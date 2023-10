EQS-News: EcoGraf Limited: Australische Produktqualifizierungsanlage

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

3. Oktober 2023 Australische Produktqualifizierungsanlage Wichtiger Meilenstein für die kommerzielle Entwicklung EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, ein Update zu seiner Produktqualifizierungsanlage (PQF oder die Anlage) zur Herstellung von aktivem Anodenmaterial für Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeugen zu geben. Highlights Die abschließenden, detaillierten Projektplanungen und Beschaffungsaktivitäten haben zur Entscheidung geführt, die PQF in der Nähe von Perth in Westaustralien zu errichten

Die PQF wird durch das Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung, das die australischen Kapazitäten zur Verarbeitung von Batteriemineralien unterstützt, in Höhe von 48,9 Mio. AUD mitfinanziert

Die PQF wird die Produkttestaktivitäten des Unternehmens ergänzen und Abnahmegespräche mit potenziellen Anoden-, Batterie- und Elektrofahrzeugkunden in Europa, Nordamerika und Asien unterstützen

Der erfolgreiche Abschluss des PQF-Programms ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Unternehmens zur Entwicklung einer kommerziellen Produktion von aktivem Anodenmaterial Die Anlage wird modernste metallurgische Verarbeitungsanlagen umfassen und voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in einem bestehenden Industriezentrum in der Nähe von Perth, Westaustralien, in Betrieb gehen. Die PQF wird unter Verwendung der urheberrechtlich geschützten HFfree-Reinigungstechnologie von EcoGraf sphärischen Graphit verarbeiten, um daraus gereinigten sphärischen Graphit (aktives Anodenmaterial) zu produzieren. Sie ergänzt die Bemühungen des Unternehmens, Abnahmevereinbarungen für die Entwicklung von Reinigungsanlagen in kommerziellem Maßstab in den wichtigsten gobalen Märkten für Lithium-Ionen-Batterien zu schließen. Die Regierung des Commonwealth hat im Rahmen des 48,9 Mio. AUD umfassenden Critical Minerals Development Program einen Zuschuss in Höhe von 2,9 Mio. AUD zur Unterstützung der neuen Anlage gewährt (siehe Meldung EcoGraf erhält Zuschuss der australischen Regierung für Produktqualifizierungsanlage vom 18. Mai 2023). Als vertikal integriertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien wird EcoGraf das hochreine Graphitmaterial für die geplanten kommerziellen Reinigungsanlagen von seinem langfristigen Epanko-Graphitprojekt in Tansania beziehen. Die Anlage ist jedoch auch dazu geeignet, eine Reihe anderer Graphitrohstoffen zu bewerten, um zusätzliche Daten für das kommerzielle Entwicklungsprogramm zu liefern. Wie bereits gemeldet, hat das Unternehmen die Wirtschaftlichkeit einer Ansiedlung seiner mechanischen Formgebung in Tansania geprüft, wobei Einsparungen von bis zu 50 % bei den Produktionskosten möglich sind, da Tansanias kostengünstige, erneuerbare Energie genutzt werden kann. In Kombination mit der logistischen Nähe Tansanias zu den wichtigsten Batteriemärkten wird bei der mechanischen Formgebung im Land ungereinigter sphärischer Graphit zur Reinigung an die globalen Batterieproduktionszentren geliefert, um aktives Anodenmaterial herzustellen (siehe Meldung Hochattraktive Möglichkeit zur mechanischen Formgebung durch unabhängige Studie bestätigt vom 19. September 2023). Potenzielle Kunden haben starkes Interesse an der in den USA patentierten HFfree-Reinigungstechnologie des Unternehmens bekundet, da sie fähig ist, eine neue Quelle für ökologisch hochwertiges1 Batterieanodenmaterial zu liefern. EcoGraf positioniert sich für den signifikanten Anstieg der Nachfrage nach Naturgraphit für die globale Energiewende im nächsten Jahrzehnt und den Bedarf an neuen regionalisierten Lieferketten. Die strukturelle Verknappung von Graphit, die sich ab 2025 in der Batterielieferkette abzeichnet, wird zunehmend erkannt. BMI prognostiziert, dass der globale Batteriemarkt in den kommenden zehn Jahren mit einer CAGR von ca. 24 % wachsen wird. Um diese Chance zu nutzen, treibt EcoGraf die Pläne zur Errichtung von Graphitreinigungsanlagen in wichtigen Regionen des Batteriemarktes voran, unterstützt durch eine langfristige und skalierbare Versorgung mit hochwertigem Flockengraphit-Rohstoff aus Tansania. Die PQF ist ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung der patentierten EcoGraf HFfree-Technologie. 1 Siehe ASX-Meldung LCA Study Confirms Advantages of EcoGraf HFfree Purification vom 20. Oktober 2022 Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. 