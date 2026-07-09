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09.07.2026 07:45:13

EQS-News: Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE - Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich vereinbart

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE - Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich vereinbart

09.07.2026 / 07:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum Conference Call der ZEAL Network SE
ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich
(Hamburg, 9. Juli 2026) Dr. Stefan Tweraser (CEO) und Andrea Behrendt (CFO) laden alle interessierten Investoren:innen, Analysten:innen und Journalisten:innen zum Conference Call anlässlich des Erwerbs von SevenCanyon am

Donnerstag, 9. Juli 2026, um 11:30 Uhr ein.

Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Registrierungslink: LINK

Die Präsentation finden Sie am Morgen des Conference Calls auf unserer Unternehmenswebsite zum Download unter folgendem Link:
https://zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen/

Dort haben Sie im Laufe des Tages zudem die Möglichkeit, eine Aufzeichnung des Conference Calls abzurufen.

Die Konferenzsprache ist Englisch.

Über ZEAL Network SE: 

ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit rund 1,5 Millionen aktiven KundInnen und rund 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvollem Spielen und innovativer Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien oder virtuellen Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.

Über SevenCanyon Limited

SevenCanyon Limited ist ein in Großbritannien ansässiger Betreiber von Prize-Draw-Angeboten und betreibt mehrere Plattformen, darunter 7days Performance, Redline Competitions und UK Carp Competitions. Über seine digitalen Prize-Draw-Formate bietet das Unternehmen KundInnen die Möglichkeit, hochwertige Sachpreise wie Autos, Häuser und Lifestyle-Produkte zu gewinnen. SevenCanyon verfügt über etablierte Produktlinien, starke Fähigkeiten in der Kundenakquisition und ein profitables Geschäftsmodell.

Kontakt:

Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
T: +49 (0)40 809036042
frank.hoffmann@zealnetwork.de

 

 


09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
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2363054  09.07.2026 CET/CEST

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