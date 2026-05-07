EQS-News: EDAG Group im ersten Quartal 2026 mit positivem EBIT

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EDAG Group im ersten Quartal 2026 mit positivem EBIT



07.05.2026 / 07:05 CET/CEST

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EDAG Engineering Group AG:

EDAG Group im ersten Quartal 2026 mit positivem EBIT

Umsatzrückgang um 10,8 % durch weiterhin herausforderndes Marktumfeld

EBIT im ersten Quartal 2026 mit 1,9 Mio. EUR positiv

Free Cash - Flow positiv bei 6,7 Mio. EUR

Effizienzmaßnahmen sowie strategische Diversifikation, insbesondere im Defence-Bereich tragen zur Stabilisierung bei



Arbon, 7. Mai 2026 – Die EDAG Engineering Group AG, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions, hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Im ersten Quartal bewegte die EDAG Group sich weiterhin in einem herausfordernden Markt, der von Faktoren wie geopolitischen Konflikten und zurückhaltender Investitionsdynamik geprägt war.

Der Auftragseingang im Betrachtungszeitraum lag bei 195,3 Mio. EUR (Vorjahr: 229,7), wobei sich der Auftragsbestand zum 31. März 2026 auf 366,1 Mio. EUR, verglichen mit 336,2 Mio. EUR per 31. Dezember 2025, erhöhte. Bei weiterhin schwacher Nachfrage insbesondere in der Mobilitätsindustrie, verringerte sich der Umsatz der EDAG Group im ersten Quartal um 10,8% auf 171,8 Mio. EUR (Q1 2025: 192,6 Mio. EUR).

Trotz des Umsatzrückgangs konnte die EDAG Group das operative Ergebnis verbessern. Das EBIT stieg auf 1,9 Mio. EUR nach 1,6 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 1,1% (Q1 2025: 0,9%).

Die beiden Segmente Vehicle Engineering und Electric/Electronics konnten bei rückläufiger Umsatzentwicklung aufgrund der eingeleiteten strukturellen Maßnahmen das EBIT deutlich steigern. Das Segment Production Solutions sank hingegen in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung, insbesondere aufgrund der Zurückhaltung der Kunden im Anlagenengineering.

Die strategische Diversifikation der EDAG Group wurde im ersten Quartal 2026 weiter konsequent vorangetrieben. Insbesondere das Defence-Geschäft entwickelte sich spürbar positiv und verzeichnete im Vorjahresvergleich ein deutliches Umsatzwachstum. Damit gewinnt dieser Bereich weiter an Bedeutung und trägt zur Stabilisierung des Geschäftsmodells in einem volatilen Marktumfeld bei.

Der Personalbestand der EDAG Group reduzierte sich zum 31. März 2026 auf 7.947 Mitarbeitende (31. März 2025: 8.949). Der Abbau in Deutschland setzte sich fort, während die internationalen Delivery-Strukturen, insbesondere in Indien, weiter ausgebaut wurden.

„Das erste Quartal 2026 war weiterhin von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Umso wichtiger ist, dass wir trotz rückläufiger Umsätze ein positives EBIT erzielen und unsere Marge weiter verbessern konnten. Unsere Effizienz- und Diversifikationsmaßnahmen zeigen Wirkung und damit schaffen wir die Grundlage für eine schrittweise Stabilisierung in dem anspruchsvollen Jahresverlauf“, erläutert Holger Merz, CFO der EDAG Group.

„Die jüngste Quartalsentwicklung unterstreicht unsere Fortschritte bei der strategischen Weiterentwicklung von EDAG: Neben unserem Kerngeschäft gewinnen die Bereiche Industry und Defence zunehmend an Gewicht. Im Bereich industrieller Angebote für den Mittelstand treiben wir mit metys1 und der Kooperation mit der Deutschen Telekom die digitale Transformation unserer Kunden mit skalierbaren, KI-basierten Lösungen voran. So stärken wir gezielt unsere Diversifizierung und erschließen neue Wachstumspotenziale“, ergänzt Harald Keller, CEO der EDAG Group.

EDAG bestätigt ihre Prognose und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin ein anspruchsvolles Marktumfeld. Entsprechend wird von einer Umsatzentwicklung im Korridor von rund +/-5 Prozent ausgegangen. Gleichzeitig rechnet die EDAG Group wieder mit einem positiven bereinigten EBIT von bis zu rund 3 Prozent.





1 Eigene Industrial-Metaverse-Plattform mit einem integrierten AI-Factory-Ansatz. Die Plattform verbindet Engineering, Produktionsplanung und operative Systeme in einem durchgängigen, datenbasierten Ökosystem. So entstehen Transparenz, belastbare Entscheidungsgrundlagen und eine deutlich höhere Umsetzungsgeschwindigkeit.



Über die EDAG Group

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister mit Experten in Mobility, Defence, Industry und Public Solutions. Das Unternehmen verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends und begleitet Kunden ganzheitlich bei der Entwicklung komplexer Produkte, Systeme und Produktionslösungen in einem zunehmend vernetzten Umfeld.

Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.000 Expertinnen und Experten, ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten und über 55 Jahren Engineering-Erfahrung verfolgt die EDAG Group einen einzigartigen 360-Grad-Entwicklungsansatz, der moderne Mobilitätslösungen ebenso umfasst wie industrielle Anwendungen, sicherheitswirksame Systeme sowie komplexe Entwicklungs- und Transformationsvorhaben für den öffentlichen Sektor.

Industrieübergreifend entwickelt die EDAG Group Produkte, Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse ganzheitlich berücksichtigen und digital vernetzen. Innovative Strategien, datenbasierte Entwicklungsansätze und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bilden die Grundlage für zukunftsweisende Lösungen – von hochautomatisierten Industrieumgebungen über resiliente Defence-Systeme bis hin zu nachhaltigen Konzepten für öffentliche Auftraggeber. Der interdisziplinäre Ansatz sowie ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen internationalen Kundenstamm aus führenden Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Auftraggebern.

Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 714 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der EDAG Group: www.edag.com

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG-Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

