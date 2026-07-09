ZEAL Network Aktie
WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241
|
09.07.2026 07:45:13
EQS-News: Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE - Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich vereinbart
|
EQS-News: ZEAL Network SE
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE
ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit rund 1,5 Millionen aktiven KundInnen und rund 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvollem Spielen und innovativer Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien oder virtuellen Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.
Über SevenCanyon Limited
SevenCanyon Limited ist ein in Großbritannien ansässiger Betreiber von Prize-Draw-Angeboten und betreibt mehrere Plattformen, darunter 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions. Über seine digitalen Prize-Draw-Formate bietet das Unternehmen KundInnen die Möglichkeit, hochwertige Sachpreise wie Autos, Häuser und Lifestyle-Produkte zu gewinnen. SevenCanyon verfügt über etablierte Produktlinien, starke Fähigkeiten in der Kundenakquisition und ein profitables Geschäftsmodell.
Kontakt:
Frank Hoffmann, CEFA
09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-Mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|EQS News ID:
|2363054
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2363054 09.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!