EQS-News: EcoGraf Limited: Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts

EcoGraf Limited: Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts



21.12.2022

21. Dezember 2022 Rahmenvereinbarung Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, mitteilen zu können, dass die Verhandlungen mit dem tansanischen Speziellen Verhandlungsteam der Präsidialregierung über das Rahmenabkommen für die Erschließung und den Betrieb des Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) abgeschlossen sind. Die Regierung von Tansania schließt derzeit ihre Genehmigungsverfahren ab, um die Unterzeichnung des Rahmenabkommens zu ermöglichen. Diese wird für Anfang nächsten Jahres erwartet und stellt eine wichtige Voraussetzung für die Finanzierung und Entwicklung des Projekts dar. Es wurden umfangreiche Studien durchgeführt, um die Entwicklungschancen von Epanko zu definieren und das Risiko zu verringern, darunter: Fertigstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie unter der Leitung von GR Engineering Services;

Erhalt der Bergbaukonzession und der Umweltgenehmigungen;

ein umfassendes unabhängiges Ingenieurgutachten von SRK Consulting im Auftrag der Kreditgeber, welches die technischen Aspekte der vorgeschlagenen Erschließung und die Übereinstimmung der Sozial- und Umweltplanung mit den Äquatorprinzipien, den Leistungsstandards der International Finance Corporation sowie den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbankgruppe bestätigt; und

200-Tonnen-Bulk-Testprogramm und Verkauf von Flockengraphit an die wichtigsten Märkte in Europa und Asien. Detaillierte Auswertungen, die in den vergangenen acht Jahren durchgeführt wurden, zeigen, dass die einzigartige Geologie des tansanischen Graphits ein überlegenes Batterieanodenmaterialprodukt liefert, das andere globale Referenzmaterialien in der mechanischen Formgebung, Reinigung und elektrochemischen Benchmarking-Analysen übertrifft. Somit stellt Epanko eine langfristige, erweiterbare Quelle für hochwertigen Naturgraphit dar, um die Industriemärkte weltweit zu beliefern und Ausgangsmaterial für das vertikal integrierte Batterieanodenmaterialgeschäft des Unternehmens bereitzustellen. In den letzten Monaten hat GR Engineering Services eine aktualisierte Schätzung der Kapital- und Betriebskosten von Epanko durchgeführt. Deren Ergebnisse sollen im ersten Quartal des nächsten Jahres vorgelegt werden. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN & MEDIEN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Darüber hinaus wird EcoGrafs bahnbrechende Rückgewinnung von Batterieanodenmaterial mit seinem EcoGraf-Reinigungsverfahren den Kunden in der Batterielieferkette ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Batteriekosten zu senken. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

