EQS-News: EDAG Engineering Group AG: Starker Auftragseingang im ersten Quartal unterstreicht anhaltendes Wachstumspotenzial

EDAG Engineering Group AG:

Starker Auftragseingang im ersten Quartal unterstreicht anhaltendes Wachstumspotenzial

Auftragseingang wächst um 17,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal

Umsatz steigt um 9,2% auf 211,4 Mio. EUR

Bereinigte EBIT-Marge von 6,1% im Rahmen der Erwartung

Arbon, 05. Mai 2023 EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Mobilitätsindustrie, bestätigt mit einem deutlichen Anstieg im Auftragseingang den Wachstumskurs. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Auftragseingang im ersten Quartal 2023 um 17,2 Prozent auf 312,0 Millionen Euro gesteigert werden (Vorjahr: 266,1 Millionen Euro). Die Konzern-Umsatzerlöse lagen mit 211,4 Millionen Euro um 9,2 Prozent über dem Vorjahresniveau von 193,5 Millionen Euro. Alle drei Segmente trugen hierzu bei, wobei Electrics/Electronics mit einem Anstieg von 25,6 Prozent den mit Abstand höchsten Zuwachs verzeichnete. Das Konzern-EBIT lag mit 14,4 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert von 14,3 Millionen Euro. Das bereinigte Konzern-EBIT betrug 13,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,7 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag bei 6,8 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent); die bereinigte EBIT-Marge betrug 6,1 Prozent (Vorjahr: 7,6 Prozent). Damit liegt die Ergebnisentwicklung des ersten Quartals im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr 2023. Zum 31. März 2023 beschäftigte EDAG weltweit 8.529 Mitarbeitende (Vorjahr: 7.963 Mitarbeitende). Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet EDAG ein weiteres Wachstum sowie eine stabile Ergebnisentwicklung. Diese Einschätzung unterliegt jedoch erheblichen Unsicherheiten, die sich insbesondere aus dem Krieg in der Ukraine und möglichen weiteren geopolitischen Auseinandersetzungen, den Energiepreis- und Lohnkostenentwicklungen sowie der Verfügbarkeit von ausreichend qualifiziertem Personal ergeben. Für den Umsatz wird ein Wachstum von rund 4 bis 7 Prozent erwartet.

Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 4 bis 7 Prozent prognostiziert. Über EDAG EDAG ist der weltweit größte unabhängige Entwicklungsdienstleister der globalen Mobilitätsindustrie.

Wir verstehen Mobilität als ganzheitliches Eco-System und bieten unseren Kundinnen und Kunden technologische Lösungen für eine nachhaltigere, emissionsfreie und intelligent vernetzte Mobilität.

Mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten, bietet EDAG Dienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Mit unserer fachübergreifenden Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügen wir über die entscheidenden Kompetenzen, um den dynamischen Transformationsprozess der Mobilitätsbranche aktiv mitzugestalten. Digitale Features, autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe, neue Mobilitätskonzepte und die Vision einer vernetzten Smart City sind zum festen Bestandteil unseres Portfolios geworden. Eingebettet in den EDAG eigenen 360 Grad Ansatz für die Entwicklung von Gesamtfahrzeugen und Produktionsanlagen, sind wir ein kompetenter Partner für nachhaltige Mobilitätsprojekte. Es liegt in der DNA des Unternehmens die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten und neue Technologien sowie Konzepte in die Serie zu überführen. Heute gehört EDAG zu den TOP 20 IT-Dienstleistern in der deutschen Mobilitätsbranche. Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen weltweit führende internationale OEMs, Tier1-Supplier und Start-up Unternehmen aus der automotive und non-automotive Industrie, die wir mit unseren rund 8.400 Expertinnen und Experten des 360 Grad Engineering global bedienen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 796 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2022 beschäftigte EDAG weltweit 8.412 Mitarbeitende (einschließlich Auszubildenden).

Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.de

www.edag.com Investor Relations Sebastian Lehmann

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 168

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

www.edag.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

