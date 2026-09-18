EQS-News: EcoGraf Live: Graphit für Europa | Management Q&A

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

EcoGraf Live: Graphit für Europa | Management Q&A



18.09.2026 / 10:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die australische EcoGraf Ltd. (ASX: EGR, FSE: FMK) hat sich so positioniert, dass sie Teil der Lösung für genau dieses Problem werden könnte. Mit ihrem Vorzeigeprojekt Epanko in Tansania, der über die KfW IPEX-Bank arrangierten Fremdfinanzierung, wichtigen Abnahmevereinbarungen mit Partnern wie Thyssenkrupp und der umweltfreundlichen HFfree®-Reinigungstechnologie nähert sich das Unternehmen jetzt einer endgültigen Investitions- und Bauentscheidung.



Wie ist der Stand des Finanzierungsprozesses, bei den verbleibenden Bedingungen der Kreditgeber und bei der geschäftlichen Expansion? Fragen Sie jetzt das Management direkt in dem von Goldinvest.de veranstalteten Youtube Live-Webinar!



Was Sie erwartet:



• Prägnante Präsentation (10–15 Min.): Aktueller Stand zu Epanko, Fortschritte bei den Abnahmevereinbarungen, Kommerzialisierung von HFfree® und wichtige Meilensteine.

• Offene Fragerunde: Direkte Antworten auf Ihre im Voraus und live im Chat eingereichten Fragen.

• Referenten: Andrew Spinks (Geschäftsführer) & John Ciganek (Leiter Unternehmensentwicklung)



Hier kostenlos anmelden!



Veranstaltungsdetails:



Datum: Dienstag, 22. September 2026

Uhrzeit: 12:15 Uhr MESZ / 18:15 Uhr AWST

Dauer: ca. 1 Stunde

Ort: Live auf YouTube

Sprache: Diskussion der Geschäftsführung auf Englisch, Moderation auf Deutsch (Fragen sind in beiden Sprachen willkommen)

Teilnahme: Kostenlos



Reichen Sie Ihre Fragen bei der Anmeldung ein – vorab eingereichte Fragen werden während der Live-Fragerunde zuerst beantwortet.



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II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.



III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter



IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet. Jeder einzelne Lithium-Ionen-Akku enthält mehr Graphit als Lithium, Nickel und Kobalt zusammen – und Europa ist bei Graphit stärker von China abhängig als bei jedem anderen Batterierohstoff.Die australischehat sich so positioniert, dass sie Teil der Lösung für genau dieses Problem werden könnte. Mit ihrem Vorzeigeprojekt Epanko in Tansania, der über die KfW IPEX-Bank arrangierten Fremdfinanzierung, wichtigen Abnahmevereinbarungen mit Partnern wie Thyssenkrupp und der umweltfreundlichen HFfree®-Reinigungstechnologie nähert sich das Unternehmen jetzt einer endgültigen Investitions- und Bauentscheidung.Wie ist der Stand des Finanzierungsprozesses, bei den verbleibenden Bedingungen der Kreditgeber und bei der geschäftlichen Expansion? Fragen Sie jetzt das Management direkt in dem von Goldinvest.de veranstalteten Youtube Live-Webinar!Was Sie erwartet:• Prägnante Präsentation (10–15 Min.): Aktueller Stand zu Epanko, Fortschritte bei den Abnahmevereinbarungen, Kommerzialisierung von HFfree® und wichtige Meilensteine.• Offene Fragerunde: Direkte Antworten auf Ihre im Voraus und live im Chat eingereichten Fragen.• Referenten: Andrew Spinks (Geschäftsführer) & John Ciganek (Leiter Unternehmensentwicklung)Veranstaltungsdetails:Datum: Dienstag, 22. September 2026Uhrzeit: 12:15 Uhr MESZ / 18:15 Uhr AWSTDauer: ca. 1 StundeOrt: Live auf YouTubeSprache: Diskussion der Geschäftsführung auf Englisch, Moderation auf Deutsch (Fragen sind in beiden Sprachen willkommen)Teilnahme: KostenlosReichen Sie Ihre Fragen bei der Anmeldung ein – vorab eingereichte Fragen werden während der Live-Fragerunde zuerst beantwortet.DisclaimerI. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

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