9005510 14 Ja SA-006-SF 235452 9004787 110 Nein SA-007-SF 235602 9006149 2 Nein SA-008-SF 235524 9006229 237 Nein SA-009-SF 235535 9006316 841 Ja SA-010-SF 235497 9006353 441 Ja SA-011-SF 235591 9007395 246 Nein SA-012-SF 235527 9007384 94 Ja SA-013-SF 234773 9007174 156 Nein SA-014-SF 234813 9007186 7 Nein SA-015-SF 236525 9006722 4 Nein SA-016-SF 236512 9006726 6 Nein Tabelle 2: Ergebnisse der Probenahme aus dem Southern Frontier-Fluss (Feinanteil -150 µm). UTM WGS84 Zone 37S. Probe ID Easting Northing Au (ppb) SL-SH-RC-D-1 235494 9006440 16 SL-SH-RC-D-2 235494 9006440 10 SL-MH-RC-E-1 235525 9006151 14 SL-MH-RC-E-2 235525 9006151 4.450 Tabelle 3: Ergebnisse der Southern Frontier Gesteinschip-Probenahmen. UTM WGS84 Zone 37S. Nachweise: Anm.1: Siehe EcoGraf Limited ASX Meldung vom 17. Dezember 2025. Anm. 2: Siehe Mineral Resource Estimate and Update to a NI43-101 Technical Report for the Handeni Property (East Africa Metals) Anm. 3: Siehe www.minedocs.com/23/Shanta-Gold-PR-MR-212022.pdf Anm. 4: Siehe Tanga Resources Limited ASX Meldung vom 17. Juli 2017. Die “Golden Pride”-Goldmine wurde bis Anfang 2013 von Resolute Mining Limited betrieben. Anm. 5: Siehe www.allafrica.com/stories/202508140463.html Anm. 6: Siehe www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-12-24/gold-smashes-4-500-notching-its-best-run-since-the-70s Anm. 7: Siehe www.shantagold.com/operations/new-luika-gold-mine Anm. 8: Siehe www.perseusmining.com/nyanzaga Anm. 9: Siehe www.trxgold.com/news/trx-gold-reports-q4-and-year-end-2025-results Anm. 10: Siehe www.ticgl.com/tanzanias-mining-gdp-in-2024 Anm. 11: Siehe www.reuters.com/business/gold-could-hit-5000-an-ounce-first-half-2026-says-hsbc-2026-01-08 Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Mitteilung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von den hier dargestellten oder implizit beschriebenen abweichen. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erzielt werden. Erklärung zur sachkundigen Person Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von David Drabble, einem kompetenten Sachverständigen, zusammengestellt wurden, der Mitarbeiter von EcoGraf Limited und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, und geben diese Informationen wahrheitsgetreu wieder. Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu gelten. Drabble stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diesem Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien . Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

