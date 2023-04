EQS-News: Einhell Germany AG: Rekordjahr 2022: Einhell knackt erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro

EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Jahresergebnis

Rekordjahr 2022: Einhell knackt erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro Landau a. d. Isar, 27.04.2023 Die Einhell Germany AG hat im Geschäftsjahr 2022 ein langfristig verfolgtes Ziel realisiert: Der führende Hersteller hochmoderner Werkzeuge und Gartengeräte überschritt erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro. Der Konzernumsatz legte um elf Prozent von 927,4 Mio. Euro auf 1.032,5 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern stieg von 81,8 Mio. Euro im Vorjahr auf 87,4 Mio. Euro in 2022. Das bedeutet eine Rendite vor Steuern beim Konzernergebnis von 8,5 Prozent. Erhöhte Dividendenausschüttung Was uns auszeichnet, ist der unglaublich starke Zusammenhalt im Unternehmen und der täglich gelebte Teamgedanke. Als starkes Team konnten wir selbst in diesen herausfordernden Zeiten erstmals in unserer Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro knacken. Dieser Erfolg ist auch unserer konsequenten strategischen Ausrichtung zu verdanken. Bereits vor vielen Jahren haben wir das Bedürfnis der Heimwerker und Hobbygärtner nach akkubetriebenen Lösungen erkannt und uns als Category Leader in diesem Bereich positioniert. Damit ist es uns in zahlreichen Absatzmärkten weltweit gelungen, dank unserer Lieferverlässlichkeit und unserer innovativen Produkte Marktanteile hinzuzugewinnen und unseren Umsatz weiter zu steigern, kommentiert Andreas Kroiss, seit 2003 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, die positive Entwicklung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 10,820 Millionen Euro vor. Dies entspricht einer Dividende von 2,90 Euro je Vorzugsaktien (Vj. 2,60 Euro) und 2,84 Euro je Stammaktien (Vj. 2,54 Euro) und einer Erhöhung der Dividende um rund zwölf Prozent. Erfolgstreiber Akkusystem Power X-Change Getrieben wird der anhaltende Geschäftserfolg durch die Akku-Plattform Power XChange, mit der Einhell das kompetenteste Akkusystem für Heimwerker und Hobbygärtner am Markt bietet. Alle Power X-Change Akkus können sortimentsübergreifend bereits in mehr als 250 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden. Bei zahlreichen unabhängigen Experten- und Verbrauchertests schneiden die Akku-Geräte von Einhell immer wieder mit Bestnoten oder als Testsieger ab. Auch in 2023 wird das Unternehmen die äußerst erfolgreiche Power X-Change Plattform im Garten- als auch Heimwerkerbereich erneut deutlich erweitern. Bis zum Jahr 2027 ist der Ausbau auf 450 Produkte geplant, um die Vorreiterrolle im Bereich der Akku-Technologie und die damit verbundene Kundenattraktivität weiter zu steigern. Internationale Marke Der internationale Markenausbau steht auch weiterhin im zentralen Blickfeld der strategischen Ausrichtung. Nachdem die Partnerschaft mit dem FC Bayern München in den vergangenen Jahren bereits konsequent in die internationale Markenentwicklung der Einhell Germany AG eingezahlt hat, unterstützt auch die seit Januar 2023 bestehende langfristige Vereinbarung mit dem Premium-Partner Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team die weltweite Expansion. Diese Kooperation von zwei international herausragenden Marken steht für höchste Technologie-Kompetenz. Als Official Tool Expert des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams unterstreichen wir unsere höchsten technologischen Ansprüche und forcieren weiterhin unseren Weg zum weltweiten Markt- und Technologieführer für akkubetriebene Garten- und Heimwerkergeräte, so Kroiss weiter. Beide Partnerschaften werden mit einer umfassenden 360 Grad Marketingkampagne aktiviert, wobei der internationale Schwerpunkt auf reichweitenstarken TV-Kampagnen liegt. Oliver Kahn, CEO des FC Bayern München, und Toto-Wolff, CEO und Teamchef des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams, treten dabei als Botschafter für die Marke Einhell auf. Internationale Expansion Um die mittelfristigen Umsatzziele erreichen zu können, wird der Einhell Konzern auch in den nächsten Jahren die internationale Vertriebsstruktur weiter ausbauen sowie neue DIY-Märkte, in denen der Konzern bisher nicht vertreten ist, hinzugewinnen. Bereits zum 01. März 2022 hatte das Unternehmen 66,67 Prozent der Anteile an der kanadischen Gesellschaft Outillages King Canada, Inc. übernommen. Diese Gesellschaft ist als Distributeur von Elektrowerkzeugen, Industrieausrüstung und Zubehör auf dem kanadischen Markt sehr gut etabliert. Im November 2022 folgte die Übernahme des Einhell-Geschäfts von einem langjährigen Partner in Finnland. Die neu akquirierten Gesellschaften in Kanada und Finnland sollen in 2023 weiter in die bestehende Organisation integriert werden. An zwei weiteren Übernahmen in Vietnam und Thailand wird aktuell gearbeitet. Ausblick 2023 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in weltweit volkswirtschaftlichen Krisen, etwa während der Pandemie, aber auch aufgrund der Stärke in den verschiedenen Vertriebskanälen, erwartet der Einhell-Konzern eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Unsere Ziele sind der weitere internationale Aufbau der Marke Einhell, die weitere Internationalisierung unseres Konzerns und die Erhöhung unserer Marktanteile in den Zielmärkten. Dabei werden wir von unserer strategischen Ausrichtung der vergangenen Jahre profitieren und blicken zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2023. Aufgrund dieser Einschätzungen und der generellen Unsicherheit auf den Weltmärkten planen wir für das Geschäftsjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum von etwa drei Prozent und eine Rendite vor Steuern von rund 8,0 bis 8,5 Prozent, so Andreas Kroiss. Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

