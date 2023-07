EQS-News: EcoGraf Limited: US-Patent bewilligt

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Patent

19. Juli 2023 US-Patent bewilligt Technologie entspricht den IRA-Richtlinien des US-Finanzministeriums bei Krediten für saubere Fahrzeuge EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, dass es von der US-Patent- und Markenbehörde (USPTO) die Mitteilung erhalten hat, dass seine am 1. November 2022 eingereichte Patentanmeldung mit dem Titel Method of Producing Purified Graphite am 18. Juli 2023 als US-Patent 11.702342 bewilligt wurde. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt für die geplante Kommerzialisierung der EcoGraf HFfree-Technologie, da das patentierte Verfahren in den USA bis etwa Mai 2041 geschützt sein wird. Die Kommerzialisierung der Technologie wird auch den IRA-Richtlinien (Inflation Reduction Act) des US-Finanzministeriums zu neuen Kreditkriterien für saubere Fahrzeuge entsprechen, um die Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeugen sowie mit Teilnehmern der Lieferkette über die Ansiedlung der Technologie in den USA. Das US-Patent bietet Schutz für unsere Verarbeitungstechnologie, was einen erheblichen strategischen Wert darstellt. Denn alle Produkte, die (außerhalb der USA) nach einem (in den USA) patentierten Verfahren hergestellt werden, wären eine Patentverletzung, sobald sie in die USA eingeführt werden. Das Verfahren ist als alternative Reinigungstechnologie für die Hersteller von Batterieanodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien positioniert. Das Patent schützt ebenso die Verwendung der Technologie beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterieanoden. Das Batterierecycling wird inzwischen als wichtiger Bestandteil des Übergangs zu sauberer Energie anerkannt, wobei in der EU und den USA zunehmend Anforderungen an ein verstärktes Recycling gestellt werden. EcoGrafs HFfree-Reinigungstechnologie wurde vom Unternehmen 2017 in Australien entwickelt und seitdem durch umfangreiche Tests und Analysen in Australien, Europa und Asien verfeinert. EcoGraf hat in allen wichtigen Batteriemärkten Patente und Marken angemeldet, um das mit diesem Verfahren verbundene geistige Eigentum zu schützen. Im Rahmen der Patentanmeldung gemäß des Patent Convention Treaty (PCT) wurden auch in allen wichtigen geplanten Zentren für die Batterieherstellung Patente eingereicht, darunter die EU, Korea, Malaysia, Vietnam, Ostafrika, Südafrika und Australien. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks

T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

