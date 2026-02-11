EQS-News: EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

11. Februar 2026

EcoGraf unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung („Vereinbarung”) mit der Europäischen Investitionsbank („EIB”) über die Bereitstellung technischer Unterstützung zur Förderung des vertikal integrierten Geschäfts des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe (CRM) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Europäische Investitionsbank (EIB) technische Unterstützung leisten, um ein definiertes Maßnahmenpaket im gesamten Geschäftsbereich voranzutreiben. Dazu gehören die Unterstützung bei der Entwicklung der geplanten Erweiterungsstudie1 für das Epanko-Projekt und der Midstream-Anlage zur mechanischen Formgebung2 in Tansania sowie Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Integration des Projekts in die Wertschöpfungskette der EU für Batterieanoden zu ermöglichen.

Die technischen Unterstützungsmaßnahmen werden innerhalb der „EU–OACPS Technical Assistance Facility on Critical Raw Materials (CRM)“ finanziert, welche Initiativen unterstützt, die zu den Zielen der strategischen CRM-Initiative der EIB beitragen und mit dem Gesetz der Europäischen Union über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act)3 im Einklang stehen.

Diese Vereinbarung folgt auf den Besuch der EIB vor Ort im Juni 2025 und die positiven Treffen in Brüssel, bei denen das Unternehmen seine vertikal integrierten Graphitentwicklungen im Rahmen der EU Priority Projects Showcase vorstellte, die als Teil der politischen Initiativen der EU Critical Raw Materials Facility4 organisiert wurde. Die EU erkennt das Epanko-Projekt des Unternehmens als eine wichtige Entwicklung zum Aufbau neuer, langfristiger und nachhaltiger Lieferketten für Batteriemineralien für die europäische Industrie an.

Darüber hinaus wurde das Unternehmen nachdrücklich ermutigt, den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des CRM-Gesetzes zu beantragen, um sowohl seine Upstream- als auch seine Downstream-Entwicklungen abzudecken. Den Status eines strategischen Projekts zu erhalten dürfte EcoGrafs EcoGraf stärken, durch sein vertikal integriertes Geschäft mit Batterieanodenmaterialien zum globalen Übergang zu einer saubereren Umwelt beizutragen.

Andrew Spinks, Managing Director von EcoGraf, kommentierte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der EIB und die Zusammenarbeit bei verschiedenen strategischen Initiativen zur Entwicklung zuverlässiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Rohstoffe.“

„Die EIB freut sich, Vorbereitungsarbeiten zu unterstützen, die zur Entwicklung verantwortungsvoller Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe beitragen. Dies wird potenzielle förderfähige Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors ankurbeln, die es ermöglichen, langfristig solide und nachhaltige Projekte zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser Engagement wider, Win-Win-Partnerschaften mit europäischen und afrikanischen Partnern zu fördern und widerstandsfähige Lieferketten zu unterstützen“, sagte Andrea Clerici, Direktor für Unternehmen und globale Aktivitäten bei der EIB.

Nachweise

Anm. 1: Siehe EcoGraf ASX-Meldung vom 12. November 2025

Anm. 2: Siehe EcoGraf ASX-Meldung vom 24, März 2025

Anm. 3: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en

Anm. 4: Siehe EcoGraf ASX-Meldung vom 30. Juni 2025

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien .

Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

